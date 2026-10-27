Navantia bota la fragata F-112 'Roger de Lauria' de la Armada y consolida la modernización del poder naval de España

La nueva clase de fragatas polivalentes destaca por incorporaciones tecnológicas como el Gemelo Digital, un Espacio Multimisión flexible, propulsión híbrida CODELAG y el avanzado sistema de combate Scomba integrado con Aegis y el radar SPY-7.

El buque ha sido bautizado por la escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar en un acto que refleja el avance de un programa naval de 4.448 millones de euros que contempla cinco fragatas y unos 9.000 empleos.

Navantia bota en Ferrol la fragata F-112 'Roger de Lauria', la segunda unidad de la serie F-110 (clase Bonifaz) para la Armada española, adelantando cerca de cuatro meses el calendario previsto.

Pasadas apenas las 16.45 h, la fragata F-112 'Roger de Lauria' aprovechaba la pleamar de la ría de Ferrol (A Coruña) para deslizarse -con el himno español de fondo- por la grada del astillero que Navantia posee en esta ciudad gallega, con el objetivo de tocar agua por primera vez.

Momentos antes, la segunda unidad de la nueva familia de buques de combate de España (clase Bonifaz) había sido bautizada por la escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar, tras ser elegida por la Armada como madrina de la embarcación.

La también integrante del Real Patronato del Museo Naval y descendiente directa del insigne marino del siglo XIII al servicio de la Corona de Aragón que da nombre a la F-112, ha sido la encargada de estrellar contra el casco del barco la tradicional botella de vino albariño que se usa por estos lares en ocasiones como esta.

La puesta a flote de esta fragata ha tenido lugar poco más de un año después de que Navantia hiciera lo propio con el primer navío de la clase (F-111 'Bonifaz') y si bien las segundas veces no suelen ser tan memorables, la botadura de la F-112 es un fiel reflejo del músculo de la industria naval española.

El astillero público ha adelantado cerca de cuatro meses la ceremonia de botadura de la 'Roger de Lauria', prevista en un principio para el primer trimestre del próximo año, como prueba de que este importante programa del Ministerio de Defensa -compuesto por cinco navíos- navega con viento en popa.

"Esta fragata lleva la firma de miles de personas que con vuestro trabajo diario hacéis que nuestros compromisos se conviertan en realidad. Con talento y con esfuerzo siempre al servicio de nuestra patria", ha afirmado Eduardo Dobarro, director de Navantia Ferrol, durante el acto.

Y es que todo el proyecto naval avanza a pasos agigantados, muy por delante del cronograma original. Así, en cuanto a la F-111, el buque se encuentra a flote y los trabajos de instalación de equipos y sistemas continúan. Su entrega a la Armada está prevista para 2028.

La fragata F-112 'Roger de Lauria' en la ría de Ferrol (A Coruña) Gastón Trelles

Por su parte, la F-113 'Menéndez de Avilés' ya tiene dos bloques montados en grada y 31 en distintos estados de fabricación. La puesta de quilla fue el pasado 23 de julio.

La cuarta y penúltima unidad de la familia -F-114 'Luis de Córdova'- se encuentra en etapa inicial de corte de previas que se está llevando a cabo en la nueva Fábrica Digital de Bloques -en la que Navantia ha invertido 110 millones- en las instalaciones ferrolanas. La F-115 'Barceló' todavía no está en fase de producción.

Un salto tecnológico

Las F-110 se conciben como buques de escolta polivalentes, con gran capacidad de combate antisubmarino, antisuperficie y antiaéreo, plenamente interoperables con otras fuerzas navales. Del proyecto participan alrededor de 500 empresas y casi dos tercios de los equipos y sistemas integrados en las fragatas son españoles.

El contrato con el Ministerio de Defensa asciende a 4.448 millones de euros repartidos entre las cinco fragatas, sosteniendo unos 9.000 empleos durante una década.

Se trata de naves concebidas con la versatilidad necesaria no solo para operar en escenarios de alta intensidad, sino también para cumplir tareas vinculadas a la seguridad marítima o al apoyo a autoridades civiles en situaciones diversas.

Cada embarcación presenta 145 metros de eslora, una manga de 18,6 metros y un desplazamiento a plena carga de unas 6.200 toneladas. La dotación será de 150 personas con capacidad para alojar a 37 adicionales, una velocidad máxima superior a 26 nudos, una velocidad de crucero que supera los 17 nudos y una autonomía de más de 4.100 millas náuticas a 15 nudos.

El diseño de las fragatas ha incorporado soluciones y tecnologías innovadoras que las sitúan a la vanguardia mundial de su clase. Destaca en este sentido el concepto de Gemelo Digital, una réplica virtual del buque que se alimenta en tiempo real de la información registrada por sensores distribuidos por todas las plataformas de la nave y que permite optimizar mantenimiento, consumos y eficiencia operativa.

A ello se suma el Sistema de Servicios Integrados, una infraestructura con más de 2.000 nodos inteligentes que actúan como un auténtico sistema nervioso de la fragata y proporcionan capacidades de iluminación, conectividad inalámbrica, sensores ambientales, videovigilancia, megafonía y localización del personal a bordo.

La planta propulsora híbrida CODELAG, compuesta por dos motores eléctricos de 3,4 MW cada uno, una turbina de gas de 22 MW, un empujador retráctil azimutal de proa y cuatro generadores diésel encapsulados de 3 MW cada uno, destaca por su versatilidad, capacidad de crecimiento futuro y respeto medioambiental.

La integración de estas plantas en el Gemelo Digital permite reconfigurar y optimizar su eficiencia en tiempo real. Por su parte, el Sistema Integrado de Control de Plataforma asegura el control centralizado de la propulsión, la generación eléctrica y los sistemas de seguridad del buque con un altísimo nivel de redundancia y supervivencia.

Los buques cuentan también con uno de los elementos más avanzados de su diseño: el Espacio Multimisión, un área de más de 170 metros cuadrados con acceso por popa y costado.

El mismo puede acoger un segundo helicóptero, vehículos no tripulados, embarcaciones RHIB, contenedores de diverso tipo y módulos de misión específicos, dotando al buque de una flexibilidad operativa sin precedentes en la Armada española.

Sistema de combate

En materia de armamento, cada unidad dispone de un lanzador vertical de misiles MK-41 con 16 celdas, un cañón de 127 milímetros con capacidad para utilizar munición de alcance extendido, dos lanzadores cuádruples de misiles NSM, dos tubos dobles lanzatorpedos, dos cañones automáticos de 30 mm, cuatro ametralladoras pesadas de 12,7 mm y un sistema Nixie de contramedidas.

El sistema de combate, gobernado por el Scomba de Navantia, totalmente integrado con el Aegis de Lockheed Martin, articula las capacidades antiaéreas, antisubmarinas y antisuperficie. Esta plataforma analiza los datos procedentes de múltiples sensores, los integra y los presenta en una interfaz común, optimizando la toma de decisiones en escenarios de alta exigencia.

Dentro de los sistemas de detección y de guerra destacan el radar SPY-7 de Lockheed Martin, capaz de ofrecer una cobertura de detección y seguimiento excepcional; la suite de sonares integrada por el sonar remolcado Captas-4 y el sonar de casco BlueMaster UMS 4110 de Thales; y el radar multifunción en banda X junto con la suite de Guerra Electrónica desarrollada por Indra.

Finalmente, el programa de seguridad y protección se fortalece con el enfoque System Safety Approach, que integra de manera transversal las innovaciones del Gemelo Digital, el Sistema de Servicios Integrados y las medidas de ciberseguridad.

Con ello se garantiza una operación segura, se anticipan riesgos para la dotación, se maximizan los estándares de protección medioambiental y se asegura la supervivencia del buque en situaciones críticas.