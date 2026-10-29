Al menos cuatro muertos al estrellarse en Bosnia un helicóptero de EUFOR con 15 personas a bordo

El accidente ocurrió durante una operación de rutina de la Operación Althea y las autoridades han abierto una investigación para determinar sus causas.

En la aeronave viajaban 15 personas; al menos cuatro han muerto y el resto ha resultado herido, siendo todos los afectados de nacionalidad italiana.

Un helicóptero militar ICH-47F Chinook de la misión EUFOR se ha estrellado en Gorice, dentro del Distrito de Brčko (Bosnia-Herzegovina).

Al menos cuatro personas murieron este jueves al estrellarse en el noreste de Bosnia-Herzegovina un helicóptero militar de la Fuerza Operativa Rápida Europea (EUFOR) que transportaba a 15 personas, según informó la televisión pública bosnia Federalna.

El accidente se produjo en la localidad de Gorice, en el Distrito de Brčko, una de las zonas más sensibles del país por su condición de territorio compartido entre las entidades serbia y bosniaco-croata. Fuentes citadas por EFE, aseguran que el resto de los viajeros resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de la citada urbe.

Según el portal Klix.ba, el aparato siniestrado, del que publica fotos donde aparece completamente destruido, era un helicóptero ICH-47F Chinook perteneciente al Ejército italiano, y todas las víctimas son de nacionalidad italiana.

EUFOR confirmó que una de sus aeronaves sufrió un accidente durante una “operación de rutina” en la zona de Brčko, aunque la misión no precisó inicialmente el tipo de aparato ni el número exacto de víctimas, pero los medios locales identificaron la aeronave como un helicóptero.

Las causas del siniestro se desconocen y se espera que EUFOR y las autoridades bosnias abran una investigación para determinar si influyeron factores técnicos, meteorológicos o de operación.

La EUFOR, también conocida como Operación Althea, se puso en marcha en 2004, cuando relevó a la Fuerza de Estabilización (SFOR), liderada por la OTAN.



Su misión es garantizar el respeto de los aspectos militares del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra de Bosnia (1992-1995), y contribuir a la seguridad y estabilidad del país.

EUFOR Althea cuenta con 24 países contribuyentes, principalmente Estados miembros de la UE, aunque también participan países no comunitarios.

Las contribuciones incluyen personal, unidades, especialistas y medios, y se articulan mediante acuerdos de participación marco para los países terceros. España, por ejemplo, trabaja junto a militares de otras 23 naciones dentro de la misión.