Oesía lleva a Euronaval sus sistemas para detectar misiles, combatir drones y blindar las comunicaciones navales

Su oferta incluye desarrollos de inteligencia artificial para la clasificación automatizada de blancos y herramientas de ciberseguridad para proteger las infraestructuras críticas de los buques.

La compañía exhibirá soluciones de conectividad táctica, nube de combate naval y sistemas C4ISR para garantizar comunicaciones seguras y resilientes en entornos de combate disputados.

Entre sus principales novedades destaca el sistema IRST Naval, diseñado para detectar y rastrear misiles de crucero, aeronaves y amenazas que vuelan a baja cota sobre el mar.

El grupo español Oesía presentará sus avances en defensa naval durante la feria Euronaval 2026 en París, del 3 al 6 de noviembre.

La proliferación de misiles antibuque, drones y ataques a las comunicaciones está redefiniendo las prioridades de las marinas europeas. En ese contexto, el grupo español Oesía presentará sus soluciones de defensa naval en Euronaval 2026, que se celebrará en París del 3 al 6 de noviembre.

La compañía, presidida por Luis Furnells, acudirá a la cita con sus divisiones Tecnobit, UAV Navigation, Cipherbit e Inster. Su oferta abarca desde sensores para detectar amenazas aéreas hasta sistemas de comunicaciones tácticas, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada al combate naval.

El objetivo es responder a algunos de los principales desafíos de la modernización de las flotas europeas: mejorar la conciencia situacional, mantener las comunicaciones en entornos degradados y coordinar plataformas tripuladas y no tripuladas en escenarios de alta intensidad.

Una de las principales novedades que Oesía mostrará en París es su sistema IRST Naval, diseñado para reforzar la defensa antiaérea de los buques mediante la detección y el seguimiento de misiles de crucero, objetivos que vuelan a baja altura sobre el mar —conocidos como sea-skimmers— y aeronaves.

Este tipo de sensores busca mejorar la capacidad de reacción frente a amenazas que pueden reducir drásticamente el tiempo disponible para responder, especialmente cuando vuelan a baja cota y dificultan su detección.

La identificación temprana resulta determinante para aumentar la supervivencia de los buques y facilitar la actuación de los sistemas de defensa.

La propuesta se completa con tecnologías de vigilancia en baja cota y sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS), además de sensores electroópticos e infrarrojos (EO/IR) para la vigilancia costera, la identificación de objetivos y la detección de amenazas asimétricas.

Entre las soluciones que expondrá la empresa figura el sistema Argos Z15 HD, junto a otros sensores especializados para aplicaciones navales. Estas capacidades están concebidas para integrarse con los sistemas de gestión de combate y proporcionar información adicional a los operadores.

Comunicaciones seguras

Otro de los ejes de la oferta de Oesía será la conectividad táctica. En un escenario de combate multidominio, mantener el intercambio de información entre buques, aeronaves y unidades en tierra es esencial para coordinar operaciones y conservar la ventaja informativa frente al adversario.

La empresa presentará capacidades de nube de combate naval y sistemas C4ISR —mando, control, comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia y reconocimiento— para gestionar y distribuir información crítica.

Su catálogo incluye enlaces de datos tácticos, comunicaciones seguras, procesadores tácticos e infraestructuras para compartir información entre plataformas.

Entre las soluciones anunciadas figuran Nexpro C2 y NoC2, Openlink, criptosistemas compatibles con los requisitos de la OTAN, Corsario y FoldSat, orientadas a las comunicaciones tácticas y por satélite, tanto entre buques como entre estos y las estaciones en tierra.

Estas tecnologías buscan mantener las comunicaciones seguras y resilientes incluso en entornos disputados, donde las interferencias, los ataques electrónicos o la degradación de las redes pueden comprometer la coordinación de las fuerzas navales.

IA y ciberseguridad

Oesía también mostrará desarrollos de inteligencia artificial aplicados al combate naval para automatizar la clasificación de blancos, fusionar información procedente de distintos sensores y priorizar amenazas.

Estas funciones pueden ayudar a los operadores a gestionar grandes volúmenes de datos y reducir su carga de trabajo en situaciones de elevada presión operativa.

La oferta incluye, además, soluciones de ciberseguridad destinadas a proteger los sistemas de misión, las comunicaciones y las infraestructuras críticas de los buques, ámbitos especialmente sensibles ante el aumento de las amenazas híbridas y los ataques dirigidos contra redes militares.