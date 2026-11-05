El Ejército del Aire recibirá el primer Eurofighter del programa Halcón I en 2027

El Ministerio de Defensa busca un sustituto para el designador láser israelí Litening 5 tras vetar su compra, evaluando actualmente los sistemas TALIOS de Thales y Sniper de Lockheed Martin.

Los primeros Eurofighter no contarán de inicio con el radar AESA Mk1, que se integrará operativamente a partir de 2030 tras someterse a pruebas de vuelo en el CLAEX, requiriendo un retrofit posterior.

El programa Halcón I contempla la incorporación de 20 Eurofighter Tranche 4, mientras que el posterior lote Halcón II sumará otros 25 cazas en versión Tranche 4+ a partir del año 2030.

El Ejército del Aire y del Espacio recibirá la primera unidad del programa Halcón I en 2027 en la Base de Los Llanos (Albacete), lo que supone un retraso respecto a la previsión inicial fijada en 2026.

La albaceteña Base de Los Llanos será la primera en acoger un Eurofighter Tranche 4 del Ejército del Aire y del Espacio, pero no cuando estaba originalmente programado.

Según las previsiones que manejan desde la fuerza aérea española, la entrega de la unidad que inaugura el primer lote del programa Halcón se realizará en algún momento del próximo 2027, sin que todavía haya trascendido una fecha exacta.

El primer aparato salió de la línea de montaje el pasado junio con una carlinga biplaza. Un mes después, realizó el primer encendido de sus motores, aunque todavía no ha levantado el vuelo, según han indicado fuentes de Airbus Defence and Space a EL ESPAÑOL.

La entrega en 2027 supone, de hecho, un retraso en el calendario, que recogía originalmente las tres primeras entregas a principios de 2026.

También se había previsto el vuelo inaugural para este pasado verano, un hito que desde la compañía aeronáutica esperan realizar muy pronto.

El Ministerio de Defensa firmó en junio de 2022 este programa Halcón I para incorporar 20 nuevos Eurofighter de la Tranche 4, la generación más reciente, en un lote compuesto por 16 cazas monoplazas y 4 biplazas.

Posteriormente, Defensa ordenó a finales de 2024 la compra de otros 25 aparatos —21 monoplazas y 4 biplazas— bajo la denominación Halcón II que llegarán a partir del 2030 en la versión Tranche 4+.

Más allá de la plataforma aérea, el programa Halcón también carece en esta primera fase de algunos de los sistemas más importantes que equiparán los cazas en los próximos años.

Los más reseñables son dos: el radar AESA Mk1 y el sistema de apuntamiento láser. Comenzando por el primero, los Eurofighter Halcón I equiparán un radar Captor-E notablemente menos capaz que el que finalmente llevarán a partir del 2030, cuando el ECRS Mk1 comience a integrarse.

Si bien las primeras unidades del Mk1 se esperan para el 2027, el radar tendrá que pasar por las manos del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) del Ejército del Aire y del Espacio para "someterse a diversas pruebas de vuelo y validación antes de poder integrarse por completo de forma operativa en los cazas", según informaron fuentes industriales a EL ESPAÑOL.

Asimismo, si todo este proceso consigue acelerarse lo suficiente, "solo las últimas unidades del programa Halcón I podrían integrar el Mk1 de fábrica".

Una vez comiencen a equiparse los nuevos radares en el segundo lote de cazas, los aparatos del primer grupo deberán someterse a un retrofit en los hangares de Airbus Defence and Space.

Antes que los españoles, Alemania recibirá las primeras unidades del Mk1 el próximo año para integrarse en los Eurofighter Quadriga de la Fuerza Aérea alemana.

En cuanto al designador láser, tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, el Ministerio de Defensa se encuentra buscando un sistema de este tipo tras vetar el sistema israelí que ya equipan los F-18 españoles y que todo apuntaba a que también se integraría en los Eurofighter.

En la documentación oficial se contemplaba la compra de 46 pods de la versión Litening 5 por 207 millones de euros. Los destinatarios del sistema eran los Eurofighter Halcón que Airbus entregará el próximo año.

La cancelación de la licitación adjudicada a Rafael se produjo a mediados de septiembre de 2025, pocos días antes de que el Gobierno consiguiera aprobar el embargo.

No obstante, durante estos casi 10 meses desde la anulación del contrato, el Ministerio de Defensa no ha elegido el nuevo sistema ni ha publicado una licitación que pudiera aligerar los trámites en caso de oferta pública.

Fuentes de Defensa han indicado a EL ESPAÑOL que ya están trabajando en la identificación del mejor sustituto para los designadores láser israelíes que, por otro lado, llevan años prestando servicio a bordo de los Eurofighter y los F-18 del Ejército del Aire y del Espacio.

En concreto, desde la cartera de Margarita Robles están explorando el sistema TALIOS de la francesa Thales y el Sniper de la estadounidense Lockheed Martin, siendo este último el que más posibilidades tiene de llevarse el contrato.