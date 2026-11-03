El mástil de las fragatas F-110 de la Armada desarrollado por Indra y Navantia, "un caso de éxito" del Ministerio de Defensa

Las tecnologías de las F-110 impulsan la presencia internacional de Indra, cuyo negocio naval supera el 50% en el extranjero con clientes como Alemania, Noruega y Corea del Sur.

El buque incorpora el radar Prisma 25X, tecnología IFF, comunicaciones avanzadas y sistemas de guerra electrónica digital con capacidad multifunción e instantánea.

El diseño de la estructura destaca por su discreción radar, mayor fiabilidad de la electrónica protegida y una cobertura limpia de 360 grados gracias a sus antenas fijas.

Indra y Navantia han desarrollado el mástil integrado de las fragatas F-110, un proyecto iniciado en 2008 considerado un éxito de planificación del Ministerio de Defensa.

La reciente botadura de la fragata F-112 'Roger de Lauria' en los astilleros de Navantia en Ferrol (A Coruña) no solo constata el adelanto en el cronograma confeccionado por la compañía y la Armada, sino que corona casi dos décadas de estrecha alianza tecnológica entre el constructor naval e Indra. En el epicentro de esta nueva generación de escoltas destaca una silueta inconfundible: el mástil integrado.

Ambas empresas comenzaron a delinear los primeros conceptos de este cerebro sensorizado allá por 2008, pero no fue hasta 2011 cuando Indra y Navantia constituyeron la UTE Mastin para abordar los estudios de viabilidad tecnológica, como paso previo a formalizar los programas PROTEC, formalizados en 2015.

"El germen de la F-110 está en esa unión entre Indra y Navantia, es ahí donde se perfila este buque", afirma a EL ESPAÑOL Carmela Barbero Arrabé, directora de Programas Navales de Indra.

Navantia aportó su maestría en estructuras y materiales, mientras que la empresa presidida hoy por Ángel Simón asumió la sensorización. Barbero, involucrada en esta iniciativa desde el minuto cero, recuerda que el mismo echó a andar en plena crisis económica, "cuando no cabían grandes inversiones".

"Un contexto de restricción presupuestaria, cuando no puedes abordar grandes proyectos, es el momento adecuado para impulsar y madurar pequeños proyectos de I+D que permitan preparar a la industria para una futura adquisición".

"Ese camino ha permitido incorporar tecnologías en el estado del arte con sus riesgos mitigados a tiempo, y llegar a la construcción de forma holgada. Creo que la F-110 se citará en el futuro como un ejemplo de buen hacer del Ministerio de Defensa en términos de planificación y ejecución. Va a ser un caso de éxito muy claro en el Ministerio de Defensa", ha asegurado.

Al analizar el mástil de estas fragatas, Barbero agrupa sus ventajas en cuatro ejes: discreción, fiabilidad, cobertura de 360 grados y ventajas constructivas. La geometría facetada y la supresión de antenas giratorias, subraya, reducen drásticamente la firma y sección radar del buque.

Botadura de la fragata F-112 'Roger de Lauria' Navantia

La fiabilidad, por su parte, da un salto exponencial: "El mástil abre una serie de 'ventanitas' por las que se asoman las antenas, mientras el resto de la electrónica permanece dentro, con temperatura y humedad controladas".

Casi todos los sistemas operan, así, en condiciones equivalentes a las de bajo cubierta, prolongando su vida útil. Además, al concentrarse en un bloque único sin obstáculos intermedios, los sensores disfrutan de diagramas de radiación limpios, al tiempo que el astillero puede fabricar el mástil de forma independiente de la plataforma naval, detalla la directiva de Indra.

Bajo esa coraza opera un compendio sensorial puntero. La tecnológica española ha suministrado a los buques de la Armada el radar primario Prisma 25X en banda X, ubicado bajo las caras del radar SPY-7 desarrollado por Lockheed Martin.

Además, Indra ha entregado el radar secundario IFF con un array circular superior, los enlaces Link 16 y Link 22, el distribuidor de datos de navegación DIANA, el sistema electroóptico e infrarrojo IRST (en UTE con Tecnobit) y la guerra electrónica panelada en las facetas, que combina escucha pasiva y contramedidas.

Barbero incide en el salto hacia una arquitectura de estado sólido, distribuida y digital: "Si caen uno o varios elementos, no te quedas sin sistema; sigue funcionando con degradación gradual".

"La digitalización directa en la antena, apoyada en procesado de señal y FPGAs, supone una mejora muy significativa de la medida paramétrica, clave en guerra electrónica para identificar con precisión los blancos de interés", señala la experta.

Las fragatas F-112 'Roger de Lauria' (d) y F-111 'Bonifaz' en el astillero de Navantia en Ferrol (A Coruña) Gastón Trelles

Además, el radar en banda X instalado en el mástil es el primer radar multifunción de desarrollo íntegramente nacional: mientras vigila, puede abrir ventanas de tiempo para tareas específicas, como seguir un blanco que se aproxima o apoyar la toma de un helicóptero en cubierta.

"Al tratarse de antenas fijas, el apuntamiento es electrónico e instantáneo. Eso hace posible la multifuncionalidad y refuerza mucho la capacidad de contramedidas en un entorno multiamenaza. Las bandas de frecuencia, por su parte, se han definido pensando en la evolución de las amenazas", explica Barbero.

Las tecnologías desarrolladas para la nueva familia de fragatas de la Armada han permitido a Indra posicionarse de manera "muy sólida" a nivel internacional. "Hoy más del 50% de nuestro negocio naval está en el mercado internacional, en buena medida gracias al salto tecnológico que suponen programas como la F-110", sostiene Barbero.

De esta manera, la empresa ha logrado contratos con fuerzas navales de primer nivel -como Alemania, Noruega y Corea del Sur- principalmente en el ámbito de la guerra electrónica tanto en plataformas de superficie -como las corbetas K130 germanas- como en submarinos.

Un laboratorio en Rota

Para garantizar la plena madurez antes de zarpar, la alianza industrial ha desplegado dos bancos de pruebas punteros: la torre Giralda en el CEAR del INTA (Guadalajara), donde Indra valida la guerra electrónica en entorno abierto, y el Centro de Integración de Sensores en Tierra (CIST) en Rota.

El CIST replica media estructura del mástil con los prototipos desarrollados. "Cada nueva versión, por ejemplo de software o firmware, se puede probar en tierra antes de llevarla a bordo", recalca Barbero, evitando así convertir el buque en un banco de ensayos.

Con el grueso de los sensores ya integrados y operativos, el programa tecnológico del CIST se completará a lo largo de este mes de noviembre, consolidando un activo estratégico para el adiestramiento de las futuras tripulaciones de la Armada y el soporte del ciclo de vida de la clase F-110.