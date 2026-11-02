Europa refuerza su industria de defensa con cinco nuevos proyectos estratégicos de financiación

El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado 28 de septiembre los cinco primeros Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común (European Defence Projects of Common Interest, EDPCI), un paso relevante en la puesta en marcha del nuevo Programa para la Industria Europea de Defensa —European Defence Industry Programme, EDIP—.

Con esta decisión, los EDPCI pasan de ser un nuevo concepto dentro de la política industrial europea de defensa a convertirse en un instrumento operativo para estructurar grandes proyectos colaborativos de carácter estratégico.

Los cinco proyectos seleccionados abarcan capacidades relacionadas con drones y sistemas antidrones, defensa marítima y de los fondos marinos, espacio, defensa aérea y antimisiles y protección del flanco oriental europeo.

¿Qué son los Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común?. Los EDPCI fueron introducidos mediante el EDIP, adoptado por la Unión Europea en 2025.

Su objetivo es impulsar proyectos industriales colaborativos que contribuyan al desarrollo de capacidades militares críticas para la seguridad y defensa de la Unión, reforzando al mismo tiempo la competitividad, la capacidad productiva y la resiliencia de la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa Europea.

Los cinco proyectos seleccionados abarcan capacidades relacionadas con drones y sistemas antidrones, defensa marítima y de los fondos marinos, espacio, defensa aérea y antimisiles y protección del flanco oriental europeo.

Se dirigen especialmente a proyectos cuya escala, complejidad tecnológica o importancia estratégica hacen necesaria la cooperación entre varios países europeos.

El proceso comenzó el 16 de febrero de 2026, cuando la Comisión Europea lanzó una convocatoria de manifestaciones de interés.

Se presentaron nueve propuestas y, el 3 de julio, la Comisión propuso cinco como EDPCI, teniendo en cuenta las aportaciones del Alto Representante y de la Agencia Europea de Defensa. La aprobación del Consejo del 28 de septiembre culmina esta primera fase.

Los cinco primeros EDPCI

1. DECODER – DronE and Counter Drone European Resolve

Busca facilitar el desarrollo coordinado, el escalado industrial y el despliegue de sistemas europeos de drones y antidrones, impulsando capacidades interoperables, mayor producción y mecanismos conjuntos para acelerar la innovación.

2. Integrated Maritime and Seabed Defence – IMSD

Pretende crear un sistema europeo integrado e interoperable para identificar, disuadir y responder a amenazas marítimas y submarinas. Incluye la protección de infraestructuras críticas submarinas, la vigilancia marítima y el conocimiento del entorno subacuático.

3. SPACE

Integra capacidades estratégicas como satélites de alerta temprana frente a lanzamientos de misiles, comunicaciones por satélite, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, posicionamiento y sincronización de precisión y capacidades relacionadas con la guerra de navegación. También contempla lanzamientos rápidos de satélites de sustitución.

4. EU Federated Integrated Air and Missile Defence including Early Warning – EU-FIAMD

Busca avanzar hacia una capacidad europea colectiva e interoperable de defensa aérea y antimisiles, integrando sistemas de alerta temprana, sensores, efectores y sistemas de mando y control mediante una arquitectura común.

5. Eastern Flank Watch – EFW

Tiene como objetivo reforzar la seguridad del flanco oriental europeo mediante capacidades coordinadas en los ámbitos terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y otros dominios operativos, mejorando la vigilancia, protección y respuesta de los países participantes.

De prioridad a instrumento

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es su dimensión financiera. Los cinco proyectos pueden optar ya a financiación europea a través de EDIP para apoyar su establecimiento y despliegue inicial.

EDIP cuenta con un presupuesto total de 1.500 millones de euros, de los cuales 325 millones de euros se han reservado en el programa de trabajo de 2026 para apoyar específicamente el establecimiento y despliegue de los EDPCI.

Además, el Consejo contempla la posibilidad de que estos proyectos reciban posteriormente financiación adicional a través del futuro Fondo Europeo de Competitividad —European Competitiveness Fund, ECF—, situándolos potencialmente como un elemento de continuidad entre los actuales instrumentos europeos de financiación de defensa y la arquitectura presupuestaria prevista para 2028-2034.

