La Armada tramita la primera adquisición del sistema antimisil Simbad-RC para los buques F-80 por 12,5 millones

El sistema es controlado por un único operador desde dentro de la embarcación y ofrece capacidad operativa continua incluso con condiciones meteorológicas adversas.

El Simbad-RC utiliza misiles interceptores Mistral para defender los buques de guerra frente a aeronaves, misiles antibuque y drones.

El acuerdo marco global tiene un valor de 29,7 millones de euros, una duración de diez años y contempla la adquisición de un total de tres sistemas.

La Armada ha firmado la adjudicación del primer lote del sistema antimisil Simbad-RC de MBDA para las fragatas F-80 por 12,5 millones de euros.

Tras aprobar el acuerdo marco a principios del pasado julio, la rama naval de las Fuerzas Armadas españolas acaba de firmar la adjudicación del primer lote del sistema antimisil Simbad-RC de MBDA.

Según la documentación publicada, este primer expediente estará vigente hasta el próximo 2029, teniendo en el año 2028 el mayor gasto previsto con 9 millones de euros.

El acuerdo marco al completo, adjudicado por la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, asciende a 29,7 millones de euros, tiene una duración de 10 años y recoge la adquisición de tres sistemas Simbad-RC.

Tal y como explican desde MBDA, el Simbad-RC emplea la familia de misiles interceptores Mistral, especializados en defensa antiaérea, que ya operan las Fuerzas Armadas españolas.

El sistema es capaz de proporcionar la principal capacidad de autodefensa para buques de guerra, aunque también puede integrarse como una capa interna complementaria al resto de tecnologías de protección antiaérea integradas.

"Proporciona una capacidad de defensa extremadamente eficaz contra todo tipo de amenazas", aseguran. Entre ellas se encuentran los misiles antibuque, aeronaves, helicópteros y amenazas de superficie asimétricas, las que se conocen popularmente como drones.

Gracias a su tamaño compacto, prosiguen, el Simbad-RC puede instalarse a bordo de una amplia gama de embarcaciones, desde patrulleras hasta buques de apoyo.

"Ha sido diseñado para adaptarse a diferentes capacidades de sistemas de combate, desde sistemas autónomos hasta sistemas totalmente integrados", señalan.

Asimismo, "al ser controlado por un único operador desde el interior del buque, el sistema ofrece capacidad operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana". Incluso en condiciones meteorológicas adversas y mar muy agitado.

El programa de adquisición se aprobó el pasado mes de marzo, cuando el Ministerio de Defensa señaló la necesidad de integrar sistemas capaces de "prevenir y frenar posibles amenazas de drones y sistemas lanzacohetes, garantizando una defensa eficaz tanto aérea como de superficie de nuestras tropas".

El valor del acuerdo marco se marcó exactamente en el importe al que ha sido adjudicado a MBDA.

Hace dos años, una oferta pública similar de 7,5 millones de euros quedó desierta tras desestimarse la propuesta de MBDA, única compañía que había presentado su propuesta para el contrato público.

Más recientemente, a finales del 2025, la Dirección General de Armamento y Material dependiente de Defensa aprobó el diseño, fabricación, calificación, validación, integración, instalación y prueba de dos Sistemas de Lanzamiento de Misiles (SILAEM) de corto alcance.

El SILAEM "tiene por finalidad dotar de una capacidad de defensa antimisil basada en misiles a varias plataformas de la Armada reclamada desde hace tiempo", señalan desde Defensa.

Los sistemas "deben ser capaces de proporcionar defensa antimisil para los buques en el escenario más desfavorable, constituyendo de este modo un instrumento de defensa y disuasión de acuerdo al plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa de 2025".

En el caso del programa adjudicado a Indra es un sistema más avanzado y paralelo al acuerdo marco hoy anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez.