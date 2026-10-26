Robles alerta en la ONU del retroceso en la protección de las mujeres en guerra y exige más presencia femenina en los ejércitos

Denuncia la vulneración de los derechos de las mujeres en escenarios de conflicto como Afganistán, Irán, Ucrania y el Sahel, instando a dar respuesta a sus necesidades.

Plantea crear un distintivo de ONU Mujeres para reconocer a las militares que presten servicio en operaciones de paz y exige su inclusión en la toma de decisiones estratégicas.

Propone instar a las Fuerzas Armadas y policiales globales a fijar un objetivo mínimo del 5% de representación femenina, con la aspiración de superar el 15%.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, alerta en la ONU sobre el retroceso global en la protección de las mujeres en conflictos armados y reclama mayor presencia femenina en los ejércitos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha alertado en Naciones Unidas del retroceso global en la protección de las mujeres en zonas de conflicto y ha reclamado medidas concretas para reforzar su presencia en los ejércitos y su participación en los procesos de paz.

"Esta resolución no puede ser únicamente un compromiso que recordamos, sino una responsabilidad que ejercemos", ha advertido en referencia a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en octubre de 2000.

Robles ha copresidido en Nueva York, junto a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, un encuentro organizado por ambas instituciones para impulsar la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.

Durante la reunión, celebrada bajo el lema Del compromiso a la implementación: impulsar la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a través de instituciones de defensa, la ministra ha defendido la necesidad de pasar de las declaraciones políticas a medidas verificables dentro de las estructuras militares.

Entre sus propuestas figura instar a las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales de todos los países a fijar un objetivo mínimo del 5% de representación femenina, con la aspiración de avanzar hacia una participación superior al 15%.

Robles también ha planteado a ONU Mujeres estudiar la creación de un distintivo para reconocer a las militares que acumulen un determinado periodo de servicio en operaciones de paz.

Mujeres en el Ejército

La titular de Defensa ha insistido en que los compromisos internacionales deben traducirse en cambios efectivos en las políticas de defensa, la planificación, los presupuestos y los procedimientos de trabajo.

"Es necesario traducir nuestros compromisos en medidas concretas, incorporando las buenas prácticas a las políticas de defensa, los procesos de planeamiento, los presupuestos, los procedimientos de trabajo y la evaluación de resultados", ha señalado la ministra.

La propuesta busca impulsar la incorporación de mujeres a las instituciones de seguridad y dar mayor visibilidad a su contribución en las misiones internacionales. Robles ha reivindicado el papel de las militares españolas en los despliegues en el exterior, a las que ha definido como "uno de los instrumentos de paz y progreso más valiosos que podemos utilizar" y como "un modelo de integración".

La ministra ha defendido unas Fuerzas Armadas "basadas en la plena igualdad de oportunidades", en las que las mujeres puedan desarrollar todas sus capacidades y asumir cualquier responsabilidad.

Su planteamiento pasa por reforzar no solo su presencia en los contingentes desplegados, sino también su participación en los espacios donde se adoptan las decisiones estratégicas.

Afganistán, Irán y Ucrania

Robles ha advertido de que la protección de los derechos de las mujeres sigue afrontando graves dificultades en distintos escenarios de conflicto y ha reclamado que sus experiencias y necesidades ocupen un lugar central en las respuestas internacionales.

"No podremos avanzar sin escuchar las voces de las mujeres que claman por nuestro apoyo", ha afirmado, antes de referirse expresamente a la situación en Afganistán, Irán, el Sahel y Ucrania.

El encuentro de Nueva York reúne a ministros de Defensa y altos representantes de Estados miembros, organizaciones regionales y organismos multilaterales con el objetivo de compartir experiencias y formular propuestas para aplicar de manera efectiva la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.

Aprobada el 31 de octubre de 2000, la Resolución 1325 marcó un hito al reconocer la importancia de la participación femenina en la prevención y resolución de conflictos, las negociaciones de paz y la reconstrucción posterior a la guerra.

Más de 25 años después, Robles ha reclamado recuperar el impulso de esta agenda para evitar que sus compromisos queden relegados a declaraciones sin resultados tangibles.

"Nuestro objetivo debe ser no solo que las mujeres estén protegidas, sino también que contribuyan plenamente a decidir y construir la paz", ha subrayado la ministra.

Robles ha cerrado su intervención con una advertencia sobre el papel de las mujeres en la seguridad internacional: "La paz no puede construirse dejando al margen a la mitad de la humanidad".