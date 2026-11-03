El Gobierno aprueba más de 4.000 millones de euros en programas de adquisición para el Ministerio de Defensa

Hacienda modifica el calendario de pagos del programa de dron Euromale, reprogramando los 782,8 millones de euros de gasto total hasta el año 2030.

Aprobados 269 millones para la compra de munición de artillería de 155 mm y varias partidas para sonoboyas, material pirotécnico y helicópteros MH-60R.

Se autorizan 1.438 millones de euros para la modernización de las plataformas aéreas del Ejército del Aire a través de Airbus Defence & Space.

El Gobierno destina 2.300 millones de euros a desarrollar capacidades de posicionamiento, navegación y tiempo (PNT) para reducir la dependencia del GPS.

El penúltimo mes del año apunta a una importante batería de movimientos gubernamentales para sacar adelante los Programas Especiales de Modernización comprometidos para este año.

Según la referencia del Consejo de Ministros publicada, el acuerdo más cuantioso de los aprobados es el contrato para la adquisición de sistemas para la obtención de la capacidad de posicionamiento, navegación y tiempo (PNT) robusta en las Fuerzas Armadas, por un valor estimado de 2.300 millones de euros.

Para el Ejecutivo es "esencial" disponer de capacidades PNT resilientes, versátiles y con un grado de autonomía suficiente como para garantizar la continuidad de todo tipo de misiones, que eviten la vulnerabilidad operativa de los sistemas respecto a las señales de GPS (Global Positioning System).

La capacidad PNT permite conocer las coordenadas exactas de tropas, blindados, buques, aeronaves y drones en tiempo real, trazar rutas y guiar sistemas de armas hacia su objetivo y sincronizar con precisión para operar sin interferencias mutuas y sin ser interceptados.

El segundo, por 1.438 millones de euros, va dedicado a la modernización y el desarrollo evolutivo de las plataformas aéreas del Ejército del Aire y del Espacio.

El contratista es la empresa Airbus Defence & Space al ser la única que dispone de las capacidades para la ejecución de este expediente, circunscritas a los distintos modelos de aeronave de ala fija convencionales de fabricación nacional, todos ellos diseñados, certificados y fabricados por dicha compañía, según el Gobierno.

También se ha autorizado la celebración de los acuerdos marco para la adquisición de munición de artillería de campaña de 155 mm de alcance extendido por 269 millones de euros.

Esta munición resulta necesaria para cubrir las necesidades surgidas como consecuencia de las intervenciones internacionales y del consumo recurrente en territorio nacional, tanto para la instrucción y adiestramiento de las unidades como para la preparación previa a los despliegues internacionales, según explican.

Otras adquisiciones aprobadas incluyen suministro de material pirotécnico para SAR por 30 millones y la compra de sonoboyas por 20 millones.

En cuanto a tecnología estadounidense ya comprometida, el Consejo de Ministros ha incluido la aprobación de la enmienda 3 para los helicópteros MH-60R para la Armada por 38 millones de euros para mejorar sus capacidades en guerra antisubmarina.

Además, ha dado luz verde al acuerdo marco de servicios de seguridad en las bases, acuartelamientos, establecimientos e instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos por 102 millones de euros.

Reestructuración económica

Además, dentro del Consejo de Ministros, también se reestructura la parte económica de algunos programas ya existentes. Este último caso es el del dron Euromale, que desde el Ministerio de Hacienda han anunciado una reprogramación de los límites de gasto.

El Consejo de Ministros ha autorizado esta modificación debido a una "cierta demora" del desarrollo del programa, que ha pasado por importantes vaivenes políticos con los socios europeos en los últimos meses, y que ha llevado a Airbus Defence and Space en España a solicitar una revisión de la programación de los desembolsos previstos.

Se trata de un movimiento administrativo que no supone "modificación alguna del importe total del préstamo concedido". En el nuevo calendario aprobado por Hacienda queda reflejada la primera partida económica de 250 millones para el próximo 2027. El total del programa asciende a 782,8 millones de euros y llega hasta el 2030, mientras que en el calendario original las partidas económicas finalizaban en el 2028.

De forma paralela, el Consejo de Ministros también ha aprobado límites de gasto para llevar a cabo nuevos programas armamentísticos de Defensa.

Las nuevas necesidades, según ha informado Hacienda corresponden a actuaciones cuya gestión compete a la Dirección General de Armamento y Material y a la Dirección General de Infraestructura, ambas dependientes del servicio presupuestario Secretaría de Estado de Defensa.

En particular, se pretenden financiar actuaciones relativas a la Red de Observatorios Robóticos del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, al sistema de autoprotección de los helicópteros de transporte pesado CH-47F y a diversos expedientes de infraestructura.