Washington estudia integrar el misil hipersónico Blackbeard en los cazas F-16 para ampliar su capacidad de ataque

El programa busca diversificar los sistemas de ataque hipersónico de Estados Unidos frente a defensas aéreas avanzadas, junto a otros proyectos como el misil HACM.

Washington proyecta adquirir más de 4.000 unidades de este misil entre 2028 y 2031 para garantizar su producción y despliegue masivo.

El misil de largo alcance ya ha realizado pruebas de compatibilidad con los F/A-18F Super Hornet y también se contempla su uso en lanzadores terrestres HIMARS.

Estados Unidos analiza la viabilidad de integrar el misil hipersónico Blackbeard en los cazas F-16 tras modificar el contrato con la empresa Castelion.

Estados Unidos busca ampliar las plataformas capaces de lanzar armas hipersónicas y estudia incorporar el misil Blackbeard, desarrollado por la compañía Castelion, a los cazas F-16.

La iniciativa permitiría explorar el empleo de esta arma de ataque de largo alcance desde un avión de combate ampliamente extendido, en un momento en el que el Pentágono acelera el desarrollo de sistemas capaces de golpear objetivos estratégicos a gran distancia.

Castelion ha anunciado que evaluará la viabilidad de integrar el Blackbeard en el avión de combate polivalente F-16 tras una modificación de su contrato con el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AFRL, por sus siglas en inglés), cuyo importe no ha trascendido.

Coming soon to a theater near you...BLACKBEARD! @USPACOM @CENTCOM @PAEAviation https://t.co/KgBtIqdf8I — NAVAIR (@NAVAIRNews) September 25, 2026

El contrato base ya había sido ampliado en septiembre con 16,4 millones de dólares, hasta un total de 37,2 millones. El programa, previsto hasta junio de 2028, busca desarrollar un arma de ataque de precisión y largo alcance, producible a gran escala.

La incorporación al F-16 ampliaría las plataformas disponibles para el Blackbeard, hasta ahora centradas en los F/A-18E/F Super Hornet de la Armada y en lanzadores terrestres móviles como el HIMARS M142.

Un misil para multiplicar

La Armada de Estados Unidos ya ha realizado pruebas de compatibilidad del Blackbeard con el F/A-18F Super Hornet. Durante estos ensayos se llegaron a instalar dos misiles en el avión para evaluar su integración, aunque las imágenes difundidas mostraban el aparato volando con las armas en los soportes externos, sin acreditar un lanzamiento efectivo.

Los planes de adquisición de la Marina apuntan a incorporar un volumen considerable de estos misiles para ampliar el arsenal de la aviación embarcada y reforzar su capacidad de atacar objetivos fortificados a larga distancia. Según la información disponible, cada F/A-18E/F podría transportar hasta cuatro unidades.

Las previsiones de adquisición para los ejercicios fiscales de 2028 a 2031 contemplan la compra de más de 4.000 misiles Blackbeard.

Esta cifra refleja la importancia que Washington concede no solo al desarrollo de armas hipersónicas, sino también a su producción masiva para disponer de reservas suficientes en un conflicto de alta intensidad.

Cazas F-16 USAF

La posible integración en el F-16 abriría otra vía para desplegar el sistema, aunque la evaluación anunciada por Castelion no implica que se haya aprobado su incorporación operativa ni que el avión esté ya capacitado para dispararlo.

La compatibilidad física, los sistemas de control de tiro, la integración de software y la validación de las condiciones de lanzamiento forman parte de los desafíos que deberá resolver el programa.

La carrera hipersónica

El desarrollo del Blackbeard se enmarca en una apuesta más amplia del Pentágono por dotarse de armas de largo alcance capaces de superar las defensas adversarias y atacar objetivos de alto valor. Estados Unidos trabaja en paralelo en otros programas hipersónicos, tanto para la Fuerza Aérea como para la Armada.

Recientemente, la Fuerza Aérea estadounidense realizó la primera prueba de su nuevo misil de crucero hipersónico HACM en un campo de ensayos de Australia. Este sistema se desarrolla en colaboración con la Real Fuerza Aérea Australiana en el marco del proyecto conjunto SCIFiRE.

Aunque ambos programas responden al objetivo de reforzar la capacidad de ataque a larga distancia, el Blackbeard y el HACM son desarrollos distintos.

Su evolución refleja el esfuerzo estadounidense por diversificar las armas disponibles, ampliar las plataformas desde las que pueden emplearse y aumentar la capacidad de producción para sostener operaciones prolongadas frente a adversarios con defensas aéreas avanzadas.