Taiwán inmoviliza su flota de helicópteros de ataque AH-64E Apache de EEUU por posibles fallos en la transmisión

La suspensión afecta a un activo clave de la defensa de la isla en pleno incremento del presupuesto militar frente a las presiones de China.

Durante las inspecciones, las Fuerzas Armadas taiwanesas mantendrán la preparación operativa con helicópteros AH-1W SuperCobra y OH-58D.

La medida sigue a una orden del Ejército de EEUU tras detectarse un problema técnico que podría causar la pérdida de potencia y control del rotor de cola.

Taiwán ha inmovilizado temporalmente su flota de 30 helicópteros de ataque AH-64E Apache por posibles fallos en sus sistemas de transmisión.

Taiwán ha inmovilizado temporalmente su flota de helicópteros de ataque AH-64E Apache para someterla a inspecciones técnicas ante posibles fallos en sus sistemas de transmisión. La decisión, comunicada por la agencia taiwanesa CNA, llega después de que el Ejército de Estados Unidos ordenara suspender los vuelos de determinadas versiones de este aparato por motivos de seguridad.

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, explicó que las Fuerzas Armadas mantendrán sus misiones de preparación para el combate con helicópteros de ataque AH-1W SuperCobra y aparatos de reconocimiento OH-58D mientras duren las revisiones.

El responsable taiwanés no precisó cuánto tiempo permanecerán los Apache en tierra ni detalló el alcance de las inspecciones.

La alerta se remonta al pasado 2 de octubre, cuando el Ejército estadounidense ordenó una suspensión "inmediata y temporal" de las operaciones de vuelo de los AH-64E equipados con el sistema de transmisión Improved Drive System (IDS).

La medida se mantendrá hasta completar las inspecciones y aplicar las medidas correctivas necesarias.

El medio especializado Defense One ya había informado en mayo, citando un documento interno de seguridad del Ejército estadounidense, de que una investigación había detectado un posible fallo interno en la transmisión IDS.

Este problema podría provocar la pérdida de empuje del rotor de cola, así como de potencia eléctrica y de los sistemas hidráulicos, con el consiguiente riesgo para la seguridad de la aeronave.

Claves frente a China

Taiwán recibió de Estados Unidos un total de 30 helicópteros de ataque AH-64E Apache, distribuidos en cinco lotes, con la entrega de las últimas seis unidades en 2014, según CNA.

Estos aparatos constituyen uno de los medios de ataque de las fuerzas terrestres taiwanesas, especialmente por su capacidad para operar contra objetivos blindados y apoyar a las unidades desplegadas en tierra.

La inmovilización temporal de la flota obliga a Taipéi a recurrir a plataformas alternativas mientras comprueba el estado de sus aeronaves, en un contexto de creciente presión militar por parte de Pekín.

La disponibilidad operativa de los medios aéreos es uno de los factores que condicionan la capacidad de respuesta de la isla ante una eventual crisis en el estrecho de Taiwán.

En los últimos años, el Gobierno taiwanés ha incrementado el gasto en defensa y reforzado sus ejercicios militares para mejorar la preparación ante un posible conflicto.

El Ejecutivo del presidente Lai Ching-te prevé elevar el gasto militar hasta 1,1 billones de dólares taiwaneses en 2027, alrededor de 29.500 millones de euros, lo que supondría un incremento cercano al 16% respecto al año anterior.

La modernización de sus capacidades busca disuadir a China y elevar el coste de una hipotética operación militar contra la isla.