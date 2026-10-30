Indra presenta en Euronaval su radar naval Prisma-S, capaz de detectar y seguir amenazas aéreas y de superficie

Indra impulsa también soluciones para la vigilancia e infraestructuras del lecho marino, junto con su catálogo de sensores, radar iKeeper-iS20 y comunicaciones para submarinos.

La compañía exhibe sus avances en tecnologías multidominio, destacando la nube de combate NIMBUS probada en ejercicios de la OTAN con sistemas tripulados y no tripulados.

El radar Prisma-S combina vigilancia aérea y de superficie con guerra antiaérea, antisubmarina y medición de velocidad de los objetivos en entornos electromagnéticos complejos.

Indra presenta en la feria Euronaval su nuevo radar naval Prisma-S, un sensor AESA 4D Full Digital diseñado para la próxima generación de buques militares aliados.

Indra aprovecha la feria internacional Euronaval para presentar por primera vez su nuevo radar naval Prisma-S, un sensor de barrido electrónico activo (AESA) 4D Full Digital con el que aspira a equipar a la próxima generación de buques militares europeos y aliados.

El sistema combina capacidades de vigilancia aérea y de superficie con funciones de guerra antiaérea, antisubmarina y designación de blancos a larga distancia.

Se trata del radar naval más avanzado desarrollado hasta ahora por la compañía española. Su principal novedad es que, además de medir la distancia, el azimut y la altitud de los objetivos, incorpora información sobre su velocidad.

La presentación del radar constituye uno de los principales anuncios de Indra en Euronaval, donde la compañía también exhibe sus avances en tecnologías multidominio, guerra submarina y protección de infraestructuras críticas bajo el mar.

El Prisma-S está diseñado para operar en entornos electromagnéticos saturados y resistir las posibles contramedidas del adversario, dos requisitos cada vez más determinantes en escenarios navales de alta intensidad.

Indra lo presenta como un sensor multifunción preparado para responder a las crecientes exigencias de vigilancia y defensa de los buques de nueva generación.

Por otra parte, la compañía llega a este foro internacional liderando el desarrollo de las nuevas capacidades multidominio en Europa. En este sentido, dará a conocer los últimos avances logrados en el desarrollo de la nube de combate NIMBUS, la primera solución de este tipo que ha demostrado su desempeño en ejercicios navales de la OTAN.

Indra destaca su participación en REPMUS 26, donde facilitó el intercambio de información en tiempo real entre buques, embarcaciones no tripuladas de superficie y el vehículo aéreo no tripulado TARSIS de Indra —un UAV de ala fija y capacidades ISR—.

Este último es una plataforma de ala fija desarrollada por Indra para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

La integración de estos sistemas permite avanzar hacia operaciones navales coordinadas en las que unidades tripuladas y no tripuladas comparten información y trabajan de forma conectada.

La compañía sitúa estas capacidades multidominio entre las prioridades tecnológicas para las futuras operaciones navales, en las que la superioridad dependerá cada vez más de la conexión entre sensores, plataformas y centros de mando.

Vigilancia del fondo marino

Otro de los ámbitos que Indra quiere impulsar en Euronaval es la vigilancia del lecho marino, una capacidad que ha ganado peso estratégico ante la vulnerabilidad de las infraestructuras submarinas.

La empresa expondrá su visión sobre los sistemas necesarios para proteger gasoductos, cables de comunicaciones y transporte de energía, así como las redes portuarias.

Se trata de infraestructuras esenciales para el funcionamiento de las economías europeas y cuya protección se ha convertido en una preocupación creciente para los países de la OTAN y la Unión Europea.

Sensores y comunicaciones

Indra también exhibirá en la citada Feria Internacional, que se celebrará en París del 3 al 6 de noviembre, su catálogo de tecnologías para submarinos, un segmento en el que asegura que cuenta con la confianza de las principales marinas del mundo.

Su oferta incluye sistemas de vigilancia, comunicaciones, guerra electrónica e identificación, adaptados a las particulares exigencias de los sumergibles.

Entre ellos destaca el radar de navegación iKeeper-iS20, de baja probabilidad de interceptación y uso dual, con funcionamiento estándar y en onda continua.

A este se suma el sistema de comunicaciones por satélite TSUB-40, disponible en distintas versiones para operar en las bandas X, Ka y Ku y dotado de capacidad de apuntamiento en tres ejes.

La cartera se completa con PEGASO NG, un sistema de guerra electrónica diseñado para proporcionar conocimiento de la situación e inteligencia, y el sistema de identificación amigo-enemigo (IFF).

Todos estos equipos están optimizados para las limitaciones de espacio y consumo de los submarinos, así como para soportar las elevadas presiones que deben resistir durante la inmersión.