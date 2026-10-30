EEUU quintuplica su pedido de vehículos ligeros de infantería hasta 11.582 unidades, pese a las dudas sobre su protección

Para paliar limitaciones de potencia y soporte, EEUU evalúa adquirir hasta 606 unidades de la versión más pesada ISV-H para sistemas de mando y control.

Un informe del Congreso advierte que su diseño sin blindaje plantea dudas sobre su supervivencia frente a drones y ataques de precisión en combates de alta intensidad.

Basado en el Chevrolet Colorado ZR2, el vehículo puede transportar a nueve soldados y ser trasladado fácilmente en diversos aviones y helicópteros militares.

El Ejército de EEUU eleva su objetivo de adquisición del Infantry Squad Vehicle (ISV) de GM Defense de 2.065 a 11.582 unidades para mejorar la movilidad de sus tropas.

El Ejército de Estados Unidos quintuplica su objetivo de adquisición del Infantry Squad Vehicle (ISV), el vehículo táctico ligero de GM Defense —filial de General Motors—, hasta alcanzar las 11.582 unidades frente a las 2.065 previstas inicialmente.

El nuevo objetivo, fijado en febrero de 2026, responde a las necesidades detectadas por los soldados y a las pruebas operativas realizadas por el Ejército, que busca ganar movilidad y acelerar el despliegue de sus tropas.

Sin embargo, el diseño sin blindaje del vehículo plantea dudas sobre su supervivencia en escenarios de combate de alta intensidad, según el informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS), actualizado el 22 de octubre.

El ISV forma parte de la flota de vehículos tácticos ligeros del Ejército estadounidense, junto con el Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) y el High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV), conocido como Humvee.

La experiencia con estas dos plataformas llevó al Ejército a buscar una alternativa que ofreciera mayor agilidad y facilidad de transporte aéreo. Para reducir costes y acelerar la entrada en servicio, el Pentágono optó por una estrategia basada en componentes comerciales disponibles en el mercado.

Humvee de combate empleado por los Marines Americanos -

El ISV está diseñado para transportar a nueve militares con su equipo por terrenos en los que los vehículos más pesados pueden tener dificultades.

GM Defense tomó como base el Chevrolet Colorado ZR2, del que conserva aproximadamente el 90% de sus componentes comerciales, con modificaciones en la suspensión, la estructura y la capacidad de carga.

Con unos 5,2 metros de longitud y una capacidad de carga de aproximadamente 1.450 kilos, puede transportarse en aviones C-130 Hercules, C-17 Globemaster III y A400M Atlas.

También puede desplazarse en el interior de helicópteros Chinook y CH-53 o suspenderse bajo un UH-60 Black Hawk.

La expansión del programa podría ir más allá de las brigadas móviles e incluir funciones como el transporte de equipos de misión, el apoyo a sistemas contra drones, los morteros móviles y los puestos de mando y control.

Movilidad frente a protección

El aumento de las compras no despeja las dudas sobre su empleo en escenarios de alta intensidad. Las evaluaciones iniciales de 2021 consideraron que el vehículo era eficaz como transporte de tropas en entornos permisivos, pero señalaron problemas de fiabilidad y limitaciones para el combate.

Las pruebas posteriores confirmaron mejoras en la fiabilidad y el mantenimiento, aunque la valoración sobre su supervivencia permaneció sin cambios.

Su diseño sin blindaje constituye una limitación en un campo de batalla marcado por la proliferación de drones, la vigilancia persistente y los ataques de precisión.

Por ello, el Ejército de EEUU también estudia una versión más pesada, el Infantry Squad Vehicle-Heavy (ISV-H), para la que contempla adquirir hasta 606 unidades.

El ISV, transportado en eslinga por un helicóptero UH-60. -

Esta variante deberá proporcionar más potencia eléctrica para alimentar sistemas de mando y control y responder a necesidades que superen las capacidades del modelo ligero.

La ampliación del programa plantea, además, desafíos industriales y logísticos.

El citado informe del Capitolio advierte de los riesgos derivados de la dependencia de componentes comerciales y de un único proveedor para sostener una flota que podría superar las 11.500 unidades.

La apuesta estadounidense refleja el dilema de la modernización terrestre: ganar velocidad y flexibilidad sin comprometer la supervivencia de los soldados.

El reto será determinar en qué misiones estos vehículos aportan una ventaja operativa y cuándo resulta necesario recurrir a plataformas con mayor protección.