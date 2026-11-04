El submarino S-81 'Isaac Peral' de la Armada lanza un torpedo para hundir al patrullero 'Infanta Elena' en el Atlántico

La operación requirió una compleja coordinación aeronaval con fragatas, patrulleros, cazas Harrier, helicópteros, drones y aviones de vigilancia del Ejército del Aire.

El desempeño del submarino ratifica el éxito de la industria naval española en el diseño e integración de tecnologías submarinas de última generación.

La maniobra consistió en lanzar un torpedo con un único impacto certero para evaluar armamento pesado y probar las capacidades de combate y sigilo del sumergible.

El submarino S-81 'Isaac Peral' de la Armada ha hundido al antiguo patrullero 'Infanta Elena' en el océano Atlántico durante el ejercicio naval SINKEX 26.

El submarino S-81 'Isaac Peral', en el marco del ejercicio naval SINKEX 26, ha lanzado un torpedo contra el antiguo patrullero 'Infanta Elena' con el fin de hundir a la embarcación en aguas del océano Atlántico, según ha informado este miércoles la Armada a través de un comunicado.

SINKEX es un adiestramiento periódico diseñado por la fuerza naval para evaluar armamento pesado y tácticas avanzadas. En su edición 2026, el primer sumergible de la serie S-80 ha sido el absoluto protagonista al neutralizar de forma definitiva al veterano buque de superficie mediante un único impacto certero.

La maniobra ha supuesto una comprobación rigurosa de las capacidades de combate del S-81 en un entorno de actuación conjunta y multidominio. El lanzamiento ejecutado por el 'Isaac Peral' plasma una de las misiones esenciales para las cuales fue concebido: navegar con discreción absoluta y golpear con letal precisión cuando las órdenes lo determinen.

No obstante, más allá de la fuerza destructiva mostrada en la prueba, el valor primordial de esta plataforma radica en la certeza de su presencia sigilosa.

La mera posibilidad de que un submarino opere de manera invisible en cualquier sector estratégico, manteniendo la facultad de anular una amenaza a gran distancia, constituye uno de los resortes de disuasión más sólidos para salvaguardar la seguridad nacional y evitar la escalada hacia un conflicto abierto, tal como ha destacado la Armada en su comunicado.

Ejercicio SINKEX 26

El desempeño del ‘Peral’ confirma su plena disponibilidad para la defensa territorial y el cumplimiento de los compromisos internacionales junto a los aliados.

Asimismo, ratifica el triunfo del tejido industrial español al diseñar, construir e integrar tecnologías submarinas de última generación, uniendo la vanguardia técnica con el alto nivel de adiestramiento de su dotación y su perfecta sincronización con el resto de la Flota.

Durante el SINKEX 26 se recrearon condiciones de máxima exigencia muy próximas a un combate real. La operación requirió una compleja coordinación aeronaval donde el sumergible actuó en estrecha sintonía con las fragatas F-105 'Cristóbal Colón' y F-85 'Navarra', el buque multipropósito 'Carnota', el patrullero de acción marítima 'Relámpago', la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas, tres cazas Harrier, un helicóptero de la Décima Escuadrilla, un dron 'Scan Eagle' de la Undécima Escuadrilla y una aeronave de vigilancia marítima perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio.

La dirección táctica en la mar estuvo a cargo del comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, el capitán de navío Rafael Mira Calvo, quien junto a su Estado Mayor dirigió las operaciones embarcado en la fragata 'Navarra'.

El mando naval subrayó tras la misión que la culminación del ejercicio responde de forma directa a la profesionalidad, la rigurosa preparación y la sincronización de dotaciones, pilotos, especialistas y órganos de apoyo, factores determinantes para cumplir las secuencias de tiro y las estrictas normas de seguridad.