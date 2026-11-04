Los demócratas prepararán un pulso militar contra Trump en el Congreso para frenar sus operaciones en el exterior

Los demócratas fijan como prioridad el control de los fondos de Defensa y la supervisión del Pentágono, planteando incluso la destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El desgaste de recursos y arsenales por la guerra en Irán compromete la estrategia global de EE.UU. y genera incertidumbre sobre sus compromisos con la OTAN y Ucrania.

Trump prevé recurrir al veto presidencial para bloquear los intentos de la oposición de limitar su libertad de acción militar y su política de gasto militar.

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato les otorga el control de la Cámara y el Senado, permitiéndoles fiscalizar las operaciones militares de Trump a través del presupuesto.

La guerra de Irán ha dejado de ser únicamente un desafío para la estrategia militar estadounidense en Oriente Próximo. Se ha convertido también en el detonante de una batalla por el control político de la primera potencia militar del mundo, con consecuencias que pueden extenderse desde el golfo Pérsico hasta Ucrania y el Indo-Pacífico.

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, que les ha permitido recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, abre un nuevo frente para Donald Trump. A partir de enero, la oposición podrá utilizar el control presupuestario y sus poderes de supervisión parlamentaria para fiscalizar las operaciones militares del presidente y condicionar su financiación.

Trump, sin embargo, ya ha anticipado que recurrirá a su derecho de veto para bloquear las iniciativas legislativas de los demócratas. Se perfila así un pulso institucional en el que la oposición tratará de limitar la libertad de acción militar de la Casa Blanca, mientras el presidente amenaza con utilizar sus prerrogativas constitucionales para impedirlo.

Pero el enfrentamiento trasciende la campaña contra Irán. La concentración de recursos aeronavales en Oriente Próximo, el desgaste de los arsenales y la necesidad de conservar capacidades frente a Rusia y China comprometen la estrategia global de Washington y sus compromisos con Ucrania y la OTAN.

El conflicto con Teherán se ha convertido en el principal catalizador de esta disputa.

Trump apostó por una operación militar que demostrara la superioridad estadounidense y degradara las capacidades iraníes, pero la prolongación de las hostilidades ha evidenciado la dificultad de lograr un desenlace rápido y ha elevado el coste de mantener una presencia sostenida en la región.

El desgaste no es solo político. La movilización de buques, medios aéreos y defensas antimisiles obliga al Pentágono a retener capacidades decisivas en Oriente Próximo, mientras los ataques con drones y misiles plantean un reto económico y operativo: Estados Unidos debe emplear interceptores y armamento de alto coste para neutralizar amenazas procedentes de sistemas mucho más baratos.

A esta presión sobre los recursos militares se suman las consecuencias económicas de la guerra, especialmente las perturbaciones en los mercados energéticos y el encarecimiento de los combustibles.

El impacto sobre el coste de la vida ha sido uno de los factores que han contribuido al castigo electoral de los republicanos, junto con el rechazo a la intervención en Irán.

Pero el principal problema para Trump puede estar ahora en el Capitolio. Durante su segundo mandato, el presidente ha ampliado el recurso a operaciones militares en el exterior, incluidas las actuaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico y la intervención estadounidense en Venezuela.

Estas decisiones han reabierto el debate sobre los límites constitucionales de las prerrogativas presidenciales para ordenar ataques y comprometer a las Fuerzas Armadas sin una autorización expresa del Congreso.

La oposición quiere convertir ese debate en una de las grandes batallas políticas y estratégicas de 2027.

El presupuesto del Pentágono

La principal palanca de presión de la nueva mayoría será el dinero. El Congreso estadounidense tiene la potestad constitucional de aprobar los créditos presupuestarios y puede condicionar, restringir o incluso prohibir el uso de determinadas partidas para operaciones militares concretas.

Los demócratas pretenden utilizar esa capacidad para fiscalizar las intervenciones de Trump y limitar su margen de actuación en el exterior. La discusión sobre las partidas destinadas a financiar la guerra de Irán y las futuras operaciones militares podría convertirse así en uno de los principales focos de enfrentamiento entre el Legislativo y la Casa Blanca.

La disputa llega, además, en un momento especialmente delicado para el Pentágono.

Trump ha solicitado un presupuesto de Defensa de aproximadamente 1,5 billones de dólares para el ejercicio fiscal de 2027, un incremento histórico que contempla inversiones en aviación de combate, construcción naval, defensa antimisiles, municiones y modernización de las capacidades militares estadounidenses.

La propuesta incluye 1,15 billones de financiación ordinaria y otros 350.000 millones adicionales a través de un mecanismo presupuestario extraordinario.

El plan todavía necesita superar el proceso de aprobación parlamentaria. La nueva mayoría demócrata tendrá, por tanto, capacidad para influir en la negociación de los fondos que sostendrán el rearme estadounidense.

