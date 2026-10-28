Militares de la UME explican cómo está siendo el dispositivo de la Unidad en la tragedia ferroviaria de Toledo

El despliegue incluye atención psicológica para los familiares de las víctimas y apoyo al Instituto de Medicina Legal de Toledo en las autopsias, traslado y custodia de los cadáveres.

Los equipos especializados utilizan perros adiestrados, medios de excarcelación y grúas de alto tonelaje para levantar los vagones, asegurar la zona y localizar a posibles víctimas atrapadas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a 200 efectivos para colaborar en las labores de rescate, triaje y apoyo tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que deja al menos 68 fallecidos.

Doscientos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llevan todo el día trabajando en labores de rescate, triaje y en apoyo al Instituto de Medicina Legal de Toledo en las autopsias y depósito de los cadáveres en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos.

Como en el accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero y que dejó 46 fallecidos, la UME ha desplegado sus capacidades de búsqueda y rescate (USAR), equipo cinológico y herramientas de excarcelación, junto con equipos sanitarios.

En el ámbito humanitario y de triaje, se han incorporado dos equipos sanitarios con ambulancias, un equipo especializado en apoyo psicológico para familiares y afectados, y un equipo de apoyo a la gestión e identificación de víctimas mortales (morgue), como señala el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias.

Declaraciones del teniente coronel Alfonso Arribas (UME)

El principal objetivo del despliegue ha sido, desde el inicio, localizar y rescatar con urgencia a las personas atrapadas, así como estabilizar el entorno mediante la apertura de las vías de acceso.

Los equipos de la UME “están colaborando con la dirección de la Emergencia principalmente en la evacuación de heridos, su estabilización y del triaje de los mismos”.

Posteriormente, "han entrado en servicio los equipos de búsqueda y rescate humano (USAR) para colaborar con los dispositivos de bomberos ya desplegados" y "estabilizar los vagones donde se encontraban personas fallecidas".

Además se han desplazado "grúas de alto tonelaje" para poder levantar los trenes y "acabar de confirmar las posibles personas fallecidas que se encuentren debajo de estos vagones".

Tras el apuntalamiento de los vagones, los equipos cinológicos y el personal de búsqueda técnica de la UME, han recorrido el interior de los vagones accidentados en Los Yébenes.

Tras el apuntalamiento de los vagones, los equipos cinológicos 🐕 y el personal de búsqueda técnica, recorrén el interior de los vagones accidentados en Los Yébenes. https://t.co/DwYNm6AXCE — UME (@UMEgob) October 28, 2026

Asimismo, personal de la UME trabaja en “apoyar a los familiares de las víctimas, intentando apoyarles en estos momentos de tanto sufrimiento e incertidumbre”, según el teniente coronel Jaime José Mas Esquerdo, jefe de la sección de psicología de la UME.

"Intentamos amortiguar el sufrimiento para que las familias puedan sobrellevar esta situación", sostiene.

Teniente coronel Jaime José Mas Esquerdo, jefe de la sección de psicología de la UME

Igualmente, la UME está apoyando al Instituto de Medicina Legal de Toledo en las autopsias y depósito de los cadáveres. Como asegura el teniente coronel Pedro Casado, jefe de la asesoría jurídica de la UME, están colaborando "en el traslado y custodia de fallecidos, tanto al Servicio Forense como al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil".

Teniente coronel Pedro Casado

Y ha recordado que "la Unidad Militar de Emergencias, cuando despliega este servicio, actúa siempre con el principio de máxima dignidad a las personas fallecidas". "Personas a las que acompañaremos durante todo el tiempo hasta que puedan ser entregadas a sus familiares", ha indicado el teniente coronel Casado.

Un total de 724 efectivos de la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME) y Protección Civil están ayudando en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo).