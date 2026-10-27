El Gobierno modifica los límites de gasto para financiar los satélites Paz 2 y Spainsat NG-III de Hisdesat

Los compromisos de gasto abarcan desde 2027 hasta 2032, sumando las necesidades del programa Spainsat NG-III y las asignaciones previas del satélite radar Paz 2.

La inversión se considera estratégica para asegurar que las Fuerzas Armadas dispongan de las capacidades requeridas en comunicaciones gubernamentales.

Se prevé un préstamo de 492,2 millones de euros a Hisdesat para el desarrollo del satélite Spainsat NG-III, distribuido entre las anualidades de 2026 a 2030.

El Gobierno modifica los límites de gasto para posibilitar al Ministerio de Industria la financiación de los satélites Paz 2 y Spainsat NG-III de Hisdesat.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Hacienda, la modificación de los límites y el número de anualidades de gasto para posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo la financiación del desarrollo y lanzamiento de los satélites Paz 2 y Spainsat NG-III de Hisdesat, este último con un préstamo previsto de 492,2 millones de euros.

El acuerdo permite adaptar los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a las nuevas necesidades del programa Spainsat NG-III, cuya financiación se distribuirá entre 2026 y 2030, y a los compromisos ya adquiridos para el programa Paz 2, destinado a la observación de la Tierra con tecnología radar.

En concreto, el préstamo previsto a Hisdesat, firma controlada por Indra, para el desarrollo del Spainsat NG-III contempla 106 millones de euros en 2026; 155,8 millones en 2027; 99,4 millones en 2028; 63,8 millones en 2029, y 67,2 millones en 2030.

Según ha explicado el departamento que encabeza Arcadi España, esta inversión tiene carácter estratégico y busca contribuir al cumplimiento de los objetivos del programa Spainsat NG, asegurar que las Fuerzas Armadas dispongan de las capacidades requeridas en comunicaciones gubernamentales y garantizar la continuidad de los servicios programados.

La Dirección General de Programas Industriales está tramitando el real decreto que establecerá las condiciones aplicables al préstamo a Hisdesat.

Compromisos del gasto

La modificación presupuestaria afecta a las anualidades comprendidas entre 2027 y 2032 y se realiza al amparo del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, que regula la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

La aplicación presupuestaria 'A Hisdesat para el desarrollo de satélites de uso gubernamental' financia tanto las nuevas necesidades del Spainsat NG-III como los compromisos previamente adquiridos para Paz 2.

Al incorporar ambos programas, los límites máximos de compromiso se sitúan en 338,72 millones de euros para 2027; 312,44 millones para 2028; 270,11 millones para 2029, y 136,97 millones para 2030.

Para 2031 y 2032, las cuantías ascienden a 13 millones y 5,23 millones de euros, respectivamente, correspondientes exclusivamente a compromisos del programa Paz 2.