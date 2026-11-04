El Ejército de Tierra pone a prueba las capacidades de sus tanques Leopard 2E en un ejercicio de la OTAN en Letonia

El adiestramiento ha permitido poner a prueba procedimientos de mando, control e interoperabilidad en escenarios simulados de combate de alta intensidad.

El contingente español refuerza el flanco este con unidades de infantería, artillería, ingenieros y una Unidad de Defensa Antiaérea con misiles NASAMS.

Las maniobras, desarrolladas en la zona militar de Adazi, han incluido la evaluación de preparación para el combate CREVAL para certificar los estándares aliados.

El Ejército de Tierra español participa con sus carros Leopardo 2E y vehículos Pizarro en el ejercicio multinacional 'Oak Resolve' de la OTAN en Letonia.

El Ejército de Tierra español ha vuelto a demostrar su alto grado de preparación y operatividad en el exigente escenario del Báltico. Integrado plenamente en el Grupo de Combate Multinacional de la OTAN en Letonia, el contingente español ha tomado parte activa en el ejercicio multinacional 'Oak Resolve'.

Las maniobras, que han tenido lugar en el área de instrucción militar de Adazi, próximas a Riga, han congregado a las distintas unidades aliadas que conforman este grupo táctico con el propósito fundamental de mantener, evaluar y perfeccionar el nivel de adiestramiento de las tropas en un entorno simulado de combate de alta intensidad.

Uno de los hitos principales del ejercicio 'Oak Resolve' ha sido proporcionar el marco idóneo para la ejecución de la Evaluación de Preparación para el Combate, conocida en el argot militar como CREVAL (Combat Readiness Evaluation).

Este riguroso proceso de certificación tiene como meta principal auditar de manera pormenorizada las capacidades tácticas y operativas de las fuerzas desplegadas, verificando que los contingentes reúnen los estándares exigidos para cumplir de forma eficaz las misiones asignadas dentro de la estructura de la Alianza Atlántica.

A lo largo del desarrollo de las maniobras sobre el terreno de Adazi, las tropas participantes han llevado a cabo una amplia gama de maniobras tácticas, abarcando desde acciones de carácter ofensivo y defensivo hasta misiones complementarias de apoyo a las operaciones.

Carro de combate Leopard 2E español en el ejercicio 'Oak-Resolve' de la OTAN en Letonia EMAD

La ejecución continuada de estas actividades ha servido para poner en práctica y depurar los procedimientos de mando y control, agilizando la coordinación y facilitando la actuación conjunta que demanda un entorno multinacional altamente dinámico.

Para los militares españoles, ‘Oak Resolve’ ha supuesto una excelente oportunidad de consolidar su integración dentro del grupo multinacional, reforzando el entendimiento mutuo con los ejércitos aliados y afinando la interoperabilidad de las capacidades nacionales.

Vehículo de combate de infantería Pizarro de España en el ejercicio 'Oak Resolve' de la OTAN en Letonia EMAD

Este tipo de adiestramientos compartidos resulta indispensable para forjar una cohesión sólida entre las fuerzas desplegadas a lo largo del flanco este de la Alianza Atlántica, garantizando una respuesta inmediata y coordinada frente a cualquier eventualidad operativa.

El grueso del poder de combate español en Letonia descansa en los carros de combate Leopardo 2E y los vehículos de combate de infantería Pizarro, complementados por transportes oruga acorazados M-113, morteros pesados, vehículos de combate de zapadores y sistemas de misiles contracarro Spike.

A este despliegue acorazado y mecanizado se suman una unidad de Artillería de Campaña, una unidad de Ingenieros y diversos elementos logísticos esenciales para sostener el esfuerzo operativo de las tropas.

Asimismo, la contribución española refuerza de manera determinante la protección del espacio aéreo letón mediante el despliegue de una Unidad de Defensa Antiaérea dotada con el sistema de misiles NASAMS.

En el ámbito táctico avanzado, el contingente integra especialistas de vanguardia como un equipo de controladores de ataque terminal conjunto (JTAC) y capacidades de vigilancia y reconocimiento aéreo basadas en aeronaves no tripuladas Raven, lo que incrementa notablemente la conciencia situacional y la eficacia resolutiva del subgrupo táctico en el terreno.