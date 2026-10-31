Airbus prepara una nueva generación del NH90 para España: 31 helicópteros más avanzados a partir de 2031

España participa en los grupos de estudio de la OTAN para el desarrollo futuro Block 2 y evalúa una variante antisubmarina adaptada a la doctrina de la Armada.

La flota actual de España suma 33 aparatos entre el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada, completando la adquisición con dos contratos previos.

Las nuevas aeronaves incluirán tecnología avanzada como protección DAS y un sistema de lentes y cámaras que ofrece una visión sintética de 220 grados al piloto.

Airbus prevé la entrega de 31 nuevos helicópteros NH90 para España entre 2031 y 2036, equipados con la configuración mejorada Estándar 3 Plus.

El programa NH90 atraviesa uno de sus momentos de mayor actividad en España. Con 33 helicópteros incorporados a las Fuerzas Armadas y otros cuatro previstos antes de que termine 2026, Airbus Helicopters encara una etapa decisiva para consolidar una flota común que presta servicio al Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada.

El calendario contempla, además, la incorporación de otros 31 aparatos en una tercera fase de adquisición, cuyas entregas comenzarán en 2031 y se prolongarán hasta 2036. Estos últimos helicópteros llegarán con una configuración tecnológica mejorada, denominada Estándar 3 Plus -o MSPT Plus en el caso de la Armada- que ampliará las capacidades de la plataforma y reforzará su seguridad en los escenarios operativos más exigentes.

Así lo explica Rubén Sánchez, responsable en España del programa NH90 de Airbus Helicopters, en una conversación con EL ESPAÑOL, en la que repasa el estado de las entregas, la evolución tecnológica del aparato, los planes de la OTAN y las perspectivas de una futura versión antisubmarina para la Armada.

"Ahora mismo me siento afortunado porque vivo el momento más bonito del programa NH90 en España", asegura. Una afirmación que respalda con el aumento de la flota, los despliegues internacionales y la apertura de nuevas capacidades operativas en los tres ejércitos.

El programa español contempla dos contratos: "El primer contrato constó de 22 helicópteros y el segundo contrato consta de 23. Hasta el momento se han entregado 14 unidades de este segundo bloque", explica Sánchez. Airbus prevé entregar otras cuatro antes de finalizar 2026 y las cinco restantes en 2027.

Las próximas cuatro unidades se repartirán entre el Ejército de Tierra, que recibirá tres para los GSPA 31, 32 y 33; y la Armada, que incorporará una.

La flota actual suma 33 aparatos: 15 en el Ejército de Tierra -13 en Agoncillo (La Rioja) y dos en El Copero (Sevilla)-, 12 en el Ejército del Aire y del Espacio, en Cuatro Vientos (Madrid), y seis en la Armada, asignados a Rota (Cádiz), aunque el último está pendiente de traslado.

El Copero permite al Ejército de Tierra sustituir unidades más antiguas. "En Sevilla están haciendo el reemplazo de los Super Puma más antiguos. Actualmente tienen dos NH90 allí", detalla Sánchez.

Para facilitar la incorporación de la plataforma, Airbus mantiene un equipo de apoyo sobre el terreno. "Lo que tenemos ahora con ellos es un pequeño equipo on site, que les ayuda sobre todo a empezar a funcionar", explica.

Un salto cualitativo

La incorporación del NH90 supone un cambio sustancial respecto a las plataformas a las que sustituye. Más allá de renovar la flota, introduce una aeronave polivalente, capaz de asumir misiones muy diferentes mediante equipos y configuraciones específicas.

"Es un salto cualitativo muy fuerte", sostiene Sánchez, que destaca también el elevado nivel de especialización que exige su manejo. "El nivel de expertise y de conocimiento que tienen que tener sobre el helicóptero es muy alto también, pero la capacidad de ejecutar cualquier misión que quieran es igualmente muy elevada", señala el responsable del programa.

La versatilidad es una de sus principales fortalezas. "El helicóptero es capaz de configurarse con los equipos de misión que ellos quieran para hacer todo tipo de misiones", subraya.

Helicóptero NH90 del Ejército del Aire y del Espacio Airbus Helicopters

Así, el Ejército de Tierra puede incorporar blindaje y ametralladoras para determinadas operaciones, el Ejército del Aire y del Espacio dispone de configuraciones adaptadas a sus necesidades y la Armada cuenta con una variante preparada para operar desde buques.

Desde Airbus consideran que los tres ejércitos aún tienen margen para explotar todo el potencial de la plataforma. La experiencia acumulada permitirá ampliar progresivamente sus misiones y aprovechar mejor sus posibilidades de configuración.

La Armada, última de las tres ramas en incorporar el NH90, está completando su proceso de adaptación. "El feedback que nos llega es muy positivo. Las entradas en servicio siempre son muy exigentes, porque requieren una coordinación muy buena", afirma Sánchez.

El directivo destaca, además, que la Armada ha podido beneficiarse de la experiencia previa de Tierra y Aire. "Ya habían tenido la experiencia de Tierra y del Aire y, para mí, la Armada lo ha probado con sobresaliente. Lo ha hecho muy bien".

Nuevos NH90 con visión 220º

La Fase 3 del programa contempla la adquisición de 31 helicópteros, cuyas entregas se extenderán entre 2031 y 2036. Las aeronaves incorporarán el Estándar 3 Plus, que ampliará las capacidades de la plataforma con los últimos avances tecnológicos.

"Básicamente, lo que quieren es ampliar capacidades y contar con un punto de partida muy bueno. Cuando se fija un contrato de estas características, lo que se busca es disponer del estado del arte", explica Sánchez.

Rubén Sánchez, responsable en España del programa NH90 Airbus Helicopters

Entre las principales novedades figuran un sistema optrónico avanzado y un sistema DAS de protección, basado en tecnologías desarrolladas para el helicóptero de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas francesas. Sus sensores y cámaras proyectan en las pantallas de cabina una imagen sintética del entorno, con una cobertura aproximada de 220 grados.

"Es un sistema de lentes y cámaras que permite al piloto ver de forma sintética, directamente en el display de la cabina, el entorno que le rodea. Estamos hablando de unos 220 grados de cobertura", detalla.

"Es un sistema bastante novedoso y bastante bueno. Te proporciona una visibilidad muy alta y es una forma muy segura de entrar en sitios complicados y problemáticos", añade.

Los 31 helicópteros incorporarán estas mejoras, incluidas las unidades de la Armada, que mantendrán sus adaptaciones para operar desde buques: plegado automático de las palas y el rotor de cola, tratamiento anticorrosión y refuerzos en el tren de aterrizaje.

"Para la Armada es crítico que el tiempo que el helicóptero permanece en plataforma sea el menor posible", señala Sánchez. "Con un botón, automáticamente se pliega en unos minutos. Además, incorporan un tratamiento marítimo y un refuerzo del tren de aterrizaje para aguantar mejor las condiciones de las superficies de los barcos", precisa Sánchez.

Estas características se conservarán en la futura versión MSPT Plus, que combinará las exigencias de la operación naval con las mejoras del nuevo estándar.

La plataforma común ofrece también ventajas logísticas e incrementa la interoperabilidad entre los países aliados, al facilitar el intercambio de componentes y el apoyo mutuo.

"Lo bueno del NH90 es que es una plataforma común. Si falla algo o algún componente, es importante que un aliado pueda tenerlo", explica Sánchez. Y establece un paralelismo con el Eurofighter: "Cuando tienes una estructura común entre muchos usuarios, al final también tienes la capacidad de establecer dependencias y apoyos entre esos países".

España en el futuro Block 2

La evolución del NH90 no se limita a las mejoras ya contratadas por España. Airbus y los países usuarios trabajan también en la definición de futuras capacidades para la plataforma, en el marco de los desarrollos impulsados por la OTAN.

Sánchez distingue entre el Block I, cuyo desarrollo ya ha sido acordado entre la Agencia de Gestión del NH90 (NAHEMA) y NHIndustries; y el futuro Block 2 está todavía en una fase preliminar de análisis.