La contradicción para Trump es evidente: el presidente quiere aumentar de forma extraordinaria el gasto militar para reforzar la superioridad estratégica de Estados Unidos frente a China y Rusia, pero su política de intervenciones exteriores puede terminar convirtiéndose en el principal obstáculo político para conseguir esa financiación.

Los demócratas no necesariamente pretenden reducir todas las partidas de Defensa. Su objetivo es ganar capacidad para decidir qué operaciones se financian, bajo qué condiciones y con qué límites.

La diferencia es importante: el pulso no se dirige exclusivamente contra el rearme estadounidense, sino contra la libertad de la Casa Blanca para emplear esos recursos militares sin suficiente control parlamentario.

Trump y su derecho de veto

El presidente ya ha dejado claro que está dispuesto a utilizar una de sus principales prerrogativas constitucionales para neutralizar la ofensiva legislativa demócrata. Antes de las elecciones, Trump anticipó que recurriría al veto presidencial si la oposición conseguía hacerse con el control del Congreso.

Incluso se mostró dispuesto a asumir el sobrenombre de "Mr. Veto" para describir su estrategia de bloqueo.

"Tengo el poder definitivo, se llama veto", afirmó el mandatario, que defendió esta herramienta como un mecanismo para obligar a los demócratas a negociar.

Su planteamiento pasa por rechazar las iniciativas de la oposición hasta forzar un acuerdo político: "Vetas durante un par de meses y después vienen y dicen: tenemos que llegar a un acuerdo".

La amenaza introduce un nuevo factor de incertidumbre en la financiación militar. Los demócratas podrán impulsar restricciones al uso de determinadas partidas, condicionar los fondos destinados a operaciones en el exterior y exigir mayores controles sobre las decisiones del Departamento de Defensa.

Trump, por su parte, podrá vetar las leyes presupuestarias que considere contrarias a sus objetivos.

El veto presidencial no es absoluto. El Congreso puede superarlo si consigue una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, un umbral especialmente exigente en un Capitolio profundamente polarizado. La consecuencia es un escenario de bloqueo institucional en el que ninguna de las dos partes tendrá plena libertad de actuación.

El enfrentamiento también alcanza directamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth. El congresista demócrata Jason Crow, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, ha asegurado que destituirlo será su "prioridad número uno" si su partido recupera el control parlamentario. Crow acusa al responsable del Pentágono de no proteger adecuadamente a los militares estadounidenses.

Por su parte, el congresista republicano Thomas Massie prepara una iniciativa para someter a Hegseth a un proceso de impeachment, una circunstancia que evidencia que las críticas a la gestión del Pentágono también atraviesan las filas conservadoras.

OTAN y Europa

El cambio de mayorías parlamentarias también tendrá consecuencias sobre la política exterior estadounidense y sus alianzas.

La guerra de Irán también ha abierto una brecha entre las prioridades militares de Washington y las expectativas de sus socios europeos, que observan con preocupación cómo la concentración de recursos en Oriente Próximo puede condicionar la capacidad estadounidense para mantener sus compromisos en otros escenarios.

La cuestión es especialmente relevante para la OTAN. La prolongación de las operaciones en el Golfo puede afectar a la disponibilidad de medios navales, sistemas antimisiles, municiones de precisión y capacidades de vigilancia que también resultan esenciales para la disuasión frente a Rusia en el flanco oriental de la Alianza.

A ello se añade la incertidumbre sobre el respaldo estadounidense a Ucrania y la creciente presión de Washington para que los europeos asuman una mayor responsabilidad en la defensa convencional del continente.

En este contexto, José Girao, director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de Atrevia, considera que "una mayoría demócrata podría cambiar el tono de la relación transatlántica y abrir espacio para sostener el apoyo a Kiev. Aun así, Europa seguiría escuchando la misma exigencia desde Washington y desde su propio interior: asumir más responsabilidad en la defensa convencional del continente".

En su opinión, "las midterms pueden alterar el equilibrio en el Capitolio, pero la responsabilidad de sostener la defensa europea, sin embargo, ya está aquí y ha llegado para quedarse".

La nueva mayoría demócrata tampoco garantiza un giro radical en la política exterior estadounidense. Aunque la oposición puede frenar iniciativas, condicionar los presupuestos y someter a investigaciones a los responsables de Defensa, Trump conserva importantes prerrogativas como comandante en jefe y mantiene capacidad de veto sobre las iniciativas legislativas.

Lo que sí cambia es el equilibrio institucional. Por primera vez en su segundo mandato, el presidente tendrá que afrontar un Congreso controlado por sus adversarios políticos, dispuesto a utilizar el dinero del Pentágono y sus poderes de supervisión para cuestionar sus decisiones militares.