Saab se alía con la industria canadiense para incitar a Ottawa a comprar el caza Gripen y dejar de lado el F-35 de EEUU

Estados Unidos advierte de que renunciar al F-35 por el Gripen podría afectar a la cooperación de defensa aeroespacial en el NORAD entre ambos países.

El plan incluye instalar una línea de montaje final en suelo canadiense, transferencia tecnológica y la creación de hasta 12.600 empleos directos e indirectos.

La oferta sueca busca aprovechar la revisión del contrato de los cazas F-35 de EE. UU. en Canadá, provocada por el incremento de sus costes y retrasos en las entregas.

Saab se ha aliado con las empresas canadienses IMP, Magellan Aerospace y CAE para ofrecer a Canadá un ecosistema industrial local en torno al caza Gripen E.

La pugna por definir el futuro de la aviación militar de Canadá ha entrado en una fase decisiva de alta intensidad industrial y geopolítica. Mientras la Fuerza Aérea canadiense acaba de recibir sus dos primeros cazas furtivos F-35A, la compañía aeroespacial sueca Saab ha lanzado este martes una contundente contraofensiva para convencer a Ottawa de adquirir sus aviones Gripen.

El fabricante nórdico ha anunciado una serie de alianzas estratégicas con destacadas firmas aeroespaciales canadienses con el fin de edificar una cadena de montaje y un ecosistema industrial soberano en torno al Gripen E, tratando de persuadir al gobierno liderado por Mark Carney de que reduzca o desestime el megacontrato con la estadounidense Lockheed Martin.

La adquisición inicial de 88 cazas F-35A se encuentra actualmente bajo una minuciosa revisión gubernamental debido a su escalada de costes, que ha saltado de los 19.000 a los 27.700 millones de dólares canadienses (17.705 millones de euros), una cifra que combinada con el gasto en armamento e infraestructuras ya alcanza los 33.200 millones de dólares canadienses (21.220 millones).

Aprovechando este malestar financiero y los retrasos logísticos que impiden la llegada física de los F-35 a suelo canadiense antes de 2028, Saab ha sellado acuerdos de gran calado con gigantes locales de la talla de IMP Aerospace & Defence, Magellan Aerospace y CAE para transferir capacidades completas de fabricación, ensamblaje, soporte y adiestramiento a Canadá.

"La capacidad de cazas de Canadá es una inversión nacional a largo plazo", ha afirmado Micael Johansson, presidente y director ejecutivo de Saab, tras oficializar este frente empresarial común.

"Junto con CAE, IMP y Magellan Aerospace estamos preparados para establecer un sólido ecosistema industrial canadiense en torno al Gripen que aporte eficacia operativa, soberanía nacional y beneficios industriales y tecnológicos duraderos", ha destacado Johansson.

El eje central de esta propuesta descansa sobre la promesa de autonomía industrial y retornos tangibles para el tejido productivo canadiense, dos puntos en los que el contrato del F-35 ha recibido constantes críticas.

Gripen E/F Saab

El nuevo acuerdo marco suscrito con IMP contempla la instalación de una línea de montaje final para el Gripen E directamente en suelo canadiense, asumiendo además la producción del montaje eléctrico y el soporte integral en servicio de la flota.

Según detalló David Gossen, presidente de IMP Aerospace & Defence, esta alianza es también una oportunidad para que su compañía "produzca y preste apoyo a los aviones de los clientes del Gripen a nivel internacional, posicionando a la industria canadiense como una parte perdurable del programa global del Gripen".

A esta estructura de ensamblaje se añade un memorando de entendimiento con Magellan Aerospace, compañía que se responsabilizará de la manufactura local de aeroestructuras avanzadas, materiales compuestos y ensamblajes estructurales de alta precisión.

"Magellan Aerospace está bien posicionada para aportar décadas de experiencia en fabricación aeroespacial avanzada al programa Gripen, contribuyendo a la creación de puestos de trabajo de alta tecnología y a la capacidad de defensa soberana aquí mismo, en Canadá", ha subrayado Haydn Martin, vicepresidente de Desarrollo Empresarial de la firma.

Caza F-35 USAF

El tercer pilar de este consorcio recae en CAE, compañía globalmente reconocida en el ámbito de la simulación y la instrucción militar, que se ocupará de impartir formación avanzada a pilotos y personal de mantenimiento, además de proporcionar soporte técnico para los sistemas de misión.

"CAE cuenta con décadas de experiencia contribuyendo a la preparación para la misión de pilotos de caza de todo el mundo", ha asegurado su presidente, Pascal Grenier. "En caso de que el Gobierno de Canadá elija el Gripen, CAE está preparada para colaborar con Saab con el fin de apoyar la futura fuerza de cazas de Canadá".

Convivencia de ambos cazas

El órdago corporativo busca inclinar la balanza en Ottawa hacia una reconsideración radical de la flota militar, en un instante en que los veteranos CF-18 Hornet, en servicio ininterrumpido desde 1982, exigen un relevo inaplazable.

El Ejecutivo de Carney evalúa alternativas que van desde cancelar el grueso del pedido del F-35 hasta formular flotas combinadas de 30 cazas F-35A y 60 Gripen E, o de 72 F-35A y 40 modelos suecos.

Frente a la opción estadounidense, Saab esgrime la creación de entre 6.000 y 12.600 empleos directos e indirectos, la integración del misil aire-aire de largo alcance Meteor, radar AESA avanzado y una adaptabilidad idónea para operar en las exigentes bases del Ártico canadiense, además de ofrecer sinergias con una potencial compra de aviones de alerta temprana Saab GlobalEye sobre fuselaje del Bombardier Global 6500.

La oferta industrial sueca, desarrollada en estrecho contacto con centros de investigación y universidades canadienses, promete una transferencia de conocimiento en tecnologías punta como la ingeniería de sistemas basada en modelos y los materiales avanzados que Washington restringe celosamente en el F-35.

No obstante, el desafío para Ottawa no es solo económico e industrial: Estados Unidos ya ha advertido formalmente a Canadá de que apartarse del programa F-35 para adoptar el Gripen acarrearía una revisión de los compromisos de defensa aeroespacial bilateral en el seno del NORAD, recordando de paso que los motores GE F414 del avión nórdico continúan bajo control de exportación estadounidense.

En esta encrucijada entre la presión estratégica de la Casa Blanca y la promesa sueca de soberanía productiva, Canadá debe decidir si abraza el ecosistema nacional ofrecido por Saab o ratifica su dependencia absoluta del caza insignia de Lockheed Martin.