El patrullero 'Atalaya' concluye su misión tras 64 días de vigilancia en el Estrecho de Gibraltar y las aguas de Ceuta

El despliegue se enmarca en el Plan Permanente de Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión bajo la coordinación del Mando Operativo Marítimo.

El buque realizó tareas de control del tráfico marítimo, vigilancia de buques de interés y apoyo a la operación 'Sea Guardian' de la OTAN.

La misión ha reforzado la seguridad marítima y la presencia del Estado tras la crisis migratoria registrada en Ceuta durante el mes de julio.

El patrullero de altura 'Atalaya' de la Armada ha finalizado su despliegue de 64 días en el Estrecho de Gibraltar y las aguas de Ceuta.

El patrullero de altura Atalaya ha concluido una nueva misión de vigilancia y seguridad marítima en el Estrecho de Gibraltar y las aguas de soberanía española próximas a Ceuta, tras 64 días desplegado en una de las arterias marítimas más estratégicas del Mediterráneo occidental.

Su despliegue cobra especial relevancia tras la crisis migratoria vivida en Ceuta en julio, que evidenció la fragilidad de la frontera y la necesidad de reforzar la presencia del Estado en una ciudad convertida en punto crítico de presión sobre la frontera exterior de la Unión Europea.

El buque zarpó a finales de agosto del Arsenal Militar de Ferrol para incorporarse a las operaciones de vigilancia en el entorno del Estrecho, un corredor de alto tránsito comercial, migratorio y militar donde se cruzan los intereses de España, Marruecos, Reino Unido y la OTAN.

Durante la operación, el buque de la Armada realizó labores de seguimiento, verificación y control del tráfico marítimo para garantizar la libertad de navegación y proteger los intereses nacionales.

Según el EMAD, vigiló diversos buques de interés que transitan a diario por el Estrecho, uno de los principales puntos de conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico.

La misión también incluyó actividades de apoyo a la operación Sea Guardian de la OTAN, la iniciativa aliada destinada a reforzar la seguridad marítima en el Mediterráneo mediante tareas de conocimiento del entorno naval, lucha contra actividades ilícitas y vigilancia de posibles amenazas.

Junto a los cometidos operativos, la dotación aprovechó el despliegue para mantener su nivel de preparación mediante ejercicios de adiestramiento centrados en el manejo del armamento y la ejecución de procedimientos de seguridad a bordo.

Vigilancia permanente

El despliegue del Atalaya se enmarca en el Plan Permanente de Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), con el que las Fuerzas Armadas mantienen una actividad continuada de control sobre los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Estas operaciones adquieren especial relevancia en el Estrecho de Gibraltar y el entorno de Ceuta, un área de elevado valor geoestratégico por su posición entre dos continentes y por la intensidad del tráfico marítimo que soporta.

⚓️El patrullero de altura 'Atalaya' prosigue su navegación en aguas del Mediterráneo mientras participa en una operación de presencia, vigilancia y disuasión #OPVD. ⚓️El Equipo Operativo de Seguridad embarcado en el buque realiza un ejercicio de instrucción en la cubierta de vuelo. @Armada_esp #MOPS — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) September 7, 2026

La presencia naval permite reforzar el conocimiento de la situación en la zona, identificar movimientos de interés y anticiparse a posibles amenazas que puedan afectar a la seguridad marítima.

El Mando Operativo Marítimo (MOM), integrado en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), es el responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de estas operaciones.

Vigilancia marítima del 'Atalaya' Emad

Tiene su sede en Cartagena y está bajo el mando del almirante de Acción Marítima, el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa.

Bajo su coordinación, distintos buques de la Armada ejecutan misiones OPVD bajo control operativo del Mando de Operaciones.

Su objetivo es garantizar una presencia permanente en los espacios marítimos de interés, mejorar el conocimiento del entorno, contribuir a su protección junto con otros organismos del Estado y facilitar una respuesta rápida ante cualquier situación de crisis.

El Mando Operativo Marítimo forma parte de la estructura de Mandos Permanentes de las Fuerzas Armadas, junto con los mandos Operativo Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), Espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC).