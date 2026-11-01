Zirka, el dron ucraniano con inteligencia artificial que caza y destruye un Geran-5 ruso a 3.500 metros

Ucrania recurre a drones interceptores económicos guiados por IA para contrarrestar los rápidos ataques rusos sin agotar sus valiosas reservas de misiles antiaéreos.

El Zirka incorpora una Raspberry Pi 5 con un modelo de visión artificial que detecta automáticamente objetivos enemigos a distancias de hasta un kilómetro.

La interceptación fue ejecutada por el equipo Retro del Darknode Battalion, perteneciente a la 412.ª Brigada Nemesis de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El dron ucraniano Zirka, equipado con inteligencia artificial, derribó un interceptor ruso Geran-5 a 3.500 metros de altitud y cerca de 400 km/h.

Ucrania intensifica la modernización de su defensa antiaérea frente a los drones rusos. Su último logro es el Zirka, un interceptor no tripulado con inteligencia artificial que alcanzó y destruyó un Geran-5 a unos 3.500 metros de altitud y cerca de 400 km/h.

El derribo supone una prueba de las capacidades de este sistema ucraniano frente a una nueva generación de aeronaves no tripuladas rusas, caracterizadas por incorporar propulsión a reacción y alcanzar velocidades superiores a las de los drones de ataque convencionales.

La interceptación fue realizada por el equipo Retro del Darknode Battalion, integrado en la 412.ª Brigada Nemesis de las Fuerzas Armadas ucranianas, según Militarnyi.

El proyecto tecnológico ZRK.tech, responsable del desarrollo del interceptor, difundió el resultado a través de sus redes sociales. Los integrantes de esta unidad militar han participado en el desarrollo del aparato desde sus primeras fases.

Por el momento, no se ha hecho pública la ubicación exacta del derribo ni se han detallado las condiciones operativas en las que se produjo.

Visión artificial

El Zirka fue desarrollado por la compañía ucraniana NOCTIS y presentado públicamente por primera vez en junio de 2026. El proyecto contó con el respaldo inversor y la aportación de conocimientos técnicos de Vyriy Industries.

Su principal elemento diferenciador es la integración de inteligencia artificial para identificar y perseguir objetivos aéreos.

Según la información difundida sobre el programa, el interceptor incorpora un ordenador de a bordo basado en una Raspberry Pi 5 que ejecuta un modelo de visión artificial previamente entrenado para reconocer las características visuales de los drones enemigos.

El algoritmo analiza en tiempo real las imágenes captadas por la cámara y busca patrones asociados a aeronaves no tripuladas, especialmente las de la familia Shahed.

Imagen de un dron buscador Geran-4. UNIAN

Esta tecnología permite detectar automáticamente objetivos a distancias de hasta un kilómetro.

Una vez localizado el blanco, el operador confirma su identificación y el sistema asume el seguimiento autónomo.

El piloto se encarga entonces de ajustar la velocidad de aproximación para lograr una interceptación más precisa.

Esta arquitectura combina automatización y supervisión humana, reduciendo la carga de trabajo del operador durante la persecución y el ataque.

Dron de ataque Shahed enemigo en la mira del dron Zirka. Instagram del fabricante.

La primera versión del Zirka tenía una velocidad máxima superior a los 340 km/h, una altitud operativa de hasta 6.000 metros y una autonomía de vuelo de unos 20 minutos.

Su alcance declarado era de 30 kilómetros. Los desarrolladores no han publicado todavía las especificaciones de la versión mejorada que ha protagonizado el derribo del Geran-5.

Nuevos drones rusos

El desarrollo del Zirka responde a un desafío creciente para la defensa aérea ucraniana: neutralizar drones rusos cada vez más rápidos y sofisticados. La incorporación de motores a reacción, como en el Geran-5, reduce el tiempo de reacción y dificulta su interceptación.

Kiev apuesta por drones interceptores de menor coste, equipados con inteligencia artificial, para hacer frente a estos ataques sin consumir sus reservas de costosos misiles antiaéreos.

El objetivo es multiplicar la capacidad de respuesta frente a las ofensivas de saturación rusas.

Una evolución tecnológica que trasciende el campo de batalla ucraniano y obliga a los países europeos y a la OTAN a replantear sus defensas frente a una amenaza aérea cada vez más automatizada.