El primer paquete contempla una potenciación de las capacidades del helicóptero, aunque todavía está pendiente concretar a cuántas aeronaves se aplicarán las modificaciones.

"El Block I es un conjunto de desarrollos que ya se ha firmado entre NAHEMA y NHI. Supone una potenciación de capacidades y todavía queda por ejecutar y concretar a cuántos helicópteros se aplicará", explica.

En paralelo, "los países interesados han puesto en marcha grupos de trabajo para estudiar las posibilidades de evolución del aparato a más largo plazo. "Las capacidades de crecimiento del NH90 son altas. Se han lanzado grupos de trabajo para evaluar hacia dónde iríamos con el Block II y España está entre los países que se han interesado", apunta Sánchez.

Por el momento, no existe una definición cerrada de las capacidades ni un calendario concreto para esta segunda evolución.

"Los ojos de la fragata"

Airbus mantiene sobre la mesa el desarrollo de una variante antisubmarina del NH90 para la Armada española. La compañía completó en diciembre de 2025 un contrato de doce meses para estudiar los requisitos técnicos planteados por la Marina, en coordinación con la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).

"En diciembre de 2024 se firmó un contrato de doce meses de duración, al que dimos cumplimiento en diciembre de 2025. Era un análisis de notas técnicas sobre distintos puntos de interés para la Armada y la DGAM", señala Sánchez.

El trabajo ha dado paso a una fase de consultas en la que Airbus responde a las observaciones recibidas para facilitar la decisión de la Armada sobre una posible nueva configuración.

"El contrato se cerró y se dio cumplimiento a todas las expectativas. Ahora estamos en una fase de comentarios. Nos han llegado observaciones sobre esos estudios y estamos aportando toda la información que tenemos para facilitar que la Armada pueda tomar una decisión", asegura.

Helicóptero NH90 aterrizando sobre un buque de la Armada Armada

Uno de los principales retos es adaptar el helicóptero a la doctrina antisubmarina española, que otorga a estas aeronaves un papel esencial en la vigilancia y detección de amenazas bajo el mar.

Sánchez destaca que España comparte con Australia y Estados Unidos una concepción particular del empleo de estos aparatos: "Hay tres Armadas en el mundo que tienen una doctrina un poco especial en este ámbito: la australiana, la estadounidense y la española. Para ellas, los helicópteros son los ojos de la fragata".

Esta función es uno de los requisitos que Airbus deberá preservar en su propuesta. El NH90 debe actuar como una extensión de los sensores y capacidades de la fragata, ampliando su radio de vigilancia y respuesta frente a amenazas submarinas.

"Es una característica especial que es importante mantener para ellos. Muchas de las preguntas que nos llegan tienen que ver precisamente con las capacidades", apunta Sánchez, que destaca el potencial de evolución del aparato: "Lo bueno que tiene el NH90 es que tiene una capacidad de crecimiento a futuro muy importante".

Airbus trabaja así en adaptar las capacidades de la plataforma a las necesidades específicas de la Armada, a la espera de que esta defina los próximos pasos del proyecto.

Un PEM de mantenimiento

Otro de los asuntos que marcarán el futuro inmediato del programa es la publicación del Programa Especial de Modernización (PEM) relacionado con el soporte y mantenimiento de los NH90.

Sánchez confirma que Airbus espera que el proyecto salga adelante próximamente, aunque advierte de que todavía se están elaborando los pliegos y no dispone de detalles definitivos sobre su alcance. "No es un PEM de adquisición, es un PEM de soporte", asegura.

En este sentido, Sánchez recalca que "el objetivo no es incorporar nuevas aeronaves, sino garantizar que las ya adquiridas puedan mantener su disponibilidad y evolucionar a medida que aumenten las necesidades operativas".

"Es un proyecto evolutivo a nivel de mantenimiento y de soporte a la flota. La idea es mejorar el apoyo al entrenamiento, los procesos y los esquemas de mantenimiento y las capacidades de soporte", explica.