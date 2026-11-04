China despliega más de cien buques en el Pacífico y estrecha el cerco militar sobre Taiwán

El Gobierno de Taipéi denuncia la intimidación militar de Pekín, asegurando que se mantendrá alerta y no se doblegará ante las presiones.

Taiwán registra un récord diario en 2026 de incursiones aéreas chinas, con la detección de 49 aeronaves en solo 24 horas y más de 120 en tres días.

Las operaciones navales incluyen al portaaviones Liaoning y coordinan efectivos de tres de los cinco mandos regionales del Ejército Popular de Liberación.

Pek3n moviliza más de 100 buques de guerra y unidades de la Guardia Costera en el Pacífico occidental y el mar de China Meridional para estrechar la presión sobre Taiwán.

China ha desplegado más de un centenar de buques de guerra y unidades de su Guardia Costera en el Pacífico occidental, en una nueva demostración de fuerza que eleva la presión militar sobre Taiwán y refuerza la capacidad de Pekín para proyectar su poder naval más allá de sus aguas inmediatas.

La movilización coincide con un repunte de las operaciones aéreas del Ejército Popular de Liberación (EPL) alrededor de la isla, que ha registrado su mayor actividad diaria en lo que va de 2026.

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, ha denunciado en X el despliegue de más de cien buques chinos, concentrados principalmente al este de la isla y en el mar de China Meridional, dos zonas clave para las rutas marítimas y el equilibrio militar en el Indo-Pacífico.

The #PRC is such a big bully. In addition to the high number of air sorties indicated earlier, the #PLAN & #CCG have also deployed 100+ vessels in the #WesternPacific as of now. #Taiwan is staying vigilant. We won’t provoke, but we won’t bow to any pressure. https://t.co/gPOeDbz7mV — Joseph Wu (@josephwutw) November 3, 2026

El despliegue no se limita a una operación localizada. Según la información difundida por Taipéi, participan formaciones pertenecientes a tres de los cinco mandos regionales del EPL, que operan en el mar de Filipinas junto al grupo de combate del portaaviones Liaoning.

La presencia de este buque, el más antiguo de los tres portaaviones chinos, añade capacidad aeronaval a una movilización que evidencia el alcance geográfico de las operaciones de la Armada de Pekín.

La Armada china anunció el pasado 14 de octubre el envío del Liaoning al Pacífico occidental para realizar maniobras militares. Pekín justificó la misión como parte de su programa de adiestramiento y aseguró que busca mejorar la preparación de sus fuerzas "en condiciones de combate real".

También negó que los ejercicios estén dirigidos contra "ningún país ni objetivo específico".

Sin embargo, la concentración simultánea de unidades navales de distintos mandos regionales y la presencia de un grupo de combate aeronaval refuerzan el mensaje estratégico de China: su capacidad militar ya no se circunscribe a la defensa de su litoral, sino que se extiende progresivamente hacia el Pacífico occidental, donde se cruzan los intereses de Estados Unidos y sus principales aliados asiáticos.

El mensaje de Taipéi fue contundente. "La República Popular China es una auténtica matona (...). Taiwán se mantiene alerta. No provocaremos, pero no nos doblegaremos ante ninguna presión", escribió Joseph Wu, que denunció la creciente intimidación militar de Pekín.

Récord de incursiones aéreas

La demostración de fuerza naval llega acompañada de una intensificación de la actividad aérea china. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán detectó 49 aeronaves militares del EPL en las inmediaciones de la isla durante las 24 horas previas al martes, la cifra diaria más elevada de todo 2026.

En los tres primeros días de noviembre, las autoridades taiwanesas contabilizaron ya 122 aparatos, más de la mitad de los detectados durante todo octubre. El repunte rompe con la tendencia de menor actividad aérea que se había observado durante buena parte de este año respecto a ejercicios anteriores.

La combinación de operaciones navales y aéreas obliga a las Fuerzas Armadas taiwanesas a vigilar simultáneamente varios espacios de aproximación a la isla.

También permite a Pekín mantener una presión militar sostenida, desgastar los recursos de vigilancia y respuesta de Taipéi y normalizar una presencia cada vez más intensa de sus fuerzas armadas en el entorno taiwanés.

La participación de la Guardia Costera añade otra dimensión a esta estrategia. Junto a los buques de guerra, estas unidades pueden ejercer presión sobre el tráfico marítimo y reforzar la presencia china en zonas disputadas sin recurrir necesariamente a un enfrentamiento militar directo.

Se trata de una fórmula de coerción que permite a Pekín operar por debajo del umbral de una guerra abierta, pero mantener una presión constante sobre la isla.

Rivalidad entre China y EEUU

La movilización se enmarca en la estrategia de Pekín para ampliar su capacidad de actuación en el Indo-Pacífico y dificultar una eventual intervención estadounidense en caso de conflicto por Taiwán.

El despliegue de grupos navales en el mar de Filipinas, más allá de la primera cadena de islas, resulta especialmente significativo por su proximidad a las rutas de acceso que utilizarían las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados en una crisis regional.

Taiwán ocupa una posición central en ese equilibrio estratégico. Su control permitiría a China mejorar su acceso al Pacífico occidental y alterar profundamente la arquitectura de seguridad de Asia oriental, con consecuencias directas para Japón, Filipinas y la presencia militar estadounidense en la región.

Pekín considera la isla una "parte inalienable" de su territorio y no descarta el empleo de la fuerza para lograr la reunificación. El Gobierno taiwanés rechaza esa pretensión y sostiene que únicamente los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

La acumulación de fuerzas navales y aéreas en torno a Taiwán vuelve a poner de manifiesto el riesgo de una escalada en uno de los principales focos de tensión internacional.

Más allá de las maniobras anunciadas por Pekín, la magnitud y la distribución geográfica del despliegue evidencian la creciente capacidad del EPL para mantener operaciones simultáneas en distintos puntos del Indo-Pacífico y elevar el coste militar de cualquier respuesta de Taipéi.