Las Fuerzas Armadas alcanzan los 33 helicópteros NH90 y llegarán a 37 antes de finalizar el año

La Armada integra la variante naval 'Sable' en Rota, mientras el Ejército de Tierra prepara el relevo de los helicópteros Cougar en Sevilla.

La flota actual se distribuye en 15 aparatos para el Ejército de Tierra, 12 para el Ejército del Aire y del Espacio y seis para la Armada.

España tiene como objetivo completar una flota de 37 aeronaves NH90 repartidas entre los tres ejércitos antes de que termine el año.

Las Fuerzas Armadas españolas alcanzan los 33 helicópteros NH90 tras la entrega de dos nuevas unidades por parte de Airbus Helicopters.

Las Fuerzas Armadas españolas cuentan ya con 33 helicópteros NH90 tras la entrega esta semana de dos nuevas unidades por parte de Airbus Helicopters, una destinada a la Armada y otra al Ejército del Aire y del Espacio.

Las incorporaciones elevan la presencia de este modelo en los tres ejércitos y acercan a España al objetivo de alcanzar los 37 aparatos antes de que termine 2026, con cuatro aeronaves adicionales previstas.

La flota se distribuye actualmente entre los tres componentes de las Fuerzas Armadas. El Ejército de Tierra dispone de 15 helicópteros, con 13 unidades en la base de Agoncillo (La Rioja) y otras dos en El Copero, en Dos Hermanas (Sevilla). El Ejército del Aire y del Espacio opera 12 aparatos desde Cuatro Vientos, en Madrid, mientras que la Armada cuenta con seis unidades asignadas a la Base Aeronaval de Rota (Cádiz).

El NH90 constituye una de las principales apuestas para renovar las capacidades de transporte táctico y maniobra de las Fuerzas Armadas.

Su incorporación progresiva busca modernizar las flotas, ampliar las posibilidades de despliegue y dotar a las unidades de una plataforma de nueva generación adaptada a las necesidades específicas de cada ejército.

La adquisición de nuevas aeronaves se enmarca, además, en el esfuerzo inversor del Ministerio de Defensa para renovar sus medios aéreos. El Plan Nacional de Helicópteros contempla la adquisición de 100 aparatos de distintos modelos, entre ellos 31 NH90, destinados a las tres ramas militares.

Tierra despliega el NH90

Uno de los avances más recientes del programa es la llegada del NH90 a la base de El Copero, donde el Ejército de Tierra ha comenzado a preparar el relevo progresivo de los helicópteros Cougar del Batallón de Helicópteros de Maniobra IV (Bhelma IV).

Airbus entregó el primer aparato destinado a esta unidad en junio de 2026. La incorporación de estas aeronaves permitirá extender el modelo a Sevilla y complementar los medios que ya opera el Batallón de Helicópteros de Maniobra III (Bhelma III), con sede en Agoncillo.

El programa contempla un total de 16 NH90 para el Bhelma IV. Su despliegue requiere adaptar las instalaciones de El Copero, incluidos los hangares, talleres y plataformas, para atender las necesidades de operación y mantenimiento de la nueva flota.

La transición permitirá renovar los medios de transporte y maniobra del Ejército de Tierra y avanzar hacia una mayor homogeneidad de las capacidades de sus unidades de helicópteros.

El calendario de incorporación continuará durante los próximos años, con la entrega de las aeronaves restantes prevista de forma progresiva.

Integración del NH90 Sable

La Armada incorpora la variante naval del NH90, denominada Sable, adaptada a las exigencias de las operaciones desde buques y al apoyo a las fuerzas desplegadas en el entorno marítimo. Las aeronaves están destinadas a la Decimocuarta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, con base en Rota.

Esta versión incorpora modificaciones para facilitar su utilización en plataformas navales, entre ellas un tren de aterrizaje reforzado, equipos específicos de comunicaciones y navegación y sistemas de plegado de las palas del rotor principal y del conjunto de cola.

Estas características permiten adaptar el aparato a las limitaciones de espacio propias de los buques y a las necesidades de las operaciones aeronavales.

La integración del modelo constituye un reto técnico y operativo para la Armada, que debe formar a sus tripulaciones y personal de mantenimiento, además de adaptar las infraestructuras de Rota.

La Decimocuarta Escuadrilla trabaja en la validación de las capacidades de la aeronave, incluidas las operaciones embarcadas, con el objetivo de avanzar hacia su plena integración en la Flotilla de Aeronaves.

La llegada de nuevas unidades permitirá ampliar progresivamente las capacidades de esta escuadrilla y reforzar los medios disponibles para el transporte táctico y el apoyo a las operaciones anfibias.