¿Qué implica?

Para empresas, centros tecnológicos, universidades y organizaciones de investigación vinculadas a la defensa o a las tecnologías de doble uso, los EDPCI reflejan una evolución del modelo europeo de financiación.

Mientras instrumentos como el Fondo Europeo de Defensa se han centrado especialmente en la investigación y el desarrollo colaborativos, EDIP y los EDPCI amplían el enfoque hacia el escalado industrial, la capacidad productiva, la adquisición conjunta, el despliegue y la integración de capacidades.

España cuenta con una base industrial y tecnológica activa en ámbitos como sistemas aeroespaciales, defensa naval, tecnologías no tripuladas, comunicaciones, electrónica, sensores, observación y vigilancia, ciberseguridad y tecnologías espaciales.

Los cinco ámbitos seleccionados ofrecen además una señal sobre las prioridades estratégicas europeas y pueden generar ecosistemas industriales que involucren a empresas de sensores, comunicaciones seguras, electrónica, inteligencia artificial, sistemas autónomos, ciberseguridad, tecnologías espaciales, materiales avanzados, mando y control o vigilancia marítima.

Por ello, las oportunidades no tienen por qué limitarse a futuras convocatorias denominadas “EDPCI”. Estos proyectos pueden movilizar cadenas de suministro complejas en las que participen Estados miembros, grandes contratistas, pymes tecnológicas, centros de investigación y proveedores especializados.

Será, por tanto, clave identificar quién lidera cada iniciativa, cómo se estructura su gobernanza, qué necesidades tecnológicas presenta y qué cadenas de suministro se generan a su alrededor.

¿Qué significa para España?

La aparición de los EDPCI resulta especialmente relevante para el ecosistema español de defensa y tecnologías de doble uso por las capacidades priorizadas.

España cuenta con una base industrial y tecnológica activa en ámbitos como sistemas aeroespaciales, defensa naval, tecnologías no tripuladas, comunicaciones, electrónica, sensores, observación y vigilancia, ciberseguridad y tecnologías espaciales.

La aprobación de los primeros EDPCI refleja una evolución más amplia de la política europea de financiación.

Las empresas españolas deberían analizar estos proyectos no solo desde la perspectiva de una participación directa, sino también desde las cadenas de valor industriales y tecnológicas que pueden generarse alrededor de ellos.

Para grandes empresas, pymes y centros de investigación, será importante identificar qué capacidades propias encajan en estos ecosistemas europeos, qué socios y contratistas participan y qué instrumentos pueden financiar cada fase de maduración tecnológica e industrial.

Este análisis cobra especial importancia en las tecnologías de doble uso, por las conexiones que pueden existir entre programas de defensa y otros instrumentos europeos de I+D+i, espacio, digitalización o competitividad.

Una financiación más integrada

La aprobación de los primeros EDPCI refleja una evolución más amplia de la política europea de financiación. Defensa, espacio, tecnologías estratégicas, capacidad industrial y competitividad aparecen cada vez más interrelacionados.

Los EDPCI introducen además una lógica que va más allá de financiar proyectos individuales: permiten identificar capacidades como proyectos estratégicos de interés europeo, alrededor de los cuales pueden coordinarse inversión pública, demanda industrial y cooperación entre Estados.

Para las organizaciones que trabajan en estos sectores, identificar una convocatoria será solo una parte de la estrategia. Será necesario comprender también las prioridades europeas de capacidades, los grandes programas colaborativos, las cadenas de valor emergentes y la relación entre instrumentos como el EDF y EDIP y la futura arquitectura financiera europea para 2028-2034.

La decisión del Consejo del 28 de septiembre supone, por tanto, la puesta en marcha efectiva de una nueva categoría de proyectos estratégicos europeos de defensa que puede ganar peso con la evolución de EDIP y del próximo Marco Financiero Plurianual.

El siguiente paso será seguir cómo estos proyectos avanzan hacia su implementación, financiación, adquisición y despliegue, y cómo se articulan las oportunidades de participación para empresas y entidades tecnológicas dentro de sus respectivas cadenas de valor.

*** Daniel Sendor, Project Manager for Subsidies and European Grants de Euro-Funding