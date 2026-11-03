AERTEC desarrollará la Unidad de Interfaz Remota (RIU) del nuevo avión de entrenamiento de combate SAETA II

Este contrato consolida el papel de la industria española en tecnologías clave para la defensa y modernización de la formación de pilotos de combate.

El proyecto utilizará tecnología propia y arquitecturas electrónicas modulares para cumplir con los estándares de seguridad y fiabilidad requeridos en aviónica.

La empresa desarrollará seis configuraciones distintas de este computador embarcado, responsable de integrar y gestionar en tiempo real información crítica de la aeronave.

AERTEC diseñará la Unidad de Interfaz Remota (RIU) para el avión de entrenamiento SAETA II, un programa del Ejército del Aire y del Espacio liderado por Airbus.

La compañía española AERTEC diseñará la Unidad de Interfaz Remota (RIU), un componente crítico de la arquitectura de aviónica del futuro sistema integrado de entrenamiento avanzado de pilotos del Ejército del Aire y del Espacio, programa SAETA II, liderado por Airbus.

En concreto, será responsable del desarrollo de seis configuraciones diferentes de la Unidad de Interfaz Remota (RIU), un computador embarcado encargado de integrar, procesar y gestionar en tiempo real información crítica procedente de distintos sistemas de la aeronave.

El desarrollo de estos equipos refuerza la presencia de la ingeniería española en un programa estratégico para modernizar la formación de pilotos militares. Las RIU serán clave en la aviónica, al garantizar la comunicación y el intercambio de datos entre los subsistemas de la aeronave.

Los computadores deberán cumplir exigentes requisitos de fiabilidad, seguridad y disponibilidad, en línea con los estándares técnicos y de certificación que requiere la industria aeronáutica para los sistemas embarcados de alta criticidad.

Según explica la compañía tecnológica, con sede en Andalucía, las seis configuraciones estarán basadas en tecnología propia y arquitecturas electrónicas modulares y escalables.

Este diseño permitirá adaptar y reutilizar las soluciones en distintas plataformas y programas aeronáuticos, tanto civiles como militares, además de reducir los riesgos tecnológicos y optimizar los procesos de desarrollo.

La participación de AERTEC refuerza así el papel de los proveedores nacionales en el desarrollo de tecnologías críticas para la industria aeroespacial y de Defensa, especialmente en ámbitos como la aviónica, la electrónica embarcada y el hardware y software de seguridad crítica.

TAI Hürjet en la exposición estática de FEINDEF Izan González Omicrono Madrid

Capacidades que, además de su aplicación en SAETA II, podrían tener recorrido en futuros programas aeronáuticos nacionales e internacionales.

Pedro Becerra, director general de Aeronáutica y Defensa de AERTEC, considera que la incorporación al programa representa "un nuevo hito en la estrategia de crecimiento de AERTEC dentro del mercado de sistemas aeronáuticos de alta criticidad" y consolida su posicionamiento como proveedor tecnológico en aviónica y electrónica embarcada.

El directivo también subraya la dimensión industrial del proyecto, que, en sus palabras, "contribuye al fortalecimiento de las capacidades industriales nacionales y a la generación de conocimiento tecnológico de alto valor añadido".

La compañía ha destacado asimismo el papel de Airbus como impulsor de la participación de empresas españolas en programas aeronáuticos estratégicos. AERTEC agradece al fabricante europeo "la confianza depositada en nuestras capacidades tecnológicas y de ingeniería" y reconoce su contribución al desarrollo del tejido industrial nacional.

Un programa estratégico

El programa SAETA II constituye una apuesta del Ejército del Aire y del Espacio por renovar sus capacidades de formación avanzada de pilotos de combate mediante un sistema integrado de entrenamiento (ITS-C).

Su desarrollo implica no solo la incorporación de nuevas plataformas, sino también la participación de una cadena industrial especializada en sistemas de misión, aviónica, simulación y tecnologías digitales.

En este contexto, la incorporación de AERTEC al desarrollo de las RIU pone el foco en una de las áreas menos visibles, pero fundamentales, de cualquier aeronave militar moderna: los sistemas electrónicos que permiten integrar y gestionar la información a bordo.

Una capacidad tecnológica que resulta clave para reforzar la participación de la industria española en los grandes programas de modernización aeronáutica.