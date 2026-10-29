Francia se plantea encargar un segundo portaaviones nuclear en 2029 para mantener su flota aeronaval siempre operativa

El plan no exigiría duplicar toda la flota de escolta ni aeronaves, sino rotar recursos disponibles como 12 cazas Rafale M adicionales y utilizar sistemas de doble dotación en las fragatas.

El análisis aconseja descartar la extensión de vida útil del Charles de Gaulle por su alto coste económico, estimado en unos 2.000 millones de euros, y las complejas dificultades técnicas que implicaría.

Construir un segundo buque consecutivo permitiría ahorrar hasta un 30% en los costes de producción al aprovechar los trabajos de I+D y las economías de escala ya financiados.

Un informe parlamentario propone encargar en 2029 una segunda unidad gemela del futuro portaaviones nuclear France Libre para evitar parones operativos cuando el buque principal esté en mantenimiento.

Francia quiere acabar con su dependencia de un único portaaviones nuclear. Un informe parlamentario pide encargar en 2029 una segunda unidad gemela del futuro France Libre para mantener un grupo aeronaval permanente y reforzar el liderazgo naval europeo de París.

El documento, elaborado por el diputado Yannick Chenevard para la Comisión de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional, sostiene que la evolución de las amenazas internacionales exige aprovechar la construcción del nuevo portaaviones para ampliar la capacidad de proyección de París.

La decisión sobre un segundo buque abriría un debate industrial y presupuestario: cuánto invertir en una plataforma de esta magnitud y qué presencia naval debe mantener Francia ante la creciente competencia estratégica y la presión sobre las fuerzas europeas.

La propuesta del parlamentario pretende resolver una vulnerabilidad estructural de la Marine Nationale, según avanza Naval News: la dependencia del Charles de Gaulle, su único portaaviones nuclear, que obliga a Francia a afrontar periodos sin una capacidad aeronaval embarcada cuando el buque entra en mantenimiento o en grandes trabajos de modernización.

El relevo está previsto para 2038, cuando el France Libre entre en servicio. Entre 2035 y 2038, ambos buques coincidirán en la flota para facilitar la transición de las tripulaciones y el adiestramiento.

Sin embargo, mantener dos portaaviones permitiría ir más allá de ese periodo de solapamiento y garantizar una disponibilidad más sostenida a largo plazo.

Segundo buque por un 30% menos

El informe apuesta por construir una segunda unidad idéntica al France Libre en lugar de prolongar la vida operativa del Charles de Gaulle.

Según los cálculos recogidos en el documento, el segundo portaaviones podría costar alrededor de un 30% menos que el primero, al aprovechar los trabajos de investigación y desarrollo ya financiados.

La construcción consecutiva de ambos buques en los astilleros Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire, permitiría mantener las capacidades industriales, aprovechar las economías de escala y reducir los costes asociados a la producción. Introducir otros grandes encargos civiles entre ambos proyectos, advierte el informe, podría diluir esas ventajas.

Por ello, el diputado plantea fijar 2029 como fecha límite estratégica para lanzar el segundo pedido, de forma que los calendarios de mantenimiento de ambos portaaviones puedan alternarse y maximizar su disponibilidad.

El portaaviones Charles de Gaulle. -

La alternativa de prolongar la vida del Charles de Gaulle más allá de 2038 presenta, según el análisis parlamentario, importantes obstáculos técnicos y financieros.

El envejecimiento de sus reactores nucleares, sometidos durante décadas a la radiación, y las dificultades para inspeccionar las zonas inferiores del casco complicarían una nueva gran revisión.

Esta opción exigiría una cuarta intervención técnica de gran envergadura, incluido el recambio del combustible nuclear, con un coste estimado de unos 2.000 millones de euros para obtener únicamente unos años adicionales de servicio.

El Gobierno deberá evaluar formalmente esta posibilidad después de la revisión del buque prevista para 2028, aunque el informe se inclina por descartarla.

Sin duplicar toda la flota

Uno de los argumentos habituales contra la adquisición de un segundo portaaviones es el coste de duplicar los buques de escolta, los submarinos y las unidades logísticas necesarios para proteger al grupo aeronaval.

El informe cuestiona esta premisa: el objetivo no sería desplegar dos grupos de combate simultáneamente, sino mantener uno disponible mientras el otro portaaviones se encuentre en mantenimiento, preparación o adiestramiento.

Un caza Rafale francés. Wikimedia Omicrono

En el plano aéreo, el refuerzo adicional se limitaría, según las estimaciones del documento, a 12 cazas embarcados Rafale M y dos aviones de alerta temprana E-2D Advanced Hawkeye. Las aeronaves y sus tripulaciones podrían rotar entre las dos plataformas en función de las necesidades operativas.

La disponibilidad de escoltas también podría mejorarse mediante sistemas de doble dotación en las fragatas de defensa aérea, una fórmula que permitiría incrementar el tiempo de despliegue sin adquirir necesariamente nuevos buques.

No obstante, el informe subraya que Francia debe avanzar hacia una flota de 18 fragatas de primer rango para sostener sus compromisos navales a largo plazo.

La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre la capacidad europea para operar de manera autónoma en escenarios de alta intensidad. Un segundo portaaviones reforzaría la presencia francesa en el Atlántico, el Mediterráneo y el Indo-Pacífico, además de proporcionar mayor flexibilidad para responder a crisis simultáneas.

80.000 toneladas

El futuro France Libre, bautizado por Emmanuel Macron en marzo de 2026 en homenaje al movimiento de resistencia de la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial, será uno de los mayores programas navales de la industria de defensa francesa.

El France Libre, desarrollado bajo el programa PANG con un presupuesto estimado de unos 10.000 millones de euros, será un portaaviones de propulsión nuclear equipado con dos reactores TechnicAtome K22, de unos 220 MW térmicos cada uno.

El proyecto, liderado por Naval Group, Chantiers de l’Atlantique y TechnicAtome, prevé un buque de unas 80.000 toneladas y 310 metros de eslora, casi el doble del desplazamiento del actual Charles de Gaulle, de 42.000 toneladas.

El buque incorporará catapultas electromagnéticas EMALS y sistemas de frenado AAG, suministrados por la estadounidense General Atomics, y podrá operar con un ala aérea de unos 30 aviones de combate, inicialmente basada en el Rafale M F5, además de tres aeronaves de alerta temprana E-2D Advanced Hawkeye y hasta seis helicópteros NH90 Caïman.

El diseño también contempla la futura integración de drones de combate y del caza de nueva generación, con el objetivo de adaptar sus capacidades a los escenarios bélicos futuros.