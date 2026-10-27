China restringe la exportación de componentes para drones y podría encarecer el suministro a Rusia y Ucrania

La normativa podría dificultar el abastecimiento, retrasar plazos y encarecer los costes de fabricación de drones tanto para Rusia como para Ucrania.

Las medidas impondrán límites a aeronaves con gran autonomía o alcance, pilotos automáticos, motores eléctricos de altas prestaciones y hélices de fibra de carbono.

El Ministerio de Comercio de China justifica las restricciones por motivos de seguridad nacional y el control de productos de doble uso civil y militar, exigiendo autorizaciones específicas.

China endurecerá los controles de exportación a drones y componentes esenciales como motores, sistemas de navegación y equipos de comunicaciones desde el 18 de noviembre.

China endurecerá desde el 18 de noviembre los controles a la exportación de drones y componentes esenciales, incluidos motores eléctricos de altas prestaciones, sistemas de navegación autónoma y equipos de comunicaciones. La medida podría complicar el abastecimiento tecnológico tanto de Rusia como de Ucrania.

Pekín justifica las restricciones por motivos de seguridad nacional y por sus compromisos internacionales de no proliferación, aunque su aplicación puede repercutir en las cadenas de suministro de drones, un mercado en el que la industria china desempeña un papel fundamental.

La normativa, publicada por el Ministerio de Comercio chino (MOFCOM), amplía la supervisión sobre productos de doble uso, con aplicaciones civiles y militares.

Los controles no constituyen un embargo general, sino que afectan a categorías específicas de productos que deberán cumplir los requisitos de autorización correspondientes.

Las restricciones incluyen aeronaves capaces de realizar vuelos controlados más allá del alcance visual del operador (BVLOS) durante periodos de entre 30 minutos y tres horas, siempre que puedan mantener un vuelo estable con rachas de viento de al menos 46,3 kilómetros por hora.

También afectan a drones con una autonomía de tres horas o más y a determinados modelos con un alcance de al menos 300 kilómetros.

La normativa contempla, además, pilotos automáticos diseñados específicamente para drones, determinados motores aeronáuticos y equipos de comunicación por radio embarcados.

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Uno de los apartados más relevantes afecta a los motores eléctricos sin escobillas con una tensión de 48 voltios o superior, una potencia mínima de tres kilovatios y una relación potencia-peso de al menos tres kilovatios por kilogramo.

Los controles se extienden a sus controladores electrónicos de velocidad y a determinadas hélices de materiales compuestos de carbono.

Estos componentes son esenciales para mejorar la autonomía y las prestaciones de los sistemas no tripulados, cada vez más utilizados en misiones de reconocimiento, vigilancia y ataque.

China también exigirá a los exportadores información detallada sobre las características técnicas de los productos, su uso previsto y el usuario final. Las autoridades aduaneras podrán retener los envíos si detectan dudas sobre la documentación.

La normativa contempla sanciones por exportaciones ilegales, reventa irregular y utilización de los equipos para fines distintos de los declarados.

Rusia y Ucrania

Las nuevas restricciones pueden afectar a ambos bandos de la guerra de Ucrania, aunque su impacto dependerá de los productos afectados y de las autorizaciones concedidas por Pekín.

Rusia mantiene importantes vínculos de suministro con fabricantes chinos de componentes utilizados en sus drones.

Los nuevos controles podrían dificultar algunas adquisiciones y añadir trámites, pero no implican necesariamente una interrupción del suministro: China podrá autorizar las operaciones que cumplan las condiciones establecidas.

Ucrania también podría afrontar retrasos y mayores costes para acceder a determinados motores, sistemas de navegación y equipos electrónicos.

Parte de los productos chinos destinados a su mercado llega a través de intermediarios de países como Polonia y República Checa, aunque estas rutas no garantizan que las operaciones queden al margen de la normativa.

El efecto no será uniforme: los drones y componentes que no entren en las categorías reguladas no quedarán automáticamente sometidos a las mismas restricciones.

La decisión evidencia el peso estratégico del control de las tecnologías de doble uso.

En una guerra marcada por la producción masiva de aeronaves no tripuladas, las decisiones comerciales de Pekín pueden influir en los costes, los plazos de entrega y la capacidad de fabricación de Rusia y Ucrania, sin necesidad de imponer una prohibición total de las exportaciones.