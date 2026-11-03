Misiles, helicópteros, Eurofighter y satélites: los 12 programas de Defensa que esperan luz verde del Gobierno

La inversión total prevista superará los 30.000 millones de euros, tras la reciente aprobación previa de tres programas navales adjudicados a Navantia por 2.196 millones.

Los programas abarcan tecnología clave como sistemas antidrones C-UAS, el satélite SpainSat NG III, capacidades PNT contra guerra electrónica y comunicaciones para la UME.

Entre los proyectos pendientes se incluyen misiles antiaéreos, la segunda fase del interceptor hipersónico HYDEF y la actualización de los cazas Eurofighter y helicópteros.

La industria de Defensa espera que el Consejo de Ministros apruebe los 12 Programas Especiales de Modernización (PEM) restantes para 2026 antes de fin de año.

Misiles de crucero, sistemas antiaéreos, modernización de Eurofighter, helicópteros, satélites y tecnología anti drones concentran los doce Programas Especiales de Modernización (PEM) que aún esperan aprobación del Gobierno para 2026.

La industria de Defensa confía en que el Consejo de Ministros de este martes —o los próximos— desbloquee las contrataciones antes de fin de año. Una decisión que aceleraría la renovación de capacidades militares estratégicas y abriría nuevas oportunidades de negocio para el sector español, en pleno impulso al rearme europeo.

De los 15 programas previstos para este 2026, tres ya están aprobados: los de Navantia, con 2.196 millones en préstamos sin intereses para las corbetas EPC, la modernización de la flota y los cazaminas Segura.

Este primer paquete impulsa un nuevo ciclo inversor para reforzar las capacidades militares y la industria española. Ahora el sector espera la autorización de los doce expedientes restantes.

El director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, el teniente general Miguel Ivorra, ya avanzó en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio que los 15 nuevos PEM se aprobarían previsiblemente durante octubre mediante reales decretos de prefinanciación.

El objetivo era que las contrataciones estuvieran preparadas a finales de año. "Se espera que la contratación esté a final de año", señaló. "En ese aspecto no hay ninguna variación", subrayó.

Uno de los bloques más relevantes corresponde a los sistemas de armas y defensa antiaérea.

Entre los proyectos pendientes figuran cuatro iniciativas: los misiles Taurus y Taurus NEO, los sistemas de defensa aérea desde tierra de medio alcance (GBAD), los interceptores hipersónicos y las capacidades aeronavales asociadas al misil NSM.

Dentro del apartado de misiles, uno de los programas que pueden cristalizar dentro de los PEM de este año es la financiación para la segunda fase del sistema de interceptación de misiles hipersónicos HYDEF, liderado por la española SMS.

Este consorcio, formado a su vez por Sener, EM&E, Instalaza y GMV, enfrenta su próxima etapa junto con la alemana Diehl para el desarrollo de una solución completa para neutralizar este tipo de amenazas y que es considerado una de las puntas de lanza de esta tecnología a nivel europeo.

Son programas con un importante componente tecnológico e industrial en los que aparecen empresas como Taurus Systems, Indra, Diehl y Kongsberg. Su desarrollo permitiría reforzar las capacidades de ataque de precisión, protección frente a amenazas aéreas y defensa naval.

Eurofighter y helicópteros

La modernización aeronáutica constituye otro de los ejes de inversión. El mapa de prospección industrial identifica dos programas: la actualización del Eurofighter y un segundo proyecto aeronáutico todavía por definir.

Airbus, Indra, Hensoldt e ITP Aero figuran entre las compañías con capacidades industriales de interés para estas iniciativas.

A ellos se suman dos programas relacionados con helicópteros, ambos vinculados a Airbus Helicopters España. Las actuaciones contemplan capacidades de mantenimiento, formación, utillaje y apoyo logístico durante el ciclo de vida de las aeronaves.

Satélites y guerra electrónica

El último bloque reúne cuatro iniciativas tecnológicas que afectan a capacidades cada vez más determinantes en los conflictos actuales.

Entre ellas destaca el programa C-UAS, orientado a desarrollar sistemas contra drones, una de las principales amenazas que han evidenciado las guerras de Ucrania y Oriente Próximo.

También figura el SpainSat NG III para Hisdesat, vinculado a las comunicaciones satelitales seguras en el ámbito de la defensa, como sustituto del malogrado NG II que se perdió hace ahora un año.

Otro desarrollo considerado clave por Defensa es el de capacidades PNT, que podría recaer sobre la española GMV, y que estará destinado a garantizar operaciones seguras en entornos degradados o sometidos a jamming, spoofing o guerra electrónica.

Esta tecnología emplea sistemas de última generación como el uso de señales cifradas —como el servicio PRS de la constelación Galileo— o receptores GNSS resistentes a guerra electrónica.

El cuarto proyecto contempla sistemas de mando y control (C2) y comunicaciones para la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En este ámbito aparecen también compañías como Indra, Airbus Defence and Space, TRC y EM&E, entre otras.

La relación de empresas procede de un mapa de prospección industrial elaborado a partir de información pública y referencias sectoriales. No constituye una lista oficial de adjudicatarios ni confirma la participación de estas compañías en los futuros contratos.

La industria confiada

La aprobación de los tres programas de Navantia ha reforzado las expectativas de un sector que lleva meses pendiente de que los compromisos de inversión se traduzcan en financiación y contratos.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha cifrado en más de 30.000 millones de euros el volumen de inversión asociado a los nuevos programas, una apuesta que abre oportunidades para compañías de los sectores naval, terrestre, aeroespacial y tecnológico.

"Estamos pendientes de que Moncloa siga adelante con lo prometido", explican fuentes industriales a EL ESPAÑOL, que confían en que los expedientes lleguen progresivamente al Consejo de Ministros.

La experiencia de 2025 invita, no obstante, a contemplar un calendario de aprobaciones concentrado en los últimos meses del año.

Buena parte de los PEM de ese ejercicio recibió luz verde en diciembre, hasta el punto de que siete programas fueron aprobados en una misma jornada. Algunos expedientes terminaron formalizándose durante los primeros meses de 2026.

El pasado 1 de septiembre, el Consejo de Ministros también aprobó varios acuerdos para preparar la financiación de nuevas iniciativas incluidas en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

El Ministerio de Industria asumió entonces la financiación de 14 programas, facilitando su desarrollo y futura ejecución.