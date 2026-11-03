La española Alpha Unmanned Systems cierra una financiación de 4 millones con Cesce, Banco Santander, Bankinter y BBVA

La compañía madrileña de drones cuenta ya con presencia en 14 países y clientes como el Departamento de Defensa de EE. UU., la UME o la Armada española.

La empresa busca reforzar su estrategia de internacionalización en mercados clave de defensa y seguridad en Europa, EE. UU., Latinoamérica y Asia.

Los fondos se destinarán a abrir una nueva planta de producción en Madrid, incorporar perfiles técnicos y acelerar la innovación tecnológica.

Alpha Unmanned Systems ha cerrado una financiación de 4 millones de euros respaldada por Cesce, Banco Santander, Bankinter y BBVA.

Alpha Unmanned Systems (AUS) ha anunciado la firma de una operación de financiación por un importe total de 4 millones de euros. La operación cuenta con el respaldo de Cesce, como agencia española de crédito a la exportación, y la participación de Banco Santander, Bankinter y BBVA.

La compañía, especializada en el desarrollo y fabricación de helicópteros tácticos remotamente tripulados y subsistemas de doble uso, destinará la financiación a incrementar su capacidad de producción en una nueva planta en Madrid.

También aumentará el equipo humano con perfiles técnicos y acelerará el ciclo de innovación para sus plataformas no tripuladas con el objetivo de reforzar su estrategia de internacionalización en mercados relevantes en las áreas de defensa y seguridad.

AUS ya cuenta con clientes en 14 países, entre los que se encuentra el Departamento de Defensa de EEUU, la Marina griega y la Policía de Fronteras de Bulgaria. En España, sus plataformas están operativas en la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y más recientemente la Armada, que adquirió el sistema para el CEVENTA.

Con esta financiación, la madrileña prevé reforzar su expansión en nuevos mercados, principalmente en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.

Eric Freeman, CEO de Alpha Unmanned Systems, declara: "Estamos orgullosos de recibir el apoyo de Cesce, del Banco Santander, de Bankinter y de BBVA".

Freeman también ha recalcado que este respaldo económico permitirá crecer a la compañía "mucho más rápido en un sector crítico como el de los drones". "España tiene mucho que ofrecer al mercado internacional de defensa, y nuestros clientes y partners avalan cada día nuestro enfoque y la fiabilidad de nuestra tecnología".

Pablo de Ramón-Laca, presidente ejecutivo de Cesce, señala: "Apoyar a Alpha Unmanned Systems refleja nuestro compromiso con la internacionalización de la industria española de defensa, y es reflejo del alto nivel de innovación y proyección internacional de este sector".

Jaime Mateo, representante de Banco Santander, afirma: "El Banco Santander está comprometido con el crecimiento del sector de defensa en España, y Alpha Unmanned Systems reúne exactamente el perfil que buscamos para apoyar: tecnología diferencial, equipo sólido, experiencia demostrada y clientes de primer nivel".

Dayana Carreño, representante de Bankinter, comenta: "Alpha es una empresa puntera y profesional que compite en un mercado altamente exigente y que, con el apoyo financiero adecuado, tiene todas las condiciones para seguir creciendo. Es un honor acompañarlos en este camino".

"En BBVA estamos comprometidos con acompañar a las empresas en sus proyectos de crecimiento, innovación e internacionalización, facilitándoles las soluciones financieras que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de negocio", señala Fernando López-Romero López, de BBVA.

"La firma de este acuerdo es un ejemplo de nuestro compromiso con las empresas. Queremos ser un socio estratégico que impulse su competitividad y les ayude a llevar su ambición más allá de nuestras fronteras", según ha recalcado.