ARMMO y Santa Bárbara integran tecnología antidrones en un blindado ASCOD para reforzar la defensa aérea

La plataforma blindada ASCOD HMC emplea la arquitectura digital abierta NEVA de la OTAN, lo que facilita la integración de nuevas tecnologías de defensa aérea.

El dron BANDIT-X alcanza velocidades de más de 360 km/h, posee navegación autónoma y una autonomía operativa de hasta 50 kilómetros.

La prueba de lanzamiento se realizó en Huelva durante el ejercicio ATLAS 26 con la presencia de altos mandos de las Fuerzas Armadas españolas y de la OTAN.

ARMMO y GDELS Santa Bárbara Sistemas integran y prueban con éxito el interceptor autónomo BANDIT-X desde un blindado ASCOD HMC.

La industria española de defensa busca nuevas fórmulas para proteger a las fuerzas terrestres ante la proliferación de drones.

GDELS Santa Bárbara Sistemas y ARMMO Defense Technologies han integrado y probado el lanzamiento del interceptor autónomo BANDIT-X desde un blindado ASCOD HMC, una combinación que abre la puerta a capacidades móviles de defensa aérea y lucha contra sistemas no tripulados.

La prueba se realizó durante el ejercicio ATLAS 26, en Huelva, bajo la dirección del Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra. Incluyó la integración del sistema, el lanzamiento desde la plataforma de cadenas y el vuelo del interceptor.

El ensayo se enmarca en un acuerdo de colaboración entre ambas compañías para desarrollar e integrar tecnologías avanzadas sobre vehículos blindados y sistemas terrestres.

La alianza combina la experiencia de Santa Bárbara Sistemas en ingeniería, fabricación e integración de vehículos militares con las capacidades de ARMMO en interceptores autónomos y tecnologías de neutralización de amenazas aéreas no tripuladas.

La actividad contó con representantes del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, además de altos mandos de la OTAN. Entre ellos figuraban el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y el comandante supremo aliado de Transformación de la Alianza (SACT), el almirante Pierre Vandier.

BANDIT-X

El BANDIT-X es un sistema desarrollado por ARMMO Defense Technologies para interceptar amenazas aéreas no tripuladas.

Según los datos facilitados por la compañía, alcanza velocidades superiores a los 360 kilómetros por hora, con una evolución tecnológica orientada a los 420 km/h, y dispone de una autonomía de entre 20 y 25 minutos y un alcance operativo estimado de entre 40 y 50 kilómetros, dependiendo de las condiciones y del perfil de la misión.

Lanzamiento de un BANDIT-X desde la plataforma de cadenas ASCOD durante el ejercicio ATLAS 26.

Entre sus capacidades figuran la navegación autónoma con GNSS degradada o denegada, la resiliencia ante interferencias electrónicas y el guiado terminal autónomo. ARMMO también trabaja en conceptos de operación colaborativa para ampliar su empleo.

La compañía asegura que el interceptor fue validado en 2026 en unas actividades de experimentación con la OTAN en Eslovaquia. Además, el BANDIT-X cuenta con un número de catálogo de la OTAN (NSN), que facilita su identificación y gestión logística.

Su integración en el ASCOD HMC permite lanzarlo desde una plataforma blindada que acompaña a las unidades terrestres, ampliando las opciones frente a los drones sin depender de emplazamientos fijos o vehículos específicos de defensa antiaérea.

La prueba demuestra la integración y el lanzamiento del sistema desde el blindado, aunque no implica por sí sola que el conjunto haya completado su evaluación operativa ni que esté listo para entrar en servicio.

ASCOD HMC

El ASCOD HMC (Heavy Mission Carrier), desarrollado por GDELS Santa Bárbara Sistemas, es una plataforma blindada modular concebida para incorporar distintos sistemas de misión sobre una arquitectura común.

Su diseño permite explorar configuraciones para defensa aérea terrestre (GBAD), apoyo de fuego, recuperación pesada, logística, guerra electrónica, evacuación sanitaria y protección contra drones, entre otras funciones.

Esta versatilidad ofrece a la industria la posibilidad de adaptar el vehículo a necesidades operativas diferentes mediante la integración de sensores, equipos electrónicos y sistemas de armas especializados.

La plataforma incorpora la arquitectura digital abierta NEVA, desarrollada conforme al estándar NGVA (NATO Generic Vehicle Architecture). Este marco facilita la integración de sistemas, la interoperabilidad entre equipos y la incorporación de nuevas tecnologías a lo largo de la vida útil del vehículo.

La integración del BANDIT-X ilustra el potencial de esta arquitectura para incorporar desarrollos de empresas especializadas y ampliar las funciones de una plataforma terrestre.

Sin embargo, la eficacia de la solución dependerá también de su capacidad para detectar y localizar objetivos, coordinarse con otros sensores y sistemas de mando y responder ante ataques con múltiples drones.

La lucha contra los drones

La proliferación de sistemas aéreos no tripulados ha obligado a los ejércitos a revisar sus capacidades de defensa aérea de corto alcance. Los conflictos recientes han evidenciado la necesidad de combinar sensores, guerra electrónica, sistemas de fuego e interceptores para responder a amenazas de características y costes muy diferentes.

En ese contexto, los interceptores autónomos representan una de las vías que explora la industria para ampliar las opciones de neutralización de drones.

Su integración sobre plataformas blindadas puede aportar movilidad y facilitar el acompañamiento de las unidades terrestres, aunque su utilidad real deberá evaluarse en función de la eficacia frente a distintas amenazas, la velocidad de reacción y su integración en una arquitectura de defensa más amplia.

El acuerdo entre Santa Bárbara Sistemas y ARMMO establece un marco de colaboración para continuar desarrollando e integrando tecnologías autónomas sobre plataformas terrestres.