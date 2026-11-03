Leonardo DRS participará en el programa de producción de láseres de alta energía del Ejército de Estados Unidos

El programa respalda los sistemas láser LOCUST X3 de 30 kilovatios, diseñados para contrarrestar la amenaza de drones y sistemas aéreos no tripulados.

La filial de Leonardo aportará su experiencia en gestión de energía, control ambiental e integración en vehículos tácticos militares.

Leonardo DRS ha sido seleccionada por AeroVironment para colaborar en la producción del Láser de Alta Energía Duradera (E-HEL) del Ejército de EE. UU.

La filial en Estados Unidos de Leonardo ha anunciado que ha sido seleccionada por AeroVironment para participar en la integración de sistemas dentro del programa de producción del Láser de Alta Energía Duradera (E-HEL, Enduring-High Energy Laser) para el Ejército del país americano.

Según han indicado en un comunicado, DRS —como se conoce a la filial— aplicará su experiencia en gestión de energía y control ambiental para habilitar un sistema láser móvil de alta energía, diseñado especialmente para contrarrestar las amenazas de los sistemas aéreos no tripulados.

El pasado septiembre, el Ejército de Estados Unidos anunció la adjudicación del contrato a AeroVironment para el programa E-HEL, describiéndolo como el primer contrato de producción para un sistema de armas láser de alta energía.

El Ejército afirmó que el E-HEL tiene como objetivo proporcionar a los soldados un sistema de energía dirigida escalable y asequible que refuerce las operaciones contra sistemas aéreos no tripulados (UAS).

De esta forma, la subcontratación de DRS para este programa "respalda la producción de AeroVironment para los sistemas de armas láser LOCUST X3 en el marco del programa E-HEL", según explican.

Se trata de un sistema con una potencia de 30 kilovatios, está diseñado para poder integrarse a bordo de una "amplia gama de plataformas militares", incluido el vehículo táctico ligero conjunto del Ejército, y ofrece también opciones de configuración paletizada.

"La decisión del Ejército de iniciar la producción refleja la creciente importancia de las capacidades de energía dirigida escalables y desplegables para contrarrestar las amenazas de los sistemas aéreos no tripulados en constante evolución", según ha explicado John Baylouny, presidente y director ejecutivo de Leonardo DRS.

"En DRS nos enorgullece colaborar con AeroVironment y aportar nuestra experiencia en integración a su proyecto de producción de E-HEL"; ha proseguido el directivo.

Aaron Hankins, vicepresidente y director general de Leonardo DRS Land Systems, ha afirmado que la evolución de las amenazas de los drones "exige sistemas que ofrezcan un rendimiento fiable en entornos operativos exigentes".

"Nuestro equipo está aplicando su experiencia en integración de vehículo, gestión de energía y térmica para ayudar a AeroVironment a proporcionar una capacidad móvil de láser de alta energía para el Ejército de Estados Unidos", según ha explicado.

Este trabajo se basa en la experiencia previa de Leonardo DRS en la integración de sistemas de energía dirigida, incluyendo un proyecto de creación rápida de prototipos en colaboración con AeroVironment y otros socios industriales para desarrollar una capacidad de energía dirigida C-UAS a bordo de un blindado.

En dicho proyecto, DRS proporcionó conocimientos especializados en integración de vehículos, suministro de energía, gestión térmica e ingeniería de sistemas para las evaluaciones y el entrenamiento con fuego real de EEUU en 2024 y 2025.