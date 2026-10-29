La evolución de las F-110 de Navantia podrá lanzar misiles Patriot: "Nadie compite contra las capacidades de esta fragata"

Navantia prev! negociar el contrato de dise!o con Defensa entre diciembre y enero, estimando la entrega de la primera unidad a la Armada antes de 2035.

El nuevo dise!o ampl!a la eslora a 149,8 metros, aumenta el desplazamiento a 7.000 toneladas y alcanza velocidades de hasta 29 nudos con turbinas de gas mejoradas.

Las nuevas unidades podr!n operar misiles estadounidenses como los ESSM, SM-2, SM-3, SM-6 y potencialmente los Patriot PAC-3 gracias al radar Spy-7(v)2 y el sistema Aegis.

Navantia trabaja en la evoluci#n de sus fragatas con el modelo F-110 Flight II, aumentando las celdas de lanzamiento vertical de 16 a 64 para potenciar la defensa a)rea.

Con la construcción de las cinco fragatas F-110 avanzando a toda máquina, en Navantia ya ponen el foco en el desarrollo de la evolución de estos buques: las F-110 Flight II, de las que la Armada quiere adquirir dos unidades.

Entre las modificaciones que presenta el nuevo diseño respecto al original destaca un mayor número de celdas Mk-41 de lanzamiento vertical de misiles (VLS), pasando de 16 a 64. Esta ampliación es un requerimiento directo de la fuerza naval española, interesada en incrementar la capacidad de defensa aérea y antimisiles de las F-110.

48 de estas celdas, fabricadas por la empresa estadounidense Lockheed Martin, estarán ubicadas en la proa, mientras que las 16 restantes se ubicarán en el castillo de la embarcación, la estructura anterior a la cubierta de helicópteros.

Las mismas, podrán lanzar "todos los misiles de diseño estadounidense", según ha explicado este martes el director de Soluciones de Combate Multidominio de Lockheed Martin, Michael Koch, en una rueda de prensa realizada instantes posteriores a la botadura de la fragata F-112 'Roger de Lauria', en Ferrol (A Coruña).

De esta manera, entre otros, las futuras fragatas españolas podrán lanzar misiles ESSM, SM-2, SM-3 y los modernos SM-6, gracias al radar Spy-7(v)2, pieza clave del sistema antiaéreo Aegis diseñado también por la empresa estadounidense.

En este sentido, Koch ha recordado que la compañía está trabajando con la Marina de Estados Unidos para integrar los misiles Patriot PAC-3 en los destructores de la clase Arleigh Burke. "En el futuro, obviamente, la Armada española también está interesada en esa capacidad", ha asegurado.

Una posibilidad que también ha sido señalada este miércoles por Juan Ignacio de la Cueva, director Comercial y de Desarrollo de Negocio de Navantia, durante un encuentro con la prensa del que ha participado EL ESPAÑOL. "Estamos hablando de los nuevos misiles desarrollados por EEUU", ha insistido de la Cueva.

Maqueta de la fragata F-110 Flight II de Navantia Gastón Trelles

Con las F-110 Flight II Navantia pretende dar respuesta a las nuevas necesidades de las fuerzas navales a nivel internacional aflorados por conflictos como el de Ucrania o el de Oriente Próximo, en el que los ataques aéreos han tenido prácticamente todo el protagonismo. "Responde a los tiempos que corren y a lo que pensamos sucederá en los próximos 15 años", ha subrayado Eduardo Dobarro, director de Navantia Ferrol.

Desde el constructor naval han asegurado que están preparados para, en el mejor de los escenarios, firmar con el Ministerio de Defensa el contrato para la fase de diseño de los nuevos buques entre diciembre y enero próximos para, en un plazo de nueve meses, sellar la orden de ejecución.

Durante ese tiempo, ambas partes terminarían por cerrar negociaciones y perfilar los últimos detalles del nuevo programa. Navantia afirma que está en condiciones de entregar a la Armada la primera unidad Flight II antes de 2035.

Asimismo, en el astillero público aspiran que esta nueva versión de su buque más moderno le abra las puertas a nuevos contratos en el mercado internacional. "Nadie puede competir hoy en día con las capacidades de este buque, que cuenta con un diseño maduro y consolidado", ha destacado Dobarro.

Características del Flight II

Las Flight II serán 4,8 metros más largas que las fragatas originales, con una eslora de 149,8 metros, una manga de 18,6 m y un calado de 5,3 m. Además, el peso aumenta en 800 toneladas, hasta alcanzar un desplazamiento de 7.000 toneladas.

Asimismo, los nuevos buques serán más rápidos gracias a sus turbinas de gas mejoradas, llegando a 29 nudos de velocidad máxima y 18 nudos de velocidad de crucero. Para operar precisarán una tripulación de 170 personas y contará con alojamiento adicional para otras 37 personas.

Imagen ilustrativa de las futuras fragatas F-110 Flight II Navantia

Aunque la defensa aérea y antimisil será la prioridad de esta evolución, la F110 IAMD mantendrá el carácter multimisión de la familia. El proyecto contempla conservar las capacidades antisubmarinas, antisuperficie y de guerra electrónica, además de la posibilidad de actuar frente a amenazas asimétricas.

También se prevé mantener espacios multimisión para alojar módulos y sistemas adicionales, así como capacidad para operar con un segundo helicóptero y embarcar vehículos no tripulados. Esta flexibilidad permitirá adaptar la plataforma a diferentes escenarios operativos sin limitarla a una única función.

El diseño incorpora, además, herramientas destinadas a mejorar la disponibilidad de los buques y optimizar su mantenimiento.

Entre ellas figuran el Gemelo Digital, el mantenimiento basado en la condición y un sistema integrado de control de la plataforma, que permitirán anticipar incidencias, planificar intervenciones y facilitar la formación de las dotaciones.