La prueba se realizó en el marco del plan de adiestramiento de las Fuerzas Armadas rusas para reforzar su capacidad de disuasión estratégica.

El misil Bulavá cuenta con un alcance de más de 8.000 kilómetros y capacidad para transportar múltiples ojivas nucleares.

El proyectil impactó en la región ártica de Arcángel, a unos 600 kilómetros de Noruega y Finlandia, en pleno flanco norte de la OTAN.

El submarino nuclear Generalissimus Suvorov lanzó con éxito un misil balístico intercontinental Bulavá desde el mar de Ojotsk.

Rusia ensaya su disuasión nuclear en plena tensión con la OTAN: un submarino de la Flota del Pacífico lanzó desde el mar de Ojotsk un misil Bulavá, que impactó en la región ártica de Arcángel, a unos 600 kilómetros de Noruega y Finlandia.

El lanzamiento fue efectuado este miércoles por el Generalissimus Suvorov, un submarino nuclear del proyecto 955A Boréi-A, según informó el Ministerio de Defensa ruso a través de su canal oficial de Telegram. El ejercicio se desarrolló, de acuerdo con Moscú, conforme al plan de adiestramiento militar de las Fuerzas Armadas rusas.

"Las ojivas del misil alcanzaron con éxito el polígono a la hora prevista", aseguró el departamento, que difundió imágenes de la prueba. El proyectil fue dirigido contra el polígono de Chizhá, situado a orillas del mar Blanco, en la región de Arcángel, al norte de Rusia.

Rusia prueba un misil nuclear Bulavá desde un submarino de su Flota del Pacífico y alcanza un objetivo en el Ártico (Telegram)

El ensayo pone de relieve la capacidad de Moscú para emplear sus submarinos estratégicos como plataformas de lanzamiento de armas nucleares de largo alcance.

A diferencia de los sistemas terrestres, estas unidades pueden operar sumergidas y desplazarse por amplias zonas marítimas, lo que dificulta su localización y refuerza la capacidad de represalia nuclear rusa.

Más de 8.000 km de alcance

El Bulavá (RSM-56, designación de la OTAN SS-N-32) es uno de los principales vectores de la disuasión nuclear marítima rusa.

Se trata de un misil balístico intercontinental lanzado desde submarinos, diseñado para transportar varias ojivas nucleares y atacar objetivos situados a miles de kilómetros.

El proyectil mide aproximadamente 12 metros de longitud, tiene una masa de lanzamiento cercana a las 37 toneladas y un alcance estimado de entre 8.000 y 8.300 kilómetros, según fuentes especializadas.

Su sistema de propulsión de tres etapas utiliza combustible sólido, una tecnología que facilita su almacenamiento y reduce los preparativos necesarios para el lanzamiento.

Submarino nuclear de la clase Borey Ministerio de Defensa de Rusia

El Bulavá puede transportar hasta seis ojivas nucleares según algunas estimaciones, aunque determinadas fuentes atribuyen al sistema una capacidad máxima de hasta diez vehículos de reentrada. La configuración real depende de la carga asignada y de las condiciones operativas, unos datos que no se conocen de forma independiente.

El misil está diseñado para equipar a los submarinos estratégicos de la clase Boréi y Boréi-A, capaces de transportar hasta 16 unidades cada uno. Estos sumergibles constituyen una pieza esencial de la tríada nuclear rusa, junto con los misiles balísticos terrestres y los bombarderos estratégicos.

El Generalissimus Suvorov forma parte de esta nueva generación de submarinos de propulsión nuclear, concebidos para garantizar la capacidad de ataque estratégico de Rusia desde el mar.

Su despliegue en la Flota del Pacífico permite a Moscú mantener una fuerza nuclear embarcada en el extremo oriental del país, con acceso a amplias áreas del Pacífico y del Ártico.

Flanco norte de la OTAN

La elección del polígono de Chizhá sitúa el ejercicio en un entorno de especial relevancia estratégica. El campo de pruebas se encuentra a orillas del mar Blanco, en el Ártico ruso, a poco más de 600 kilómetros de las fronteras de Noruega y Finlandia, dos miembros de la OTAN que han reforzado su cooperación militar ante la amenaza rusa.

El lanzamiento coincide, además, con un nuevo intercambio diplomático entre Moscú y ambos países. El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo el martes una conversación telefónica con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

Durante el contacto, Putin sostuvo que una paz "justa y duradera" en Ucrania solo será posible si se tienen en cuenta "de manera plena e incondicional los intereses legítimos de la Federación Rusa".

El mandatario también acusó a los países de la Unión Europea y la OTAN de mantener una política de confrontación que, a su juicio, contribuye a prolongar la guerra.

Aunque Moscú presenta el lanzamiento como un ejercicio de adiestramiento, la prueba demuestra la capacidad de sus fuerzas estratégicas para ejecutar un lanzamiento desde una plataforma sumergida y alcanzar un objetivo situado en el extremo norte del país.

El contexto geográfico y político añade relevancia a una maniobra que se inscribe en el esfuerzo ruso por mantener operativa su capacidad de disuasión nuclear.

Más de 40 lanzamientos

Rusia ha realizado más de 40 lanzamientos de prueba del Bulavá desde el desarrollo del sistema. Uno de los ensayos más recientes citados antes de esta nueva prueba tuvo lugar el 5 de noviembre de 2024, cuando el submarino nuclear Imperator Aleksandr III lanzó uno de estos misiles.

El Generalissimus Suvorov también efectuó un lanzamiento en 2023, cuando disparó un Bulavá desde el mar Blanco hacia el polígono de Kura, en la península de Kamchatka, a orillas del Pacífico.

La continuidad de estos ejercicios refleja la importancia que Rusia concede a la modernización de su componente nuclear marítimo.

En un escenario marcado por el deterioro de las relaciones con Occidente y la creciente competencia militar en el Ártico, los submarinos Boréi-A y sus misiles Bulavá siguen siendo instrumentos centrales de la capacidad rusa de disuasión estratégica.