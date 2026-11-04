Navantia se acerca a la revisión crítica de diseño del nuevo BAC 'Martín Álvarez' de la Armada con seis bloques ya en marcha

Con un presupuesto de 703 millones de euros, el buque reemplazará al 'Patiño' e incorporará sistemas antidrones y capacidad para operar vehículos no tripulados.

La superación de la revisión crítica de diseño, programada para las próximas semanas, marcará el inicio oficial de la producción a pleno rendimiento.

El Bloque 230 servirá como piloto para probar las instalaciones y será el utilizado para la puesta de quilla del buque, prevista para el segundo semestre de 2027.

Navantia avanza en la construcción de los primeros seis bloques del buque de aprovisionamiento BAC 'Martín Álvarez' en su nueva Fábrica Digital de Bloques de Ferrol.

La Fábrica Digital de Bloques (FDB) de Navantia opera a toda marcha en la construcción de tres embarcaciones para la Armada: dos fragatas de la clase F-110 y el nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC).

Actualmente, en la nueva planta de 45.000 m² que la empresa pública posee en su astillero de Ferrol (A Coruña) se están construyendo 15 bloques de la F-113 'Menéndez de Avilés', cuatro de la F-114 'Luis de Córdova' y seis del BAC 'Martín Álvarez'.

Entre estos últimos destaca el denominado Bloque 230, el primero que ha construido Navantia de los 52 que componen la embarcación y cuyos trabajos iniciaron durante el segundo trimestre de este año. "Este bloque se adelantó como un bloque piloto para probar las instalaciones y ver que todo funciona correctamente", ha explicado Daniel Pereira, responsable de la FDB.

En este sentido, desde la compañía han explicado a EL ESPAÑOL que todos los bloques del BAC sobre los que ya se ha comenzado a trabajar se están utilizando para ajustar procesos tanto del Programa BAC como de la propia FDB, con el objetivo de comprobar que se aprovechan al máximo las capacidades de las nuevas instalaciones.

De acuerdo a las previsiones de Navantia, en la Fábrica Digital de Bloques, cuya construcción inició en diciembre de 2023 y hoy se encuentra finalizada en un 90%, puede fabricarse un BAC y medio de manera anual.

Estas pruebas son "algo habitual al inicio de todos los programas", sostienen desde la empresa naval. "Se extraen aprendizajes que permiten mejorar la productividad en los futuros bloques del barco, cuando la producción sea continua", insisten las fuentes consultadas.

Y es que la construcción del nuevo BAC de la Armada aún no ha comenzado de manera oficial ni a pleno rendimiento. El pistoletazo de salida se dará una vez que la fuerza naval y Navantia den por superada la revisión crítica de diseño del buque, hito que se alcanzará "en las próximas semanas", tal como han indicado desde el astillero español.

Trabajos en la Fábrica Digital de Bloques de Navantia Gastón Trelles

Si bien desde el astillero todavía no pueden confirmar una fecha para el acto oficial de la puesta de quilla de la embarcación, el cronograma que manejan en Navantia apunta a que la misma se producirá en el segundo semestre de 2027.

"La puesta de quilla será con el Bloque 230", ha detallado Pereira.

BAC 'Martín Álvarez'

En junio de 2025, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, firmaron la Orden de Ejecución del nuevo BAC por 703 millones de euros.

Tal y como informó en su momento el Ministerio de Defensa, el proyecto implicará unas tres millones de horas de trabajo durante cuatro años para el astillero de Ferrol, generando más de 1.800 puestos directos e indirectos.

La construcción del navío supondrá igualmente una "elevada participación de la industria española", con más de 300 empresas con sede en el país involucradas.

El BAC proporcionará el imprescindible apoyo logístico operativo para que la Armada cumpla de manera eficaz sus misiones asignadas y pueda desempeñar todas sus funciones específicas, destacando la presencia naval y el control del espacio marítimo.

BAC 'Cantabria' en maniobra de reabastecimiento con la F-102 EMAD

En cuanto al diseño, el 'Martín Álvarez' tendrá una eslora de casi 174 metros, 23 de manga y un desplazamiento aproximado de 20.000 toneladas a plena carga.

El diseño se basa en el del buque A-15 Cantabria, entregado a la Armada en 2010 y actualmente en servicio, así como en su posterior actualización, materializada en los dos buques de la clase AAOR entregados a la Marina Australiana entre 2020 y 2021

Según el Ministerio de Defensa, el buque podrá almacenar y transportar combustible para otras embarcaciones y aeronaves, agua, víveres, municiones y repuestos. Además, podrá proporcionar apoyo médico, almacenaje de contenedores en la cubierta y a la proyección de operaciones especiales.

Asimismo, en determinadas situaciones, podrá actuar como buque de mando de operaciones si fuera necesario.

El nuevo buque sustituirá al A-14 Patiño, entregado a la Armada en 1995 y todavía en servicio activo. Una de las novedades que incorporará es la integración de sistemas de defensa de punto, antidrones y capacidad de despliegue y mantenimiento de todo tipo de drones, aéreos, de superficie y submarinos.