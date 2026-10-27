La Royal Navy podría contar con solo una fragata Type 23 plenamente operativa en 2027 por el deterioro de la flota

La falta de buques expone misiones estratégicas críticas para la OTAN, como el rastreo de submarinos rusos en el Atlántico Norte y la protección de infraestructuras energéticas y de comunicaciones.

Los buques sustitutos, como las nuevas fragatas Type 26 y Type 31, acumulan importantes retrasos y sus capacidades operativas no comenzarán a consolidarse hasta finales de esta década.

El Parlamento británico alerta de que la Armada está lejos de cumplir sus objetivos: actualmente dispone de solo 11 escoltas (seis destructores y cinco fragatas) frente al requisito mínimo de 19.

La Royal Navy podría quedarse con solo una fragata Type 23 plenamente operativa en 2027 debido a la corrosión de los cascos, el envejecimiento de la flota y el retraso en el mantenimiento.

La Royal Navy podría quedarse en 2027 con una sola fragata disponible para operaciones debido al deterioro de sus buques y al retraso en la llegada de sus sustitutos, mientras el Parlamento británico alerta de que la Armada está muy lejos de cumplir sus objetivos de disponibilidad naval.

Se prevé que dos de las cinco fragatas Type 23 que aún conserva la Royal Navy sean declaradas no aptas para la navegación en los próximos meses. Con ello, en 2027, la flota quedaría reducida a tres buques: uno desplegado en el mar, otro en adiestramiento y un tercero en mantenimiento.

La estimación, adelantada por el medio británico The Sun a partir de información del portal especializado Navy Lookout, dibuja un escenario especialmente preocupante para una fuerza naval que debe vigilar el Atlántico Norte, seguir los movimientos de los submarinos rusos y proteger infraestructuras críticas submarinas.

Según las mismas fuentes, dos de las cinco fragatas Type 23 que permanecen en servicio serán declaradas, con casi total seguridad, no aptas para la navegación en los próximos meses, aunque el medio no ha identificado los buques afectados.

La flota está integrada actualmente por los HMS Kent, Portland, Somerset, St Albans y Sutherland. El Kent lleva más de dos años sometido a trabajos de mantenimiento en dique seco, mientras que los otros cuatro buques continúan sosteniendo buena parte de las misiones antisubmarinas de la Armada.

El problema es estructural. Las citadas fragatas fueron diseñadas para una vida útil de 18 años y sus cascos de acero están sufriendo una corrosión que, en algunos casos, hace que su reparación deje de ser económicamente viable.

El más joven de los cuatro buques que permanecen operativos entró en servicio en 2002, lo que da una idea del envejecimiento de una flota que todavía debe cubrir misiones esenciales para la seguridad británica.

Una flota insuficiente

Las fragatas Type 23 desempeñan un papel central en la lucha antisubmarina británica. Entre sus cometidos figuran la vigilancia de los submarinos rusos en el Atlántico Norte, la protección de los submarinos nucleares británicos armados con misiles balísticos cuando salen y regresan a sus bases, y la defensa de las infraestructuras submarinas de comunicaciones.

La reducción de efectivos amenaza con comprometer estas misiones.

El antiguo comandante de fragata Tom Sharpe advirtió de que la Royal Navy no puede prescindir de dos tareas fundamentales: el seguimiento de los submarinos rusos mediante el despliegue de buques equipados con sonar remolcado y la disponibilidad de una unidad de escolta capaz de responder a amenazas en aguas británicas.

"Si nos quedamos con tres fragatas, habrá momentos en los que ninguna estará disponible. Estamos completamente expuestos", alertó Sharpe.

La dificultad no reside únicamente en el número de buques. A medida que envejecen los cascos, aumenta la probabilidad de averías y de periodos prolongados de mantenimiento, lo que reduce todavía más la disponibilidad real de las unidades.

Con solo tres fragatas en condiciones de prestar servicio, la distribución prevista dejaría una en operaciones, otra en adiestramiento y una tercera en mantenimiento. Sin embargo, el propio estado de los buques podría impedir incluso mantener ese esquema de forma continuada.

Lejos de sus propios objetivos

La advertencia se produce después de que el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes publicara un informe sobre la defensa del Alto Norte que cuestiona la preparación de la Armada británica y su capacidad para responder a las amenazas en el entorno estratégico del Atlántico Norte y el Ártico.

