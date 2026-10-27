Indra acelera su expansión en Asturias con una nueva fábrica de defensa en Langreo que operará durante 25 años

El proyecto busca reforzar el tejido industrial regional, generar empleo cualificado e impulsar la red de empresas auxiliares de la zona.

El Principado adquirirá el inmueble a Duro Felguera por cerca de 10,7 millones de euros para adecuarlo y acelerar el inicio de la actividad.

La planta ocupará una nave de 16.000 metros cuadrados centrada en la producción de vehículos militares y plataformas terrestres.

Indra y el Gobierno de Asturias acuerdan la instalación de una fábrica de componentes de defensa en Langreo mediante un arrendamiento a 25 años.

Indra da un nuevo paso en su estrategia para ampliar su capacidad de producción militar en España. La compañía y el Gobierno del Principado de Asturias han firmado un acuerdo de intenciones para facilitar la instalación de una nueva fábrica de componentes y productos para la industria de defensa en Barros, Langreo, en unas instalaciones que la empresa prevé ocupar mediante un contrato de arrendamiento de 25 años.

El proyecto se enmarca en la apuesta del grupo por consolidar un polo industrial de defensa en Asturias, con especial atención a los vehículos militares y las plataformas terrestres.

La futura planta permitirá recuperar instalaciones con tradición industrial y orientarlas a un sector en plena expansión por el incremento del gasto militar europeo y los nuevos programas de rearme.

El acuerdo, suscrito por Indra Group y la Sociedad Regional de Promoción (SRP), establece las bases para el futuro arrendamiento de una nave de aproximadamente 16.000 metros cuadrados, que contará con áreas de producción, oficinas, almacenamiento y otros espacios auxiliares.

La operación está todavía pendiente de completar los trámites necesarios para formalizar el arrendamiento. El Principado se ha comprometido a acelerar la adquisición del inmueble para que Indra pueda iniciar cuanto antes los trabajos de inspección, medición y adecuación de las instalaciones.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; el director general de Operaciones de Indra, Frank Torres; y el presidente de la SRP y director ejecutivo de la agencia Sekuens, David González, han presentado este martes los detalles del acuerdo.

"Estamos avanzando para recuperar para la actividad productiva unas instalaciones con una larga tradición industrial y vincularlas a un sector tecnológico con enormes perspectivas de crecimiento", ha señalado Sánchez. El objetivo, ha añadido, es atraer inversiones, generar empleo cualificado y situar a Asturias en las nuevas cadenas industriales europeas.

Vehículos militares

La futura fábrica de Langreo se integrará en la estrategia de transformación industrial de Indra, que busca aumentar su capacidad productiva para responder a las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas y de los mercados europeos.

Torres ha subrayado que las instalaciones de Barros desempeñarán un papel relevante en programas nacionales de defensa vinculados a la producción de vehículos militares. El proyecto pretende, además, impulsar la actividad de empresas auxiliares y proveedores de la zona, con el objetivo de crear un ecosistema industrial de mayor valor añadido.

"Barros jugará un papel clave en programas de Defensa nacionales vinculados a la producción de vehículos de defensa, traccionando a numerosas empresas de la zona", ha destacado el directivo, que ha agradecido al Ejecutivo autonómico su apoyo para acelerar el desarrollo de la planta.

La iniciativa se suma a la adquisición, en 2025, de las instalaciones de Duro Felguera Calderería Pesada en Gijón, destinadas también al desarrollo de una fábrica vinculada a vehículos militares y plataformas terrestres.

Ambas operaciones apuntan a la consolidación de Asturias como uno de los principales ejes de la expansión industrial de Indra en el norte de España.

Una operación de 10,7 millones

El Gobierno asturiano había anunciado a comienzos de octubre un principio de acuerdo para que Indra ocupara las instalaciones de Barros durante 25 años. La operación está vinculada a la adquisición del inmueble a Duro Felguera por un importe cercano a los 10,7 millones de euros.

La compra debe completar todavía los procedimientos corporativos correspondientes, con la aprobación de los órganos de gobierno de Indra y de la Sociedad Regional de Promoción. Mientras tanto, el nuevo acuerdo permite avanzar en los preparativos para reducir los plazos de puesta en marcha de la actividad industrial.

Para Asturias, el proyecto representa una oportunidad para diversificar su tejido productivo y aprovechar el crecimiento de la industria de defensa europea.

Para la compañía que preside Ángel Simón, supone ampliar su infraestructura fabril en un momento en el que los países de la OTAN están acelerando sus inversiones militares y la industria europea busca aumentar su capacidad de suministro.

La clave estará ahora en convertir los acuerdos institucionales en capacidad productiva efectiva: la adecuación de la nave, la definición de los trabajos que se desarrollarán en ella y la incorporación de proveedores determinarán el alcance real de una inversión que aspira a reforzar la posición de Indra en el mercado de los sistemas terrestres de defensa.