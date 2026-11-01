Rusia cancela la modernización del 'Pyotr Velikiy', el crucero nuclear insignia de su Flota del Norte, por su elevado coste

El probable retiro del navío refleja el progresivo envejecimiento de la flota de superficie rusa y la reorientación de sus recursos hacia la fuerza submarina y buques de menor calado.

La cancelación de la actualización impedirá equipar al 'Pyotr Velikiy' con 80 celdas de lanzamiento vertical para armamento avanzado como misiles hipersónicos Zircon y de crucero Kalibr.

Los constantes retrasos y el desembolso estimado en 5.000 millones de dólares para actualizar a su gemelo, el 'Admiral Nakhimov', influyeron decisivamente en la suspensión del proyecto.

Rusia ha desestimado la modernización del crucero nuclear 'Pyotr Velikiy', buque insignia de su Flota del Norte, debido a su elevado deterioro y a los excesivos costes de reparación.

La Armada rusa ha cancelado los planes para modernizar el Pyotr Velikiy, apodado el asesino de portaaviones, el gigantesco crucero de propulsión nuclear de la Flota del Norte y uno de los mayores buques de guerra de superficie del mundo.

El deterioro de la plataforma y el coste de los trabajos han llevado a Moscú a descartar una actualización que pretendía equipararlo a su gemelo, el Admiral Nakhimov.

La decisión, adelantada por la agencia estatal TASS, habría sido adoptada por una comisión especial, aunque todavía está pendiente de confirmación definitiva. "La Comisión ya ha tomado una decisión preliminar, aunque todavía no se ha anunciado la definitiva: el crucero no está sujeto a restauración.

El buque presenta un determinado grado de desgaste", ha señalado Vladimir Maltsev, responsable del Movimiento Panruso de Apoyo a la Flota.

El Pyotr Velikiy permanece fuera de servicio desde finales de 2022, cuando regresó a su base de Severomorsk. Su futuro queda ahora pendiente de una decisión definitiva, aunque su recuperación parece cada vez menos probable, como apunta Naval News.

Una modernización costosa

El proyecto estaba condicionado por los problemas y retrasos acumulados durante la modernización del Admiral Nakhimov, el otro crucero de la clase Kirov.

Sus trabajos se han prolongado durante aproximadamente doce años, ocho más de lo previsto inicialmente, y algunas estimaciones sitúan su coste en torno a los 5.000 millones de dólares.

Repetir una intervención de estas características en el Pyotr Velikiy exigiría una inversión difícil de justificar, especialmente por el estado de sus sistemas y componentes.

El Pyotr Velikiy, cuya construcción comenzó en 1986 y que fue presentado en 1996, entró en servicio en 1998.

Con una eslora superior a los 250 metros y un desplazamiento de 25.860 toneladas, el crucero alcanza una velocidad máxima de 32 nudos gracias a sus dos reactores nucleares.

En su interior alberga un intrincado laberinto de 49 pasillos, con una extensión total de unos 20 kilómetros.

El crucero ruso está equipado, entre otras armas, con una veintena de misiles de crucero Granit capaces de portar ojivas nucleares, sistemas de defensa antimisiles S-300 y sistemas de misiles antiaéreos Kinzhal y Kórtik, con capacidad para atacar blancos en mar, tierra o aire.

Durante cerca de 25 años fue el único buque operativo de su clase en la Armada rusa y, desde su base en Severomorsk, participó en numerosos ejercicios y despliegues internacionales, incluida la intervención militar de Moscú en Siria.

La modernización prevista habría supuesto una transformación profunda de sus capacidades. El plan contemplaba retirar los 20 misiles antibuque supersónicos P-700 Granit e instalar 80 celdas de lanzamiento vertical universales.

Estas permitirían incorporar misiles hipersónicos Zircon, antibuque Oniks y de crucero Kalibr, además de nuevos sistemas antiaéreos, radares y equipos de comunicaciones.

El resultado habría sido una plataforma de ataque naval y terrestre con una considerable potencia de fuego.

Sin embargo, el coste de recuperar un buque con décadas de servicio ha terminado por frustrar el proyecto.

La flota pierde músculo

El posible abandono del Pyotr Velikiy se suma a las dificultades de Moscú para mantener sus grandes buques de superficie. La guerra de Ucrania, las restricciones presupuestarias y el envejecimiento de las plataformas heredadas de la Unión Soviética están reduciendo progresivamente su capacidad oceánica.

El portaaviones Admiral Kuznetsov también tiene paralizada su modernización desde 2025, después de acumular accidentes y problemas técnicos.

Si se confirma la retirada del Pyotr Velikiy, Rusia conservaría únicamente tres grandes cruceros: el Admiral Nakhimov y dos unidades de la clase Slava, el Marshal Ustinov, integrado en la Flota del Norte, y el Varyag, buque insignia de la Flota del Pacífico. Ambos acumulan alrededor de cuatro décadas de servicio.

La guerra de Ucrania ya ha golpeado duramente esta estructura naval. El hundimiento del Moskva en abril de 2022 y los ataques ucranianos contra buques y bases de la Flota del mar Negro han evidenciado la vulnerabilidad de estas plataformas frente a misiles y drones.

A este escenario se suma el envejecimiento de los destructores de la clase Udaloy, muchos de ellos con entre 35 y 40 años de servicio. Solo tres unidades figuran entre las modernizadas o en proceso de actualización al estándar del Marshal Shaposhnikov.

Frente a estas dificultades, Rusia apuesta por las fragatas de la clase Admiral Gorshkov y las corbetas de las familias Steregushchiy y Gremyashchiy.

Son buques más pequeños que permiten mantener presencia naval, pero no sustituyen plenamente la capacidad de proyección de los grandes cruceros.

Apuesta por los submarinos

La principal apuesta naval rusa se desplaza cada vez más hacia la fuerza submarina. Moscú mantiene los programas de construcción de submarinos nucleares estratégicos de la clase Borei y de ataque de la clase Yasen, mientras conserva unidades de generaciones anteriores de las familias Akula, Sierra, Delta IV y Oscar.

Esta reorganización refleja un cambio de prioridades: Rusia mantiene su capacidad de disuasión nuclear y ataque submarino, pero encuentra cada vez más dificultades para sostener una flota de superficie de alcance oceánico.

La posible retirada del Pyotr Velikiy sería un nuevo golpe a esa capacidad. El gigante nuclear que durante décadas simbolizó la ambición naval rusa podría acabar fuera de servicio sin recibir la modernización que debía prolongar su vida operativa.