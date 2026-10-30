París y Kiev investigan el fraude de un contrato de 53 millones por la compra de chalecos defectuosos para Ucrania

El caso se suma a otros escándalos de corrupción militar en Ucrania relacionados con el desvío de fondos en alimentos, drones y proyectiles jamás entregados.

Un exalto cargo de Defensa ucraniano habría favorecido la adjudicación a cambio de comisiones e invertido el dinero en inmuebles en Niza.

Francia y Ucrania investigan el fraude de 53 millones de euros en la compra de 67.000 chalecos antibalas de mala calidad pagados por adelantado.

Las autoridades de Francia y Ucrania investigan un presunto fraude de más de 53 millones de euros en la compra de 67.000 chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas de Kiev, adquirido en marzo de 2022, apenas semanas después del inicio de la invasión rusa.

La investigación se centra en un contrato por el que el gobierno de Volodímir Zelenski abonó por adelantado la totalidad del importe al proveedor, pese a que un examen independiente determinó que los chalecos eran de mala calidad y no garantizaban la seguridad anunciada.

La operación conjunta, coordinada por la agencia europea Eurojust, ha permitido incautar un inmueble y bloquear varias cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos.

Entre ellos figura un antiguo alto cargo del Ministerio de Defensa ucraniano que dirigía el departamento responsable del suministro de material militar. Los investigadores sospechan que habría favorecido la adjudicación del contrato a cambio de una compensación económica por parte de la empresa proveedora.

Las pesquisas apuntan, además, a que el exfuncionario habría recurrido a un intermediario para invertir parte del dinero presuntamente obtenido de forma ilícita en propiedades inmobiliarias en Niza, en el sur de Francia.

Eurojust facilitó la cooperación judicial entre ambos países y las solicitudes de asistencia que permitieron realizar registros en territorio francés. Durante la operación, investigadores ucranianos se desplazaron a Francia para colaborar en los interrogatorios de sospechosos y testigos.

De momento, la investigación sigue abierta y no se han comunicado detenciones ni el valor de los bienes intervenidos.

Proyectiles que nunca llegaron

El caso de los chalecos antibalas no es el único que ha puesto bajo sospecha la gestión de los fondos destinados a sostener la resistencia ucraniana frente a Rusia.

En enero de 2024, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció el descubrimiento de una presunta trama de corrupción de unos 40 millones de dólares vinculada a la compra de 100.000 proyectiles de mortero.

Según los investigadores, el contrato se firmó en agosto de 2022 con la empresa armamentística Lviv Arsenal y el dinero se abonó por adelantado. Sin embargo, las municiones nunca fueron entregadas y parte de los fondos habría sido transferida al extranjero.

Cinco personas fueron notificadas de sospecha, entre ellas antiguos y actuales responsables del Ministerio de Defensa y directivos de la compañía suministradora.

Un militar ucraniano dispara un obús en Bakhmut. Reuters

Uno de los investigados fue detenido cuando intentaba abandonar el país, según informó Reuters.

La operación resultaba especialmente sensible por la escasez de munición que afrontaban las tropas ucranianas en plena guerra de desgaste.

El supuesto desvío de fondos no solo habría causado un perjuicio económico, sino que habría dejado sin entregar un suministro esencial para las unidades desplegadas en el frente.

Más escándalos

Otro de los grandes escándalos de contratación militar en Ucrania afecta al suministro de alimentos a las tropas.

En abril de 2025, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) comunicaron que cinco personas, entre ellas un antiguo responsable del Ministerio de Defensa, eran sospechosas de participar en una trama que habría desviado más de 17 millones de dólares mediante la manipulación de los precios de los alimentos adquiridos para el Ejército.

Las sospechas sobre la contratación de material militar también alcanzaron en agosto de 2025 a los programas de drones y sistemas de guerra electrónica.

Las autoridades anticorrupción ucranianas anunciaron entonces el descubrimiento de una presunta trama de adjudicaciones a precios deliberadamente inflados.

Dron ucraniano con lanzagranadas Reuters

Según la investigación, un diputado en ejercicio, dos responsables locales y miembros de la Guardia Nacional habrían participado en un sistema de contratación con proveedores que ofrecían equipos a precios superiores a los de mercado.

Las autoridades señalaron que las presuntas comisiones ilegales podían alcanzar el 30% del valor de los contratos. La investigación se conoció en un momento de especial tensión política sobre la independencia de los organismos anticorrupción del país.

El caso resulta particularmente delicado por el papel que desempeñan los drones y los equipos de interferencia electrónica en el campo de batalla ucraniano.

Estos sistemas se han convertido en herramientas esenciales para localizar objetivos, atacar posiciones enemigas y contrarrestar aeronaves no tripuladas.

La adquisición de equipos a precios inflados, si se demuestra, podría reducir los recursos disponibles para atender las necesidades operativas de las tropas.

Presión de la guerra

La sucesión de investigaciones evidencia la presión a la que está sometido el sistema de adquisiciones militares de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.

La urgencia por equipar a las tropas, la necesidad de realizar pagos anticipados y la multiplicación de los contratos de suministro han convertido la contratación de defensa en un ámbito especialmente sensible para la supervisión del gasto público.

Los escándalos de corrupción en las compras de suministros militares costaron el cargo al entonces ministro de Defensa de Ucrania Oleksii Reznikov y varios responsables del Ministerio.

El problema tiene también una dimensión estratégica. Ucrania necesita mantener la confianza de sus socios occidentales, de los que depende para recibir armamento, munición, financiación y apoyo tecnológico, mientras avanza en su aspiración de incorporarse a la Unión Europea.

La lucha contra la corrupción forma parte de las exigencias institucionales vinculadas a ese proceso.

No todos los escándalos responden a los mismos mecanismos ni se encuentran en la misma fase judicial, pero ilustran los riesgos que afronta un país obligado a movilizar enormes recursos en plena guerra.

En el caso de los chalecos antibalas, el perjuicio potencial trasciende los 53 millones de euros investigados. Si se confirma que el material no cumplía los requisitos de protección, la operación habría comprometido un elemento esencial para la seguridad de miles de militares en un momento en que Ucrania necesitaba reforzar sus defensas frente a la ofensiva rusa.