Grecia compra tres aviones brasileños KC-390 por 590 millones y estrena la capacidad de repostar cazas en vuelo

La compra se enmarca en el plan de modernización de Defensa griego de 25.000 millones de euros y abre la puerta a la coproducción hispano-lusa de drones y plataformas marítimas.

El acuerdo ha sido canalizado a través de Portugal, país que supervisará la fabricación de los aparatos y se encargará de la formación logística y de las tripulaciones.

La adquisición permitirá a la Fuerza Aérea helena disponer por primera vez de capacidad de reabastecimiento en vuelo para sus cazas, aumentando su radio de acción.

Grecia adquiere tres aviones de transporte militar KC-390 de la firma brasileña Embraer por 590 millones de euros, con entregas previstas entre 2027 y 2031.

Grecia y Portugal han firmado este lunes en Atenas un acuerdo para la compra de tres aviones de transporte militar KC-390 de la brasileña Embraer por 590 millones de euros. La operación, canalizada por Lisboa, permitirá a la Fuerza Aérea helena estrenar la capacidad de reabastecimiento en vuelo de sus cazas y renovar su flota de transporte.

Portugal supervisará la fabricación de los tres nuevos aparatos y aportará formación a tripulaciones y técnicos, además de apoyo logístico.

Las entregas están previstas para 2027, 2029 y 2031. Su incorporación supone, además, la compra de nuevos aviones de transporte militar por parte de Grecia después de más de dos décadas.

Dendias destacó "dos hitos históricos" para las capacidades militares del país. Los KC-390 cuentan con motores a reacción, frente a los turbohélices C-130 Hercules que constituyen actualmente el núcleo de su flota.

Pero la principal novedad es su capacidad para realizar misiones de reabastecimiento en vuelo, una prestación que la Fuerza Aérea griega no tenía hasta ahora.

Esta capacidad permitirá ampliar la autonomía y el radio de acción de sus cazas, una ventaja especialmente relevante para las operaciones de vigilancia y defensa aérea en el Mediterráneo oriental y el mar Egeo.

El KC-390 Millennium es una plataforma multimisión desarrollada por Embraer que puede transportar hasta 26 toneladas de carga.

Está diseñado para realizar operaciones de transporte de tropas y material, evacuación médica, búsqueda y rescate, extinción de incendios y ayuda humanitaria.

Su capacidad para operar como avión cisterna amplía sus posibilidades de empleo y permite proporcionar combustible a otras aeronaves en vuelo. También dispone de una rampa trasera para facilitar el traslado de vehículos, equipos y suministros.

Los tres ejemplares griegos estarán adaptados a los estándares de la OTAN e incluirán equipamiento, formación de pilotos y mecánicos en Portugal, asistencia técnica y apoyo logístico para su entrada en servicio.

Cooperación militar

El acuerdo refuerza también los vínculos industriales y militares entre ambos países. Melo destacó las posibilidades de colaboración en mantenimiento aeronáutico, formación especializada e intercambio de conocimientos.

Durante el encuentro, los dos ministros abordaron asimismo posibles proyectos de coproducción de drones y sistemas de defensa. Entre las iniciativas figura el desarrollo conjunto de una plataforma flotante para el transporte de aeronaves no tripuladas.

La adquisición se enmarca en el programa de modernización militar impulsado por el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis, que en 2025 anunció un plan de inversiones en Defensa de 25.000 millones de euros para los siguientes doce años.

Con los KC-390, Grecia no solo renovará sus capacidades de transporte aéreo, sino que incorporará una nueva herramienta de apoyo a sus operaciones de combate, especialmente por la posibilidad de ampliar la autonomía de sus aviones de combate.