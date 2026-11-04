SIPRIS, el proyecto español coordinado por Indra para vigilar y proteger infraestructuras submarinas

El proyecto busca dotar a España y Europa de soberanía tecnológica en el ámbito naval y permanece abierto a la incorporación de nuevas empresas e instituciones.

La alianza integra tecnologías especializadas como vehículos autónomos, acústica submarina, sensado por fibra óptica, comunicaciones ópticas y cobertura por satélite.

Indra actuará como integrador y coordinador general del sistema, utilizando su plataforma de IA IndraMind y la familia de productos de misión SEADEF.

Siete empresas españolas firman un memorando de entendimiento para lanzar el proyecto SIPRIS, enfocado en la vigilancia y protección de infraestructuras submarinas.

Bajo el nombre de SIPRIS, las empresas españolas Indra, SAES, UTEK, Aragon Photonics, Iqua Robotics, FYLA y Sateliot han firmado hoy un memorando de entendimiento para el desarrollo de capacidades soberanas de vigilancia persistente y protección de infraestructuras submarinas.

La rúbrica del documento conjunto se ha llevado a cabo en el marco de Euronaval, una de las citas más importantes del panorama internacional en el ámbito de la defensa naval, que se celebra en París desde el 3 al 6 de noviembre.

Los firmantes del MoU han sido la directora de la Unidad de Negocio Naval de Indra, Ana Belén Buendía; el director general de SAES, César Solano; el CEO de UTEK, César Martínez Fernández; el CEO de Aragon Photonics, Francisco López Torres; el CEO de Iqua Robotics, Marc Carreras Pérez; el CEO de FYLA, Pere Pérez Millán; y el CEO de Sateliot, Jaume Sanpera Izoard.

Por su parte, Ana Belén Buendía destacó que "la iniciativa SIPRIS busca dotar a Europa de soberanía tecnológica y capacidad especializada para responder a la necesidad apremiante de observar, comprender y vigilar el dominio submarino".

La directiva también añadió que la colaboración entre empresas españolas con capacidades punteras y complementarias permitirá construir una solución integrada, reforzar la autonomía tecnológica nacional y posicionar a la industria en un "ámbito con un enorme potencial de desarrollo".

Indra asumirá el papel de integrador de la solución global y coordinador del ecosistema, además de definir la arquitectura del sistema.

Para ello, la solución se apoyará en SEADEF, la familia de productos de sistemas de misión en el dominio naval de la compañía liderada por Ángel Simón, y en IndraMind, su plataforma de inteligencia y explotación de datos basada en IA soberana. Indra también aportará capacidades de sistemas aéreos no tripulados (UAV) y gestión de comunicaciones.

Por su parte, SAES suma a esta alianza sus capacidades tecnológicas en el ámbito de la acústica submarina, incluyendo el desarrollo de sensores acústicos y soluciones avanzadas en el procesamiento sónar, para la detección y clasificación de amenazas y actividades submarinas.

UTEK trabajará en el ámbito de los vehículos autónomos de superficie (USV), desarrollando nuevos vehículos adaptados a esta aplicación y que ampliarán el área de cobertura y vigilancia del sistema y aportarán capacidad de inspección.

Iqua Robotics asume por su parte el desarrollo de vehículos autónomos submarinos (UUV), encargados de las tareas de inspección de infraestructuras submarinas y detección automática de anomalías.

Aragon Photonics incorpora a esta colaboración su experiencia en tecnología de sensado acústico distribuido de alta fidelidad mediante fibra óptica (HDAS), que permite detectar eventos acústicos en las redes submarinas de comunicaciones a lo largo de decenas de kilómetros.

FYLA aportará su especialización en tecnologías de comunicaciones ópticas submarinas, destinadas a facilitar el intercambio de información entre los distintos elementos desplegados bajo el agua.

Por último, la catalana Sateliot facilita los sistemas de comunicaciones e información satelital para ampliar la cobertura y dar apoyo a las operaciones distribuidas del sistema.

Según han destacado en un comunicado, la firma del acuerdo supone un primer paso para articular un ecosistema industrial y tecnológico alrededor de SIPRIS. En particular, uno que sea capaz de dar respuesta a las nuevas necesidades de vigilancia del dominio submarino.

La integración de capacidades complementarias permitirá avanzar hacia una solución común y modular, preparada para evolucionar e incorporar nuevas tecnologías a medida que surjan nuevas necesidades operativas, afirman.

SIPRIS se plantea como una iniciativa abierta a la incorporación progresiva de otras empresas, centros tecnológicos y actores de la industria nacional que puedan aportar capacidades y contribuir a ampliar la vigilancia persistente del dominio submarino.