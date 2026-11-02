Taiwán activa sus maniobras aéreas 'Tien Lung' mientras espera los nuevos cazas F-16V comprometidos por EEUU

Los nuevos aviones F-16V ofrecen mayor alcance, motores más potentes y mejor vida operativa para contrarrestar el avance tecnológico de la aviación militar de Pekín.

Taiwán apenas ha recibido dos de los 66 cazas F-16V Block 70 comprados a EE. UU. por 8.000 millones de dólares debido a retrasos técnicos en el calendario de entregas.

Las maniobras cuentan con los cazas F-16V modernizados, los Mirage 2000-5 y los F-CK-1 Ching-kuo de fabricación local para practicar despegues de emergencia y ataques simulados.

La Fuerza Aérea de Taiwán inicia los ejercicios anuales 'Tien Lung' durante cinco días para evaluar su capacidad de combate, interceptación y respuesta conjunta ante la creciente presión militar china.

La Fuerza Aérea taiwanesa inicia cinco días de ejercicios anuales 'Tien Lung' (Dragón Celestial), para evaluar sus capacidades de combate e interceptación ante el aumento de la presión militar de Pekín. La isla apenas ha recibido dos de los 66 F-16V Block 70 adquiridos a EEUU por 8.000 millones de dólares.

Según informa la agencia taiwanesa CNA, que cita fuentes militares, los ejercicios pondrán a prueba las capacidades de combate aire-aire, aire-mar y aire-tierra de los pilotos, así como los procedimientos de apoyo logístico y mantenimiento en tierra.

En las maniobras participarán los tres principales modelos de combate del arsenal taiwanés: los F-16V estadounidenses modernizados, los Mirage 2000-5 franceses y los F-CK-1 Ching-kuo, desarrollados por la industria aeronáutica de la propia isla.

Uno de los principales objetivos será perfeccionar las operaciones de interceptación aérea y el empleo del sistema de blancos para tiro aéreo (AGTS). Los pilotos practicarán despegues de emergencia, identificación de objetivos, ataques simulados con misiles y combates contra aeronaves enemigas.

Estas capacidades resultan especialmente relevantes ante el incremento de las operaciones militares chinas en los alrededores de Taiwán.

Pekín mantiene una presión constante sobre la isla mediante incursiones de aeronaves militares en su zona de identificación de defensa aérea, una estrategia que obliga a Taipéi a mantener sus sistemas de vigilancia e interceptación en permanente estado de alerta.

Los ejercicios también evaluarán la capacidad de actuación conjunta de la Fuerza Aérea con el Ejército de Tierra, la Armada y el Mando de Información, Comunicaciones y Guerra Electrónica.

El propósito es comprobar la coordinación entre los distintos componentes militares ante una eventual crisis en el estrecho.

66 cazas comprometidos

Las maniobras coinciden con una de las principales prioridades de modernización militar de Taiwán: la renovación de su flota de combate.

La isla recibió el pasado octubre los dos primeros F-16V Block 70 de nueva fabricación de un pedido de 66 unidades adquirido a Estados Unidos en 2019 por unos 8.000 millones de dólares.

El programa acumula un importante retraso. Las entregas debían comenzar en 2023 y concluir en 2026, pero diversos problemas técnicos han alterado el calendario previsto y han demorado la incorporación de estos aparatos, fundamentales para reforzar la defensa aérea taiwanesa.

El ministro de Defensa de la isla, Wellington Koo, aseguró el pasado 12 de octubre que seis aeronaves habían superado las pruebas de vuelo y los procesos de aceptación, incluidos los dos aparatos que ya se encuentran en Taiwán.

También expresó su confianza en que llegaran nuevas unidades antes de finalizar octubre, aunque por el momento no han trascendido más entregas.

Los nuevos F-16V Block 70 incorporan mejoras respecto a los F-16A/B Block 20 que comenzaron a llegar a la isla en 1997 y que posteriormente fueron modernizados al estándar F-16V. Entre sus principales ventajas figuran un motor más potente, mayor alcance y una vida operativa más prolongada.

Su incorporación permitirá reforzar una flota que debe hacer frente a una fuerza aérea china cada vez más numerosa y avanzada tecnológicamente.

La modernización de los F-16 constituye, además, una de las principales líneas de cooperación militar entre Taipéi y Washington, que mantiene su compromiso de suministrar armamento a la isla pese a la oposición de Pekín.

En este escenario, la renovación de las capacidades aéreas taiwanesas tiene una dimensión que trasciende el ámbito militar. El equilibrio de fuerzas en el estrecho de Taiwán constituye uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos y China y un elemento central de la disputa estratégica por la influencia en el Indo-Pacífico.