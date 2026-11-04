Navantia y Fincantieri crean una 'joint venture' para impulsar la corbeta europea EPC y abrirse al mercado

La alianza pretende reforzar la autonomía estratégica europea, reducir la fragmentación de la industria de defensa y ganar competitividad en el mercado internacional.

El proyecto busca reducir duplicidades, mejorar la interoperabilidad de las armadas europeas y prevé la posible incorporación del grupo francés Naval Group.

La nueva sociedad asumirá el desarrollo general, la ingeniería de diseño, la gestión de coproducción y la estrategia de exportación de los buques.

Navantia y Fincantieri firman un acuerdo para crear una 'joint venture' al 50% enfocada en impulsar la Corbeta de Patrulla Europea (EPC).

La española Navantia y el grupo italiano Fincantieri han firmado un acuerdo de intenciones para constituir una joint venture que impulse la Corbeta de Patrulla Europea (EPC) y refuerce su comercialización internacional. El pacto se ha rubricado en el marco de la feria naval Euronaval, celebrada en París.

La nueva sociedad estará participada al 50% por cada compañía y tendrá un papel central en el programa europeo: asumirá la responsabilidad general de su desarrollo y actuará como entidad contratante para los acuerdos asociados.

La iniciativa supone un nuevo avance en la cooperación naval entre España e Italia, después del memorando de entendimiento suscrito el 13 de febrero de 2026.

La empresa conjunta no será una mera estructura de coordinación, sino una plataforma industrial plenamente operativa, con recursos propios y capacidad para gestionar las principales actividades del proyecto.

Entre sus responsabilidades figurarán la ingeniería de diseño, la adquisición de componentes comunes, la organización de los modelos de coproducción, el apoyo durante el ciclo de vida de los buques y la estrategia de exportación.

Uno de sus objetivos será aumentar el grado de comunalidad entre las distintas plataformas para reducir duplicidades, mejorar la eficiencia de la producción y facilitar la interoperabilidad entre las armadas europeas.

La alianza podría ampliarse a otros grandes constructores navales europeos. Navantia y Fincantieri prevén incorporar nuevos socios a la sociedad, entre ellos el grupo francés Naval Group, que está estudiando su posible adhesión.

La intención es integrar en esta estructura los respectivos programas nacionales de construcción de la corbeta europea.

Autonomía estratégica

El acuerdo cobra especial relevancia en un contexto de creciente apuesta europea por la autonomía estratégica y la reducción de la fragmentación de su industria de defensa.

La cooperación entre los principales astilleros del continente permite ganar escala, compartir costes y desarrollar plataformas con mayor capacidad para competir frente a las grandes potencias navales.

El programa EPC, una de las iniciativas insignia de la cooperación naval europea, busca dotar a las marinas participantes de una nueva generación de buques de patrulla y consolidar una base industrial común.

La nueva empresa conjunta pretende dar a esa cooperación una estructura estable, capaz de atender los pedidos nacionales y competir por contratos internacionales.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez García-Baquero, ha destacado que la iniciativa permitirá construir unas capacidades industriales navales y de defensa europeas "más sólidas e integradas".

"Al unir fuerzas con Fincantieri, estamos construyendo un modelo práctico y ambicioso de cooperación europea que aportará mayor valor a nuestras armadas e industrias", ha afirmado.

Por su parte, el consejero delegado de Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha subrayado que la alianza permitirá transformar la cooperación europea en una mayor dimensión industrial y comercial. "El programa EPC representa una oportunidad estratégica para transformar la cooperación europea en una mayor escala industrial y una mayor competitividad global", ha señalado.

Folgiero considera que la nueva sociedad permitirá reforzar la capacidad de los astilleros para abordar los mercados internacionales y contribuirá a construir una industria naval europea "más sólida, menos fragmentada y más competitiva".

Con este acuerdo, Navantia y Fincantieri aspiran a convertir la EPC en algo más que un programa de construcción naval compartido: una plataforma de cooperación industrial a largo plazo que permita integrar capacidades, reforzar la autonomía tecnológica europea y ganar posiciones en el mercado internacional de defensa.