Efectivos de la UME se trabajan en tareas de rescate y apoyo en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) UME

La UME despliega 100 efectivos para colaborar en el dispositivo de intervención de la tragedia ferroviaria

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LO ESENCIAL Las claves Cerca de 100 efectivos del Primer Batallón de la UME se han desplegado en Urda (Toledo) tras el choque de un tren de Renfe y uno de Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El accidente ferroviario ha dejado al menos 64 fallecidos y una amplia intervención de rescate. La UME aporta perros de búsqueda, herramientas de excarcelación, personal sanitario, apoyo psicológico, gestión de morgue y maquinaria pesada como tres grúas. En el dispositivo de emergencia, activado a petición de Castilla-La Mancha, colaboran también efectivos de Seguridad Ciudadana, Tráfico y SEPRONA de la Guardia Civil.

Cerca de 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentran en la zona del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) para colaborar en las labores de intervención y rescate de las víctimas. El siniestro, que ha dejado al menos 64 fallecidos, se produjo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre Los Yébenes y Urda, tras el choque por alcance de un tren de Renfe contra otro de Iryo.

La UME ha puesto a disposición sus capacidades de búsqueda y rescate, equipo cinológico y herramientas de excarcelación, sin olvidar los equipos sanitarios y de apoyo psicológico. En el plano humanitario y de triaje, se han incorporado dos equipos sanitarios dotados con ambulancias, un equipo especializado en apoyo psicológico para familiares y afectados, y un equipo de apoyo a la gestión de víctimas mortales e identificación (morgue).



Además, se han movilizado tres grúas y maquinaria pesada para tareas de desescombro, elevación y retirada de material ferroviario. El dispositivos aumentará a lo largo de la jornada.

La UME en labores de búsqueda y rescate en el accidente ferroviario de Toledo

El principal objetivo del despliegue es la localización urgente y el rescate de personas atrapadas, así como la estabilización del entorno mediante la apertura de vías de acceso y la retirada de elementos ferroviarios de gran tonelaje.

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del Ministerio de Defensa y de la propia unidad, que, por el momento, desplaza a militares del Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I), con base en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Ante la magnitud de la tragedia, según ha podido saber este medio, también se están incorporando a esas tareas de rescate miembros de la Unidad que se encontraban realizando el Curso Básico de Emergencias en Toledo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, ha expresado su "consternación" por el accidente de Los Yébenes. Y ha transmitido todo su "apoyo a los servicios de emergencia desplazados a la zona para ayudar".

Consternados por el accidente de Los Yébenes. Todo nuestro apoyo a los servicios de emergencia desplazados a la zona para ayudar. — Ministerio Defensa (@Defensagob) October 28, 2026

La UME, activada a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha sido desplegada dentro de un amplio dispositivo de emergencia.

En el dispositivo también participan la Guardia Civil, que ha desplegado efectivos de Seguridad Ciudadana de Toledo, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y personal de la Jefatura de Tráfico, según fuentes del Gobierno.