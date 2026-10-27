Polonia albergará el centro europeo de mantenimiento de los misiles PAC-3 de los sistemas Patriot

A pesar de mejorar la autonomía logística estratégica de la OTAN en Europa, la nueva infraestructura no supondrá un incremento inmediato de las reservas de interceptores.

El proyecto responde a la alta demanda mundial provocada por las guerras en Ucrania y Oriente Medio, mientras el fabricante Lockheed Martin busca aumentar su producción de 600 a 2.000 misiles anuales.

La instalación permitirá realizar las labores de mantenimiento dentro del continente europeo, evitando el envío de los misiles a Estados Unidos para acortar tiempos y reducir costes logísticos.

Polonia albergará el centro europeo de mantenimiento e inspección para los misiles antiaéreos PAC-3 de los sistemas Patriot, tras superar a Alemania, Países Bajos y Noruega.

Polonia ha ganado la pugna a Alemania, Países Bajos y Noruega para acoger en Europa una instalación estratégica destinada al sostenimiento de los sistemas antiaéreos Patriot, desarrollados por Lockheed Martin.

El centro permitirá realizar en territorio europeo las labores de mantenimiento e inspección de los misiles interceptores PAC-3, en un momento marcado por la escasez de munición y el aumento de la demanda internacional.

"Cuatro países, junto con Polonia —Alemania, Países Bajos y Noruega— competían por albergar esta inversión en Europa. Incluso en la fase de solicitud, la propuesta polaca fue considerada la mejor", aseguró la secretaria de Estado del Ministerio de Defensa polaco, Magdalena Sobkowiak, en un mensaje publicado en X.

Dziękuję! Pana wsparcie było kluczowe Panie Ambasadorze @USAmbPoland — Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) October 27, 2026

Sobkowiak, que calificó la decisión de "histórica" subrayó que la elección es fruto de "muchos meses de negociación" con el Pentágono y de los contactos mantenidos desde el principio con la Administración estadounidense.

La decisión llega en un contexto de creciente presión sobre las reservas de misiles interceptores.

Historyczna decyzja! Centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce! 🇵🇱 O europejską lokalizację tej inwestycji rywalizowały cztery państwa, obok Polski - Niemcy, Holandia i Norwegia. Już na etapie składania wniosków polska oferta została oceniona najwyżej. Od początku byliśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Ten sukces nie był oczywisty. To efekt wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu. Dziękuję Premierowi @donaldtusk za zaufanie i @KosiniakKamysz za powierzenie mi roli głównej negocjatorki. A całemu zespołowi za determinację, ciężką pracę i wspólny sukces. Ta decyzja to też dowód, że kiedy wiosłujemy w tym samym kierunku z @prezydentpl sukces jest możliwy! — Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) October 27, 2026

Las guerras de Ucrania y Oriente Medio han disparado la demanda de estos proyectiles, utilizados por los países de la OTAN, varios Estados del Golfo y naciones de Asia oriental, además de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El fabricante estadounidense Lockheed Martin se enfrenta a dificultades para atender todos los pedidos. La compañía pretende elevar su producción anual de unos 600 misiles a aproximadamente 2.000, un incremento que evidencia la magnitud del esfuerzo industrial necesario para responder a las necesidades de defensa antiaérea de sus clientes.

Reducir la dependencia de EEUU

La instalación polaca forma parte de los esfuerzos europeos por reforzar las capacidades propias de sostenimiento de sus sistemas de defensa aérea. En la última cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Polonia, Alemania, Países Bajos y Suecia firmaron una declaración para impulsar un centro de mantenimiento de estos misiles.

Aunque la infraestructura no supondrá por sí misma un aumento de las reservas de interceptores, permitirá reducir los tiempos y costes asociados a su revisión.

Actualmente, los misiles deben trasladarse a Estados Unidos para determinadas tareas de mantenimiento e inspección, lo que añade complejidad logística y prolonga los plazos de disponibilidad.

Trasladar estos trabajos a Europa permitiría acortar esos procesos y sentar las bases para desarrollar capacidades industriales adicionales en el continente.

El proyecto se enmarca así en la estrategia europea para reducir vulnerabilidades en el suministro de armamento crítico y disminuir la dependencia de las instalaciones estadounidenses.

Los PAC-3 constituyen uno de los principales interceptores empleados por las baterías Patriot contra amenazas aéreas avanzadas, incluidos misiles balísticos. Su disponibilidad se ha convertido en una cuestión prioritaria para los aliados ante el consumo de munición registrado en los conflictos recientes.

Ucrania, a la espera

La presión sobre el suministro también ha llevado a Washington a estudiar fórmulas para ampliar la capacidad de producción de estos interceptores.

En los últimos meses, la Administración estadounidense valoró conceder a Ucrania una licencia para fabricar los misiles PAC-3, una opción que habría permitido a Kiev reforzar su capacidad para hacer frente a los ataques con misiles balísticos.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, terminó descartando esa posibilidad, manteniendo la producción bajo control estadounidense.

La elección de Polonia para albergar el centro europeo de mantenimiento supone un avance en la distribución de capacidades logísticas estratégicas dentro de la OTAN, aunque no resuelve el principal problema inmediato: la insuficiencia de interceptores disponibles frente a una demanda que supera la capacidad de producción actual.