La guerra con EEUU paraliza la puesta en servicio de los 48 cazas Sukhoi Su-35 de Irán adquiridos a Rusia

Teherán reconoce que la falta de estos cazas modernos debilita su defensa aérea, aunque asegura haber logrado ataques sorpresivos contra bases estadounidenses utilizando sus vetustos aviones F-5.

Rusia mantendrá almacenadas las primeras 30 unidades producidas para la Fuerza Aérea iraní y no prevé su entrega hasta que finalicen las hostilidades en la región.

El conflicto con EEUU e Israel retrasa la entrega de 48 cazas Sukhoi Su-35 que Irán había contratado con Rusia, a pesar de tener los contratos firmados y a los pilotos ya capacitados.

La estrecha relación diplomática y armamentística entre Irán y Rusia se refleja en importantes programas de adquisición de sistemas. Rusia compra drones —como los famosos Shahed— e Irán hace lo propio con cazas Sukhoi de nueva generación.

Sin embargo, la guerra con Estados Unidos e Israel ha retrasado la recepción de un lote de 48 cazas que Teherán había encargado a Moscú antes del comienzo del conflicto. "El tema del Su-35 se venían planteando desde hace varios años", según ha declarado el general de brigada Mohammad Akraminia a la televisión iraní Tabnak.

"Habíamos realizado los trabajos preliminares necesarios, tanto en la compra como en la firma de contratos", explica. El general de brigada también ha indicado que la formación y el entrenamiento de las tripulaciones también se habían completado.

"De hecho, estaba previsto que estos aviones ingresaran antes de la guerra", afirmó.

El general de brigada apuntó que no esperan recibir los cazas hasta que finalice el conflicto, unas declaraciones que se produjeron unas horas antes de que el Ejército de Estados Unidos atacara nuevamente territorio iraní esta pasada madrugada.

El Pentágono ha justificado este bombardeo a la isla de Qeshm, en el Golfo Pérsico, explicando que se ha lanzado contra objetivos que suponían una amenaza contra los medios estadounidenses desplegados en la región y desde donde se podían efectuar ataques de represalia.

Más allá de este último ataque, la capacidad de proyección aérea de Estados Unidos e Israel ha demostrado ser muy superior a la iraní, que cuenta actualmente con cazas anticuados.

"Si estos Sukhoi hubieran llegado antes, quizás muchos de los acontecimientos en el cielo de Irán no habrían ocurrido", tal y como apuntó Akraminia en la misma entrevista.

El general de brigada afirmó también que "si nuestros muchachos lograron esas operaciones con el F-5 y el Su-24, con el Su-35 la historia habría sido muy diferente".

Otro punto clave es la integración del caza de factura rusa en el ecosistema de las Fuerzas Armadas iraníes. El Su-35 se "debe integrar con equipos terrestres, aéreos de alerta temprana y satelitales para que la capacidad operativa de la plataforma alcance su máximo nivel".

A principios del pasado mes de julio, se confirmó que la factoría de Sukhoi completó con éxito la producción del primer lote de 20 cazas Su-35 destinados a la Fuerza Aérea iraní. Sin embargo, Teherán decidió ampliar en 28 unidades su lista de pedidos, alcanzando la cifra final de 48.

De hecho, Rusia ha estado priorizando la producción de los aparatos iraníes a los destinados a su propia Fuerza Aérea, esperando tener listos —y almacenados a la espera del fin de la guerra— 30 cazas en los primeros meses de 2027.

El Su-35SE, la versión exacta de exportación adquirida por Irán, mide 21,9 metros de largo, 15,3 de envergadura y cuenta con peso máximo al despegue de 34.500 kilogramos gracias a dos motores.

Alcanza una velocidad máxima de 2,2 veces la del sonido y es capaz de volar a una altitud máxima de 18.000 metros. El caza puede llevar hasta 8.000 kilogramos de armas, entre las que se incluyen bombas, misiles aire-aire, misiles antirradiación y municiones antibuque. Todo ello complementado por un cañón de 30 milímetros con 150 cartuchos.

Además de la panoplia de misiles y armamento, uno de los puntos más relevantes del Su-35 es el radar Irbis-E. Se trata de un sistema mucho más avanzado que el instalado en los F-5 y en los Sukhoi Su-24 que opera Irán hoy por hoy.

El radar cuenta con una detección que puede llegar a los 400 kilómetros para algunos tipos de aeronaves enemigas y puede gestionar hasta 8 objetivos de forma simultánea. Sin embargo, sobre el papel, siguen siendo aparatos con una tecnología sustancialmente más limitada que los F-35 y los F-22 de Estados Unidos.

A esto se une que tanto EEUU como Israel han dedicado buena parte de sus ataques a desbaratar las infraestructuras aeroportuarias militares de Irán. De esta forma, han destruido pistas de aterrizaje, calles de rodadura, hangares e instalaciones de almacenamiento de armas.

Empleo del F-5

A pesar de haber completado las gestiones contractuales y el entrenamiento de pilotos antes del conflicto, la postergación en la entrega de los cazas de última generación Su-35 obligó a la Fuerza Aérea a depender de plataformas veteranas como el F-5 para ejecutar misiones de ataque de alto riesgo.

"Los cazas F-5 atacaron las bases de Estados Unidos en los países de la región y, aunque existían múltiples capas de defensa aérea, logramos golpear esos objetivos y nuestros aviones regresaron a salvo", ha declarado el general de brigada.

Estas operaciones se llevaron a cabo de forma "tan desorientadora y sorpresiva para los estadounidenses que, tras la incursión de los F-5, sus propias defensas aéreas derribaron por error tres de sus propios cazas F-15".

Durante la entrevista, Mohammad Akraminia ha explicado que los pilotos iraníes volaron a una altitud de entre 50 y 100 metros para burlar los sistemas de detección estadounidenses.

"Incluso aceptando el relato estadounidense de que sufrieron 13 bajas mortales en el conflicto, ellos reconocen que seis de esas muertes se debieron a esta operación de los F-5" en vuelo raso hasta alcanzar el objetivo.

En cuanto al F-5, se trata de un avión fabricado en Estados Unidos hace cerca de 70 años. "Lo hemos mantenido y modernizado de forma que puede atravesar defensas enemigas operadas por personal estadounidense", explicó el militar. Es "un orgullo y un punto de inflexión en la historia de la aviación mundial".