La Armada debe decidir antes de un año si suma más celdas de misiles a las fragatas F114 y F115 para no retrasar su entrega

Navantia y la Armada ya trabajan en la evolución 'Flight II', un modelo con 64 celdas VLS, mayor eslora y más velocidad enfocado en la defensa antimisiles.

El cambio en el contexto geopolítico actual ha impulsado la necesidad de reforzar la capacidad de defensa antiaérea respecto al diseño antisubmarino concebido en 2015.

Navantia advierte que tomar la decisión a tiempo evitará alterar el cronograma y ajustar el calendario de producción de los buques en el astillero de Ferrol.

La Armada debe decidir en menos de un año si duplica las celdas de misiles (de 16 a 32) en las fragatas F-114 y F-115 para no retrasar sus entregas.

La Armada aún está a tiempo para resolver si amplía las capacidades antiaéreas de las dos últimas fragatas de la clase F-110: la F-114 'Luis de Córdova' y la F-115 'Barceló'. Pero la cuenta atrás ya ha echado a andar.

Sobre la mesa está la posibilidad de duplicar el número de celdas Mk-41 de lanzamiento vertical de misiles (VLS), pasando de las 16 actuales a 32.

No obstante, desde Navantia han señalado que la decisión tendría que tomarse en un plazo menor a un año para que las debidas modificaciones sobre los buques no alteren el ritmo de producción ni obliguen a retrasar su entrega.

"Si la decisión se toma pronto, el impacto en el cronograma será nulo", ha asegurado Rafael Seijo, responsable del programa F-110, durante un encuentro este miércoles con la prensa, en las instalaciones que el astillero público posee en Ferrol (A Coruña)

"Pero si se prolonga por un año probablemente afectaría la entrega de las F-115 y F-114 y tendríamos que ajustar el calendario", ha advertido Seijo.

La fragata F-112 'Roger de Lauria' en el astillero de Navantia en Ferrol (A Coruña) Gastón Trelles

Actualmente, la empresa naval ya está construyendo cuatro de los 33 bloques que conforman cada una de las fragatas, según ha detallado Daniel Pereira, responsable de la Fábrica Digital de Bloques de Navantia.

En cambio, Pereira ha indicado que los trabajos sobre la F-115 todavía no se han iniciado y no se prevé empezar con ellos hasta dentro de aproximadamente seis meses.

La necesidad de incrementar la cantidad de celdas para lanzar proyectiles responde al contexto geopolítico actual, muy distinto al de 2015, año en el que Navantia y la Armada comenzaron a delinear el diseño de las fragatas F-110.

"En 2015, la invasión de Ucrania no se había producido ni tampoco había conflictos en Oriente Próximo, pero ahora la situación ha cambiado radicalmente", ha recordado Juan Ignacio de la Cueva, director Comercial y de Desarrollo de Negocio de Navantia.

Bloques de la fragata F-113 'Menéndez de Avilés' en la Fábrica Digital de Bloques de Navantia Gastón Trelles

En aquella situación internacional, en la que aún no se había producido la proliferación de los drones kamikaze ni tampoco utilizado hasta entonces misiles hipersónicos en ningún conflicto, la nueva familia de buques fue concebida para la guerra antisubmarina, con el fin de complementar las sobresalientes capacidades de defensa aérea y antimisiles de las unidades de la clase anterior: las F-100.

"Esto no significa que esa sea la única capacidad de las naves, pero el objetivo principal del diseño de la fragata F-110 era la lucha antisubmarina", ha remarcado Seijo. Sin embargo, en la actualidad, las 16 celdas que poseen las nuevas embarcaciones de España no son suficientes.

Flight II

Precisamente por esta razón, Navantia y la Armada trabajan en una evolución de las F-110, el denominado Flight II, que dispondrá de un total de 64 celdas de lanzamiento vertical de misiles.

48 de estas celdas, fabricadas por la empresa estadounidense Lockheed Martin, estarán ubicadas en la proa, mientras que las 16 restantes se ubicarán en el castillo de la embarcación, la estructura anterior a la cubierta de helicópteros.

Maqueta de la fragata F-110 Flight II Gastón Trelles

Las Flight II serán 4,8 metros más largas que las fragatas originales, con una eslora de 149,8 metros, una manga de 18,6 m y un calado de 5,3 m. Además, el peso aumenta en 800 toneladas, hasta alcanzar un desplazamiento de 7.000 toneladas.

Asimismo, los nuevos buques serán más rápidos gracias a sus turbinas de gas mejoradas, llegando a 29 nudos de velocidad máxima y 18 nudos de velocidad de crucero. Para operar precisarán una tripulación de 170 personas y contará con alojamiento adicional para otras 37 personas.

Aunque la defensa aérea y antimisil será la prioridad de esta evolución, la F-110 Flight II mantendrá el carácter multimisión de la familia. El proyecto contempla conservar las capacidades antisubmarinas, antisuperficie y de guerra electrónica, además de la posibilidad de actuar frente a amenazas asimétricas.

También se prevé mantener espacios multimisión para alojar módulos y sistemas adicionales, así como capacidad para operar con un segundo helicóptero y embarcar vehículos no tripulados. Esta flexibilidad permitirá adaptar la plataforma a diferentes escenarios operativos sin limitarla a una única función.

El diseño incorpora, además, herramientas destinadas a mejorar la disponibilidad de los buques y optimizar su mantenimiento.

Entre ellas figuran el Gemelo Digital, el mantenimiento basado en la condición y un sistema integrado de control de la plataforma, que permitirán anticipar incidencias, planificar intervenciones y facilitar la formación de las dotaciones.