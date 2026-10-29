El ejército de EEUU despliega sistemas de defensa aérea para blindar la residencia de Trump en Florida, Mar-a-Lago

Desde enero de 2025, cazas de combate han interceptado más de 60 aeronaves que violaron el espacio aéreo restringido sobre Palm Beach.

El refuerzo de seguridad se suma a los incidentes previos, como el intento de asesinato frustrado en septiembre de 2024 en su club de golf.

La operación fue realizada por el NORAD y NORTHCOM a petición del Servicio Secreto, sin confirmar si responde a una amenaza concreta o es preventivo.

EEUU ha desplegado sistemas terrestres de defensa aérea con misiles en barcazas y en el aeropuerto para proteger la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago.

Estados Unidos ha reforzado la protección de Donald Trump con el despliegue de sistemas terrestres de defensa aérea en Mar-a-Lago, el club privado de Palm Beach (Florida) donde el presidente tiene su residencia, y en puntos estratégicos de sus alrededores.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran sistemas de misiles a bordo de varias barcazas próximas al complejo y en el aeropuerto internacional de Palm Beach, que el pasado julio fue renombrado como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

El despliegue ha sido ejecutado por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés) y el Comando Norte de Estados Unidos (NORTHCOM) "a petición del Servicio Secreto", según explicó un portavoz de ambos organismos al canal local WPTV.

Las autoridades militares, sin embargo, no han aclarado si la operación responde a una amenaza concreta contra el mandatario o si forma parte de una ampliación preventiva del dispositivo de seguridad que protege su residencia en Florida, adonde se desplaza algunos fines de semana.

El refuerzo se produce en un contexto de máxima vigilancia en torno al presidente. Mar-a-Lago cuenta con un dispositivo de seguridad reforzado desde septiembre de 2024, cuando se frustró un intento de asesinato contra Trump en su club de golf de Palm Beach.

Mar-a-Lago cuenta con un dispositivo de seguridad reforzado. WPTV

El incidente llevó a las autoridades federales a endurecer las medidas de protección del entonces candidato republicano.

La defensa del espacio aéreo de la zona también exige una vigilancia constante.

Según WPTV, desde la toma de posesión de Trump, en enero de 2025, los pilotos de combate estadounidenses han interceptado más de 60 aeronaves que vulneraron las restricciones temporales de vuelo establecidas en torno a Palm Beach.

La instalación de estos sistemas añade una nueva capa de protección militar a un perímetro que ya combina las medidas del Servicio Secreto con restricciones aéreas y vigilancia de las Fuerzas Armadas.

Por el momento, Washington no ha detallado qué capacidades antiaéreas se han desplegado ni cuánto tiempo permanecerán activas.