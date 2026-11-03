Los Gripen suecos incorporan el Taurus alemán, un misil capaz de destruir búnkeres a más de 500 kilómetros

Estocolmo negocia además su participación en el desarrollo del Taurus Neo, la versión de próxima generación de este misil diseñado para destruir búnkeres e instalaciones fortificadas.

El programa de integración avanza más rápido de lo previsto y se espera que la capacidad operativa esté disponible antes de 2028, extendiéndose en el futuro a la versión Gripen E.

La Fuerza Aérea sueca y Saab ya han realizado con éxito el primer lanzamiento de un Taurus desde un Gripen C en el polígono de ensayos de Vidsel.

Suecia ha incorporado misiles de crucero alemanes Taurus KEPD 350 para dotar a sus cazas JAS 39 Gripen de capacidad de ataque de largo alcance a más de 500 kilómetros.

Suecia ha incorporado misiles de crucero Taurus KEPD 350 adquiridos de los arsenales de las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) para dotar a sus cazas JAS 39 Gripen de capacidad de ataque de largo alcance. Paralelamente, el país nórdico negocia su participación en el desarrollo del Taurus Neo, la próxima generación de este misil.

La incorporación de este armamento permitirá a la aviación de combate sueca atacar objetivos estratégicos a más de 500 kilómetros de distancia, incluidas instalaciones militares fortificadas y búnkeres subterráneos.

La recepción de los misiles ha sido confirmada por la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) al diario económico Dagens Industri.

Alemania, España y Corea del Sur son los tres países que operan este misil, diseñado para neutralizar objetivos de alto valor estratégico mediante ataques de precisión a larga distancia.

Por el momento, no ha trascendido el número de unidades transferidas ni si el suministro corresponde a un lote limitado para pruebas e integración o a una cantidad suficiente para constituir una capacidad operativa de combate.

Caza F-18 español con el misil Taurus, en verde, acoplado Ejército del Aire y del Espacio

La adquisición representa un importante salto de capacidad para la Fuerza Aérea sueca, que podrá ampliar el alcance de sus operaciones sin necesidad de aproximar sus cazas a las zonas más densamente protegidas por las defensas antiaéreas enemigas.

En el actual escenario de seguridad del norte de Europa, esta capacidad refuerza además las opciones de disuasión de Suecia en el marco de la OTAN.

Primer lanzamiento

La integración del misil en los cazas suecos ya ha alcanzado un primer hito operativo.

El pasado 21 de agosto, la Fuerza Aérea de Suecia, en colaboración con Saab, efectuó el primer lanzamiento de un Taurus desde un Gripen C. Las pruebas se desarrollaron en el polígono de ensayos de Vidsel, en la región de Norrbotten, al norte del país.

Durante el ejercicio, el caza transportó también una maqueta a escala real de un segundo misil, en una configuración destinada a evaluar la integración del armamento en la plataforma.

Los planes para incorporar este sistema ya estaban recogidos en la memoria oficial de las Fuerzas Armadas suecas correspondiente a 2024.

El programa contemplaba la adquisición de los KEPD 350 y su integración en los Gripen C dentro de la modernización MS20 Block 4, con una entrada en servicio inicialmente prevista para 2028.

La siguiente fase contempla extender esta capacidad a los Gripen E, la versión más avanzada del avión de combate desarrollado por Saab.

Sin embargo, los plazos se han adelantado.

En diciembre de 2025, el comandante de la Fuerza Aérea sueca, el general de división Jonas Wikman, anunció que el programa de integración avanzaba más rápido de lo previsto y que la capacidad operativa podría estar disponible antes de 2028.

A la espera del Taurus Neo

La apuesta de Estocolmo por este armamento va más allá de la adquisición de misiles procedentes de los arsenales alemanes. Suecia también prepara su participación en el desarrollo del Taurus Neo, la siguiente generación de este sistema de ataque de largo alcance, impulsada por Alemania.

La cooperación tiene una dimensión industrial especialmente relevante. El Taurus KEPD 350 es un desarrollo de Taurus Systems GmbH, una empresa conjunta de la alemana MBDA Deutschland y la sueca Saab.

Esta asociación sitúa a la industria sueca en una posición estratégica para participar en la evolución tecnológica del misil y en sus futuras capacidades.

El Taurus KEPD 350 es un misil de crucero subsónico lanzado desde plataformas aéreas. Tiene un peso aproximado de 1.400 kilogramos y dispone de una cabeza de guerra de dos etapas de 481 kilogramos, concebida para penetrar estructuras reforzadas y destruir instalaciones subterráneas.

Cuenta con un alcance superior a los 500 kilómetros, diseñado para alcanzar objetivos estratégicos protegidos, como centros de mando, infraestructuras militares, depósitos de munición y búnkeres, mediante trayectorias de vuelo a baja cota que dificultan su detección e interceptación.

La incorporación de los Taurus permitirá a los Gripen suecos disponer de una capacidad de ataque en profundidad hasta ahora no contemplada en su configuración operativa.