El documento, difundido la semana pasada, señala que tanto la disponibilidad de los buques como el tamaño de la flota están muy por debajo de los requisitos establecidos por el propio Gobierno. "La realidad actual difícilmente podría ser más desoladora", resume el comité.

El informe cita, además, una evaluación interna de la OTAN que, según la información publicada, sitúa al Reino Unido en el puesto 31 de los 32 aliados en cuanto a velocidad de rearme, únicamente por delante de Islandia.

Ante esta situación, los diputados han recomendado que no se retire ninguna otra fragata Type 23 equipada con sonar remolcado hasta que una nueva fragata Type 26, desarrollada por la compañía británica BAE Systems, pueda sustituirla individualmente.

El objetivo es evitar que la transición entre generaciones de buques abra una brecha de capacidades que deje a la Royal Navy sin suficientes plataformas para sus misiones antisubmarinas.

La Armada británica mantiene desde 2010 un requisito mínimo de 19 fragatas y destructores. Sin embargo, actualmente dispone de solo 11 escoltas: seis destructores Type 45 y cinco fragatas Type 23.

La situación se ha deteriorado todavía más tras la retirada en julio de las fragatas HMS Richmond y HMS Iron Duke. Esta última abandonó el servicio menos de tres años después de recibir una modernización destinada a prolongar su vida operativa, con un coste de 103 millones de libras, unos 119 millones de euros.

Alrededor de la mitad de los escoltas que aún permanecen en la flota llevan dos años sin hacerse a la mar, un dato que ilustra la distancia entre el inventario nominal de buques y la capacidad efectiva de despliegue.

No llegarán a tiempo

El principal problema para Londres es que sus sustitutas acumulan retrasos. La primera fragata Type 26, el HMS Glasgow, tiene previsto comenzar las pruebas de mar con el contratista durante el primer semestre de 2027, casi una década después del inicio de su construcción.

Su capacidad operativa inicial está prevista para octubre de 2028.

Ilustración de una fragata Type 26 BAE Systems

La nueva clase está concebida para asumir las misiones antisubmarinas de las Type 23 y reforzar la protección de las rutas marítimas del Atlántico Norte. Sin embargo, el calendario de incorporación amenaza con dejar a la Royal Navy varios años con una flota insuficiente para cubrir sus necesidades.

Tampoco existe una solución inmediata en el programa Type 31, destinado a proporcionar fragatas de propósito general.

El Ministerio de Defensa británico mantiene que los primeros buques de esta clase llegarán "antes de que termine la década", sin que esa previsión resuelva el déficit de escoltas a corto plazo.

De acuerdo con las proyecciones recogidas por Navy Lookout a partir del informe parlamentario, la fuerza combinada de fragatas podría reducirse a solo dos buques en 2031 y no recuperaría una cifra de ocho hasta 2037.

La brecha temporal entre la retirada de los buques más antiguos y la entrada en servicio de sus sustitutos amenaza así con prolongarse durante buena parte de la próxima década, precisamente cuando el Reino Unido considera prioritario reforzar su presencia militar en el norte de Europa.

La amenaza rusa

La crisis de las fragatas coincide con las advertencias del secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sobre el deterioro del entorno de seguridad europeo y la necesidad de preparar al país para un posible conflicto con Rusia.

"Eso nos deja algo más de 1.000 días para completar nuestra misión: estar preparados junto a nuestros aliados para luchar y ganar", afirmó Streeting, en referencia al horizonte temporal fijado para elevar el nivel de preparación militar británico.

El Ministerio de Defensa sostiene que la Royal Navy continúa cumpliendo sus compromisos operativos en todo el mundo mientras incorpora nuevas capacidades marítimas. También asegura que el Gobierno está destinando 8.000 millones de libras —unos 9.200 millones de euros— a la construcción de nuevos buques.

No obstante, la financiación de los programas futuros no resuelve por sí sola el problema de disponibilidad de la flota actual. La cuestión inmediata es cómo mantener las misiones de escolta, vigilancia antisubmarina y protección de infraestructuras críticas mientras se retiran los buques más antiguos y se retrasan las nuevas fragatas.

El Gobierno dispone de dos meses para responder a la petición del Comité de Defensa de presentar un plan que permita elevar la disponibilidad de fragatas, destructores y submarinos antes de 2030.

El desafío para Londres será cerrar esa brecha sin dejar desprotegidos los accesos al Atlántico Norte, uno de los espacios marítimos más sensibles para la OTAN y un escenario clave en la competencia estratégica con Rusia.