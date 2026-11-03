Saab transforma sus lanchas CB90 en plataformas de combate con misiles antibuque y defensa contra drones

Suecia será el primer operador de esta nueva variante dentro del programa de modernización de sus fuerzas navales en el mar Báltico, habiendo contratado 36 embarcaciones de la familia CB90.

Todas las unidades están preparadas desde fábrica para operar de forma autónoma o remota sin tripulación gracias al software Autonomous Ocean Core y la arquitectura digital Combat Core.

La embarcación estará disponible en tres versiones coordinadas: una de guerra antibuque con misiles Marte ER, otra de defensa aérea de corto alcance con el sistema Seasnake 30 y una tercera de reconocimiento.

Saab ha presentado la CB90 Capability X (CB90 CX), transformando sus tradicionales lanchas de asalto en plataformas multimisión con misiles antibuque, cañones antidron y radares avanzados.

La sueca Saab ha elevado las capacidades de su familia de lanchas de asalto Combat Boat 90 (CB90) con la nueva variante CB90 Capability X (CB90 CX). La embarcación abandona su papel tradicional de transporte de tropas para convertirse en una plataforma multimisión de combate, dotada de misiles antibuque, defensas contra drones y sensores avanzados de vigilancia.

Suecia será el primer operador de esta nueva embarcación, cuya primera unidad está completando las pruebas de aceptación antes de su entrega.

Saab ofrecerá inicialmente tres configuraciones especializadas en inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), guerra antibuque y defensa aérea de corto alcance (SHORAD).

El desarrollo responde a la evolución de las amenazas en el mar. Los ataques a infraestructuras críticas en el Báltico, el uso de sistemas no tripulados contra buques en el mar Negro y las agresiones a la navegación comercial en el mar Rojo evidencian la necesidad de plataformas más pequeñas, móviles y capaces de operar de forma coordinada.

"Las fuerzas navales necesitan ver más, moverse más rápido y, sobre todo, distribuir sus capacidades entre más plataformas", explicó Anders Hellman, responsable de la unidad de negocio Docksta de Saab, durante la presentación del programa.

La compañía busca convertir una embarcación de asalto probada en una capacidad de combate distribuida, en la que cada unidad pueda desempeñar una función específica.

Misiles y cañones antidron

La principal novedad de la CB90 CX es la ampliación de su potencia de fuego. La configuración antibuque incorpora el misil Marte ER de MBDA, un proyectil de vuelo rasante y guiado autónomo que supera los 100 kilómetros de alcance cuando dispone de información externa para designar el objetivo.

Esta integración modifica el papel tradicional de las unidades anfibias. Hasta ahora, sus equipos de misiles solían desembarcar para establecer posiciones desde las que atacar objetivos navales.

Con la nueva configuración, la propia embarcación se convierte en una plataforma de lanzamiento, lo que permite aumentar la movilidad y reducir los tiempos necesarios para reagrupar las fuerzas.

La segunda configuración de combate está especializada en defensa aérea de corto alcance. Para ello, incorpora el sistema Seasnake 30 de Rheinmetall, equipado con un cañón de 30 milímetros que utiliza munición KCE-30 de 30 x 173 milímetros.

La variante ISR del CB90 CX. Saab.

Su misión principal será neutralizar helicópteros, drones y municiones merodeadoras, aunque también podrá emplearse contra objetivos terrestres, embarcaciones de desembarco y patrulleras ligeras.

La movilidad constituye uno de sus principales atributos. En lugar de depender exclusivamente de posiciones fijas, estas plataformas podrán desplazarse para proteger diferentes puntos del litoral y responder a amenazas que aparezcan de forma inesperada.

Suecia ya ha contratado ocho sistemas Seasnake 30 en febrero de 2026 para equipar sus embarcaciones dentro del programa de modernización del Batallón Anfibio 2030.

La tercera variante está dedicada a inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Equipa el radar tridimensional Sea Giraffe 1X de Saab, que proporciona cobertura de 360 grados sobre objetivos aéreos y de superficie y puede detectar amenazas aéreas a más de 100 kilómetros.

Saab ofrecerá inicialmente tres configuraciones especializadas en inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), guerra antibuque y defensa aérea de corto alcance (SHORAD). Saab.

El radar se instala en un mástil telescópico de hasta 11 metros de altura, diseñado para mejorar la vigilancia por encima de las islas y los obstáculos habituales de los archipiélagos. Cuando se repliega hasta los cuatro metros, permite navegar a máxima velocidad.

Esta versión incorpora además una estación de armas remota Trackfire, que puede montar una ametralladora de 12,7 milímetros o un cañón de 30 milímetros para proteger la embarcación frente a amenazas, incluidos los sistemas aéreos no tripulados.

La compañía prevé que las tres configuraciones operen de forma coordinada: mientras unas unidades se encargarán de detectar las amenazas, otras ejecutarán los ataques contra buques y el resto ofrecerá protección frente a aeronaves y drones.

El objetivo es que las lanchas dejen de limitarse a transportar fuerzas de combate para convertirse en parte activa de ellas.

Operar sin tripulación

La CB90 CX también incorpora capacidades de navegación autónoma. Todas las embarcaciones estarán preparadas desde su construcción para operar sin tripulación, gracias a la integración del software Autonomous Ocean Core de Saab con la nueva arquitectura digital Combat Core.

Este sistema integra la automatización del buque, la monitorización de sus equipos, el control de tiro y un sistema electrónico de gobierno steer-by-wire.

Su arquitectura abierta permite incorporar sensores y armamento de diferentes fabricantes y actualizar las capacidades durante toda la vida operativa de la plataforma.

Las embarcaciones podrán ser controladas desde una estación remota o mediante funciones de inteligencia artificial. Saab sostiene que esta tecnología no elimina la intervención humana en la toma de decisiones, pero ofrece mayor flexibilidad para distribuir tanto al personal como a las plataformas en el campo de batalla.

En cuanto a sus características, la CB90 CX alcanza los 18 metros de eslora y cuatro metros de manga, con un calado de 1,1 metros. Es 1,4 metros más larga y 30 centímetros más ancha que la CB90 Next Generation (NG).

Está propulsada por dos motores de 1.100 CV que accionan sistemas de hidrojets. Puede superar los 40 nudos incluso a plena carga y alcanzar una autonomía superior a las 300 millas náuticas. Su dotación puede llegar a diez personas.

El nuevo casco permite incrementar más de un 50% la capacidad de carga respecto a la versión NG: pasa de unas tres toneladas a más de cinco.

También mejora su comportamiento en condiciones de mar adversas y permite operar hasta 100 millas náuticas de un refugio seguro en verano y 50 millas en invierno, conforme a la certificación DNV HSLC R2.

Capacidades en el Báltico

La introducción de la CB90 CX se produce en un momento de refuerzo de las capacidades militares suecas, especialmente en el entorno del mar Báltico, donde la protección de infraestructuras críticas y las operaciones en archipiélagos han adquirido una importancia creciente para la OTAN.

Suecia tiene contratadas 36 embarcaciones de la familia CB90. A los diez ejemplares encargados en junio de 2024 se sumaron otros 22 en 2025 y cuatro unidades adicionales durante el primer semestre de 2026.

Saab mantendrá la producción de la CB90 NG junto a la nueva CX. Para responder a la demanda prevista, está construyendo una nueva instalación en Docksta que permitirá duplicar su capacidad de fabricación.

La compañía identifica a los países de la OTAN y sus aliados como sus principales mercados potenciales, con especial atención al Báltico y el Mediterráneo. La familia CB90 cuenta actualmente con más de 300 unidades en servicio en nueve armadas.

El fabricante sueco trabaja, además, en nuevas capacidades para la CB90 CX, entre ellas el lanzamiento de drones mediante sistemas tubulares o cuadricópteros, así como la integración de torpedos.

Con esta evolución, Saab adapta una de sus embarcaciones más reconocidas a un escenario naval marcado por la proliferación de drones, misiles y amenazas distribuidas.

La CB90 CX representa así un cambio de concepto: de lancha de asalto y transporte a plataforma de combate conectada, con capacidad para vigilar, atacar y defenderse en operaciones marítimas.