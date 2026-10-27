El Gobierno destinará 2.196 millones en préstamos a Navantia para tres programas estratégicos de la Armada

Los 200 millones restantes irán dirigidos al sostenimiento y actualización tecnológica de unidades de superficie y de los submarinos de la clase S-80.

Se destinarán 210 millones de euros a modernizar los cazaminas de la clase Segura para la detección y neutralización de minas navales.

La mayor partida, de 1.786 millones, financiará la construcción de seis corbetas de nueva generación dentro del programa europeo European Patrol Corvette (EPC).

El Gobierno aprueba un real decreto para conceder a Navantia 2.196 millones de euros en préstamos a interés cero entre 2026 y 2031 para tres programas navales estratégicos.

El Gobierno movilizará 2.196 millones de euros en préstamos sin intereses a Navantia para financiar tres programas estratégicos de modernización (PEM) y desarrollo de capacidades navales.

La mayor parte de los fondos, 1.786 millones, se destinará al desarrollo y construcción de seis corbetas de nueva generación en el marco del programa europeo European Patrol Corvette (EPC), una iniciativa de cooperación industrial y militar que busca reforzar las capacidades navales europeas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula estos anticipos reembolsables, concebidos para cubrir las elevadas inversiones iniciales que requieren los programas de modernización militar. La financiación se extenderá entre 2026 y 2031 y estará vinculada al cumplimiento de hitos certificados por el Ministerio de Defensa.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para reforzar la industria nacional de defensa y avanzar en la autonomía estratégica de España y Europa, en un contexto de incremento de la inversión militar y de creciente demanda de nuevas capacidades por parte de las Fuerzas Armadas.

La principal partida financiará la participación española en el programa European Patrol Corvette (EPC), gestionado por la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR). El proyecto contempla el desarrollo y la construcción de seis corbetas de nueva generación.

El programa representa la mayor apuesta de este paquete de financiación y sitúa a Navantia en una iniciativa europea destinada a desarrollar nuevas plataformas navales mediante la cooperación entre países.

La participación española permitirá impulsar la actividad tecnológica e industrial de los astilleros nacionales y de las empresas que integran su cadena de suministro.

La iniciativa se suma a los esfuerzos europeos por fortalecer su base industrial de defensa, coordinar el desarrollo de sistemas militares y reducir las dependencias exteriores en un ámbito estratégico como el naval.

Cazaminas y los S-80

Los otros dos programas incluidos en el real decreto se centran en actualizar y mantener las capacidades de la flota actual.

En concreto, 210 millones de euros se destinarán a la modernización y evolución tecnológica de los cazaminas de la clase Segura, especializados en la detección y neutralización de minas navales.

Submarino S-80 saliendo de Cartagena Ministerio de Defensa

Esta capacidad resulta esencial para garantizar la seguridad de las rutas marítimas y proteger los accesos a puertos e infraestructuras críticas. La actualización de estos buques permitirá abordar la evolución tecnológica de unos sistemas que desempeñan un papel relevante en las operaciones navales.

A esta partida se suman 200 millones de euros para la modernización y el sostenimiento de distintas unidades de superficie y submarinas de la Armada, incluidos los submarinos de la clase S-80. Los fondos respaldarán las actuaciones necesarias para mantener y actualizar plataformas fundamentales para la operatividad de la flota.

La distribución de los 2.196 millones combina, por tanto, el desarrollo de nuevos buques en el marco de un programa europeo con la actualización tecnológica y el sostenimiento de unidades que ya están en servicio.

Préstamos sin intereses

Los préstamos se concederán a Navantia a un tipo de interés del 0%, con carácter plurianual entre 2026 y 2031. Los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de los hitos establecidos y certificados por el Ministerio de Defensa.

El Ejecutivo recurrirá a la concesión directa debido a la singularidad y relevancia estratégica de los programas, que requieren inversiones iniciales elevadas para abordar su desarrollo tecnológico e industrial.

La medida se apoya en la colaboración entre los ministerios de Industria y Defensa para la prefinanciación de programas de modernización militar, reforzada mediante el Protocolo General de Actuación firmado en marzo de 2026 y alineada con el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Además de contribuir a la renovación de las capacidades navales españolas, el Gobierno prevé que estas inversiones impulsen la actividad de los astilleros y de sus proveedores, así como el desarrollo de tecnología nacional. El objetivo es consolidar la Base Industrial y Tecnológica de Defensa y reforzar la capacidad de España para diseñar, construir y mantener sus propios sistemas militares.